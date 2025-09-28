Αν κάτι διακρίνει τη Μαρία Μπεκατώρου, είναι αυτό το σπάνιο χάρισμα να κάνει την τηλεόραση να μοιάζει προσωπική υπόθεση. Με χιούμορ χωρίς «θόρυβο», ευγένεια εγγενή και ζωηρό ρυθμό, ισορροπεί ανάμεσα στο αυθόρμητο και το απόλυτα επαγγελματικό. Αυτές τις «αρετές» τις ξετυλίγει κάθε απόγευμα στην πιο ανατρεπτική καταδίωξη γνώσεων, στο «The Chase». Το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι του Mega επέστρεψε για πέμπτη σεζόν, φέρνοντας μαζί του παίκτες που επιστρατεύουν ταχύτητα, στρατηγική και κυρίως γνώση για να διεκδικήσουν πάνω από 10.000 ευρώ. Στον δρόμο προς το έπαθλο, όμως, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο ενός εκ των chasers, Γεράκι, Βουνό, Γυναίκα με τα μαύρα, Αδέκαστος Επιθεωρητής και Σούπερ Αγόρι. Συνοδοιπόρο τους σε αυτό το ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο και αδρεναλίνη έχουν τη Μαρία Μπεκατώρου, η οποία δίνει το σύνθημα για νέες μονομαχίες φέτος. Με αυτή την αφορμή, η ίδια μίλησε στα «Πρόσωπα».

Το «The Chase» επέστρεψε για πέμπτη σεζόν. Τι σημαίνει για σένα αυτή η συνέχεια;

Σημαίνει πολλά. Σημαίνει κατ’ αρχάς ότι ο κόσμος αγκάλιασε με πολλή αγάπη αυτό που του προτείναμε πριν από πέντε χρόνια κι αυτή δυναμώνει κάθε χρόνο. Σημαίνει και ότι οι τηλεθεατές έχουν διάθεση να βλέπουν καλά τηλεοπτικά προϊόντα. Γιατί θεωρώ ότι το «Chase» είναι ένα καλό τηλεοπτικό προϊόν, που προσφέρει σε όλη την οικογένεια, κι αυτό είναι πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο.

Σε ένα celebrity σπέσιαλ επεισόδιο του «Chase», ποια διάσημα πρόσωπα θα ήθελες να έχεις παίκτες;

Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω από τον καλλιτεχνικό χώρο κάποιον, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Από τον αθλητικό όμως θα ήθελα να έρθουν παιδιά που γνωρίζω λίγο παραπάνω, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο φίλος μου ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Από διεθνή πρόσωπα, θα ήθελα τον Μπαράκ Ομπάμα μαζί με τη γυναίκα του.

Εχεις έναν ξεχωριστό τρόπο να κάνεις το παιχνίδι πιο ανάλαφρο και πιο διασκεδαστικό. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να υπάρχουν χιούμορ και χαμόγελο ακόμα και σε μια μάχη γνώσεων;

Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αν κάποιος μου πει ότι δεν θα μπορούσα να τα έχω αυτά, δεν θα ήθελα να κάνω τη δουλειά. Οταν ξεκίνησα το «Chase», που ήταν αντικειμενικά για κάθε παρουσιαστή ένα δύσκολο παιχνίδι, είχα πολύ άγχος για το πώς θα τα καταφέρω. Ποτέ κανείς δεν με έχει εμποδίσει να βάλω τον χαρακτήρα μου σε αυτό και τους ευχαριστώ πολύ. Ομως υπήρχαν οι εσωτερικές, οι δικές μου συστολές για το πώς θα μπορέσω να βάλω το χιούμορ, τη χαρά και το γέλιο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έπρεπε πρώτα να το κατακτήσω. Στην αρχή ήμουν μουδιασμένη και λίγο στρεσαρισμένη αλλά τα κατάφερα μετά από δουλειά και προσπάθεια αρκετή. Τώρα, πηγαίνω και κάνω αυτή τη δουλειά σαν να είμαι στο σπίτι μου και τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ.

Νιώθεις ότι το κοινό σε περιμένει πάντα σε ένα φορμάτ πιο ανάλαφρο;

Ναι, βέβαια – και μου αρέσει αυτό. Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο ότι το νιώθω, αλλά και ότι το κοινό το αποδεικνύει στην πράξη: θέλει να με ακολουθεί και να βλέπει τι κάνω. Τουλάχιστον στην αρχή, γιατί το ζητούμενο είναι να έχει διάθεση να δει και την καινούργια μου τηλεοπτική πρόταση. Μέχρι τώρα, το κοινό έχει δείξει ότι με παρακολουθεί και στη συνέχεια μου δίνει την εμπιστοσύνη του – και κάπως έτσι πορευόμαστε μαζί. Κάνουμε παρέα.

