Ο Γιάννης Βασδέκης καπνίζει τα λεπτά πουράκια του και με την παροιμιώδη ακρίβεια και παρατήρηση ενός μαθηματικού, καθηγητής ήταν για χρόνια εξάλλου, κατοπτεύει τις κινήσεις των θαμώνων, πελατών, περαστικών του πεζόδρομου της οδού Βαλαωρίτου. Είμαστε στο Jimmy’s, στο νούμερο 10 του πεζοδρόμου. Aνοιξε το μακρινό 1986. Χρονιά της «αλλαγής» τότε, στη μικρή στοά της Βαλαωρίτου, δίπλα στο σημερινό κοσμηματοπωλείο του Κανδαράκη. Το 1986 μετακινήθηκε στη Βαλαωρίτου 7 ενώ το 1996 ο Βασδέκης παίρνει το μαγαζί. Στο σημερινό σημείο του – εδώ όπου θα το βρείτε τώρα – σχεδόν κλείνει μία δεκαετία. Είναι από το 2016 δηλαδή και για την ακρίβεια. Aπό την αρχή ήταν στέκι και ονομάστηκε και «υπαίθριο ή άτυπο pressroom» της οδού Bαλαωρίτου. Ο Τζίμης Μουχασίρης, που δεν ζει πια, ήρθε από την Αμερική και ως όνειρο είχε ένα καφέ – εντευκτήριο πολύ κοντά σε κέντρα εξουσίας. Σε ακτίνα μέτρων κυριολεκτικά τότε (και τώρα) εδώ λειτουργούσαν οι μεγάλες τράπεζες, πολύ κοντά ήταν η Βουλή, το ΥΠΕΞ, το τέως υπουργείο Τύπου (Ζαλοκώστα), η ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας), η ΤτΕ (Πανεπιστημίου). To Jimmy’s παρέμεινε από τότε… 100% διακομματικόςκαι το καφέ – εστιατόριο σταθερά από το 1981 θυμίζει μια μικρή Βουλή.

Ο Βασδέκης καπνίζει το λεπτό πουράκι του και παρατηρεί τις παρέες που σχηματίζονται από νωρίς το πρωί. Κατέχει μυστικά τα οποία δεν τα διαρρέει. Να ένα πολύ βασικό στοιχείο των σοβαρών ιδιοκτητών τέτοιων στεκιών. Από την εποχή της παντοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ, αρχικά του Ανδρέα και μετά του Σημίτη, πράσινες, μπλε, ροζ πολιτικές παρέες αντάμωναν εδώ. Ο Σημίτης και η Δάφνη με τον εξ απορρήτων και συγγραφέα Νίκο Θέμελη. Ο Λεωνίδας Κύρκος στα τελευταία χρόνια της ζωής του (καμαρώνει γι’ αυτό ο Γιάννης). Ο Κωστής Στεφανόπουλος από τους τεθνεώτες αλλά και ο πληθωρικός Θόδωρος Πάγκαλος που δεν έπινε μόνο έναν εσπρέσο. Τα σημερινά γαλάζια παιδιά της κυβέρνησης: Παύλος Μαρινάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο προέδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος ή ο Παύλος Χρηστίδης. Ο τέως υπουργός της ΝΔ Γιώργος Καλαντζής (θαμώνας λέμε). Ανάκατα στα τραπέζια ο Δημήτρης Λιάκος, ο Τζανακόπουλος, ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Ανδρέας Λοβέρδος (όχι, αυτοί οι δύο δεν κάθονται μαζί, μα σε απόσταση ασφαλείας). Και το καφέ μετρά, και η περαντζάδα, αφού η Βαλαωρίτου παραμένει σημείο άτυπης συνάντησης και ζύμωσης εν συνόλω.

Στο Jimmy’s κάθονται και παράγοντες του αθλητισμού σαν τον μπασκετικό κόουτς Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Γιάννης και ο γιος του Θοδωρής (σημερινός «στρατηγός» του μαγαζιού και πτυχιούχος Φυσικής) είναι ολυμπιακοί αλλά αυτό δεν κλονίζει σχέσεις. Μόνο κάνα πείραγμα με «πράσινους» σταθερούς θαμώνες σαν τον πρώην υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας του Τύπου και κάτοχο επίσης μυστικών Γρηγόρη Κατή πoυ πιάνει το τραπέζι στη μεριά της εισόδου της πολυκατοικίας που ενώνεται με τον Jimmy. Το στέκι της Βαλαωρίτου θερμογραφεί και καταγράφει όλες τις μεταβολές της πολιτικής ζωής στη χώρα. Σαν κύματα σκάνε στα τραπεζάκια γεγονότα, θάνατοι, νίκες και συντριβές. Ο Γιάννης δεν ξεχνά ποτέ την ημέρα ενός ανασχηματισμού, τους κυβερνητικούς να σηκώνονται σαν ελατήρια στο άκουσμα του τηλεφώνου τους για να μάθουν πού μετακινούνται και να πηγαίνουν πάνω κάτω τον πεζόδρομο με το κινητό. Ο Βορίδης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Καμίνης περνούν από εδώ διακόπτοντας τη ροή της μέρας τους ή ξεκινώντας την.

Το δύσκολο 2015 όλο το παρασκήνιο από τις διαπραγματεύσεις στο Χίλτον ο Γιάννης το ήξερε εξαρχής και όλο λόγω ενός πολύ γνωστού θαμώνα: του τέως υπουργού Γιώργου Σταθάκη. Η πίεση εκείνη των «θεσμών» σχεδόν είχε μετακινηθεί στα τραπέζια της Βαλαωρίτου μαζί με τα σενάρια για τη χώρα. Άν γινόταν Grexit, το Jimmy’s θα το μάθαινε εκ των πρώτων. Παίζει ρόλο η θέση του μέρους. Αλλά και η αύρα του ιδιοκτήτη. Μιλάμε για ένα άτυπο ραντεβού χωρίς τηλέφωνο όπου σχεδόν τα πάντα συζητούνται ακόμη και σε παρέες που αναμειγνύονται μεταξύ τους. Πολιτικά δεδομένο είναι πως οι διακομματικές συναινέσεις είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί την ώρα του καφέ και πολύ περισσότερο προφανώς από τα έδρανα της Βουλής. Το Jimmy’s έζησε όλες τις εποχές. Από τη φρενίτιδα του lifestyle και του Χρηματιστηρίου όπου είχε πούρα στις προθήκες, μέχρι σήμερα που η Αθήνα είναι προορισμός city break (άρχισε επί Καμίνη λέει ο Βασδέκης). H Βαλαωρίτου μία ζωηρή, μα και προστατευμένη αρτηρία του Kέντρου ανάμεσα σε Κολωνάκι και Σύνταγμα, παραμένει ένας πολύ ευαίσθητος δέκτης όλων αυτών των αλλαγών.