Δεν είναι όμως κάπως περιοριστικό αυτό; Γιατί τα τελευταία χρόνια σε έχουμε συνδέσει μόνο με τηλεπαιχνίδια και σόου. Δεν φοβάσαι μην τυποποιηθείς;

Οχι, γιατί τα πρότζεκτ που έχουν ελευθερία τηλεοπτική και χαρά είναι πολλά. Εγώ αυτό αγαπάω να κάνω και ο διευθυντής μου τώρα ξέρει ότι θέλω καθαρόαιμη ψυχαγωγία. Δεν θέλω κάτι άλλο γιατί δεν θα το κάνω καλά. Δεν θα μου αρέσει για να το κάνω καλά. Αν συγκεντρωθώ, σίγουρα μπορώ να κάνω καλά κι άλλα πράγματα, αλλά είμαι σε μια ηλικία και σε μια φάση στην καριέρα μου που, δόξα τω Θεώ, μπορούν να μου δίνουν αυτά που αγαπώ να κάνω. Εγώ αγαπώ την καθαρόαιμη ψυχαγωγία και ξέρουν κι αυτοί ότι με αυτό δεν θα χάσουν τον χρόνο τους ούτε τα λεφτά τους, γιατί θα το κάνω όπως πρέπει.

Από το Τηλεάστυ μέχρι το Mega, η διαδρομή σου είναι μακρά και ετερόκλητη. Πώς νιώθεις όταν σκέφτεσαι εκείνο το κορίτσι που ξεκίνησε τότε και το συγκρίνεις με τη Μαρία του σήμερα;

Εκείνο το κορίτσι το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί και τότε ήταν ωραία και ανέμελα χρόνια. Είναι η αρχή της πορείας μου και το σχολείο μου το μεγάλο. Το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι πως εγώ όταν τα έκανα όλα αυτά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Εχει ενδιαφέρον το ότι ήμουν εκεί, μεγάλωσα, έμαθα τηλεόραση, έμαθα να έχω χαρά και γέλιο και να το βάζω παντού και να είμαι ελεύθερη χωρίς καλούπια και να μπορώ να τα καταφέρνω. Πέρασαν τα χρόνια και εξελίχθηκα, και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό, αλλά αγαπώ πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια και μ’ αρέσει που έχω φτάσει εδώ σήμερα. Βέβαια έχω δουλέψει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Φυσικά δεν μετανιώνω και εξακολουθώ και δουλεύω πάρα πολύ. Νομίζω ότι μια συμβουλή για τα νεότερα παιδιά είναι να δουλεύουν πολύ και να έχουν συνέπεια σε αυτό που κάνουν.

Ο πιο μεγάλος σου επαγγελματικός φόβος αυτή τη στιγμή ποιος είναι;

Δεν έχω φόβο. Για εμάς το άγχος είναι τα νούμερα, να πάμε καλά και να έχουμε διάρκεια. Ξέρω όμως ότι κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Νιώθω απόλυτα γεμάτη από αυτό που έχω εισπράξει μέχρι σήμερα. Αν τελείωνε αύριο, που δεν θα ήθελα με τίποτα, έχω πολύ γεμάτη την καρδιά μου, την ψυχή μου, από αυτά που έχω ζήσει. Δεν έχω φόβους. Θα ήθελα να κρατήσει αρκετά ακόμα, γιατί η ζωή μου είναι η δουλειά μου. Αναπνέω από αυτό. Βιοπορίζομαι μεν αλλά ζω από αυτό, είναι το οξυγόνο μου. Τρελαίνομαι εγώ για την τηλεόραση, το πλατό, τη διαδικασία, την παραγωγή, για όλο αυτό. Εύχομαι ο κόσμος για κάποια χρόνια ακόμα να μ’ αγαπάει, να θέλει να με βλέπει και να του αρέσουν αυτά που του προτείνω. Δεν έχω φόβο, έχω επιθυμία. Αυτή είναι η επιθυμία μου.

Αλλες επιθυμίες που έχεις;

Επιθυμία προσωπική είναι να έχω υγεία εγώ και οι δικοί μου άνθρωποι. Επειδή η δουλειά με την προσωπική ζωή στη δική μου περίπτωση πάνε μαζί, δηλαδή το ένα τροφοδοτεί το άλλο, παίρνω ενέργεια από τη δουλειά, τη δίνω στη ζωή μου, στο σπίτι μου, στους δικούς μου ανθρώπους και παίρνω χαρά από τη ζωή μου, την οικογένειά μου και τη δίνω στη δουλειά μου, θα ήθελα αυτά τα δύο να πηγαίνουν καλά μαζί, παράλληλα.

Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα παιχνίδι που σε εκφράζει στη ζωή, ποιο θα ήταν; Στρατηγικής, τύχης, ή φαντασίας;

Φαντασίας. Γενικά έχω πάρα πολλή φαντασία. Φτιάχνω πολλά σενάρια στο μυαλό μου από μικρή. Τα κάνω όλα πιο ιδανικά απ’ ό,τι είναι κι έτσι περνάω πάρα πολύ ωραία.

Εχεις την αίσθηση ότι η ζωή είναι κι αυτή ένα παιχνίδι;

Ε ναι, εννοείται. Η ζωή είναι ωραία και είναι ένα παιχνίδι. Εχει κανόνες, ανατροπές, ομορφιά και χαρές. Να μην έχει πολλές λύπες αλλά και όταν έρχονται κι αυτές να έχουμε το σθένος να τις αντιμετωπίσουμε, να μη μας καταρρακώνουν όταν δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Η ζωή είναι υπέροχη.