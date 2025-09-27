Αλλοι επέλεξαν τη λέξη «συνύπαρξη» προσώπων με διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές. Άλλοι μίλησαν για επιβεβαίωση της δυνατότητας «ανοιγμάτων» έξω από τα νεοδημοκρατικά τείχη. Οι πολύ προσεκτικοί όμως, αυτοί που τυγχάνει να γνωρίζουν τα ενδότερα του Μεγάρου Μαξίμου, λάνσαραν το μότο «αμφίπλευρη διεύρυνση», αφότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ίδια προσοχή, είχε επιστρατεύσει για τη ΝΔ την περιγραφή «ανοικτό κόμμα» που δεν ξεφεύγει από τις «παραδοσιακές αρχές και αξίες του ιδρυτή μας». Αυτά καταγράφηκαν στον απόηχο της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος, παρότι εδώ και καιρό (έδειχνε ότι) βρισκόταν κοντά στις θέσεις και σε πρωτοκλασάτα στελέχη της ΝΔ, προκάλεσε γαλάζια σχόλια στη λογική του «άλλος ένας πασόκος». Έχουν εξήγηση και οι νεοδημοκρατικές γκρίνιες και οι προσεκτικές τοποθετήσεις μέρες πια μετά την πρώτη πολιτική «μεταγραφή» της σεζόν. Τι εξηγούν τα ποσοστά και όσα λέγονται παρασκηνιακά. Τόσο οι αριθμοί όσο και οι ψίθυροι επιβεβαιώνουν το ίδιο: ο Μητσοτάκης έχει ανάγκη από πειστικά «αμφίπλευρα» σινιάλα. Με άλλα λόγια δεν έχει πια την άνεση να θεωρεί κάποια πλευρά ως δεδομένη. Οι πολιτικοί παρατηρητές συμφωνούν πως έχει δυσκολέψει για τον Μητσοτάκη το στοίχημα να συμβιβάσει τη διατήρηση της παραδοσιακής δεξιάς πτέρυγας με την κεντρώα στρατηγική, δηλαδή με εκείνον τον μετασχηματισμό του κόμματός του που εφάρμοσε στην πρώτη κυβερνητική θητεία, κοιτάζοντας πρωτίστως (αν όχι μόνο) στο Κέντρο και αριστερά του.

Τον τελευταίο χρόνο το βλέμμα πηγαινοέρχεται, με βάση τον στόχο να επιστρέψει η ΝΔ σε σημείο που θα της επέτρεπε να ξαναμιλήσει με ρεαλισμό για διεκδίκηση αυτοδυναμίας. Εξού και στο διάστημα πριν από την «κεντροαριστερή μεταγραφή», ένας Μακεδόνας (Απόστολος Τζιτζικώστας) ανέλαβε επίτροπος, ένας εν ενεργεία βουλευτής (Κώστας Τασούλας) προτάθηκε για την Προεδρία της Δημοκρατίας, εσχάτως ένας εκπρόσωπος της λαϊκής Δεξιάς με διαύλους σε «καραμανλικούς» και «σαμαρικούς» (Μάξιμος Χαρακόπουλος) ανέλαβε την Κοινοβουλευτική Ομάδα κ.ο.κ.

Οι απώλειες

Οι αμφίπλευρες απώλειες φάνηκαν από τις εθνικές εκλογές στην ευρωκάλπη. Το 2023 ο Μητσοτάκης πήρε το 85% των δεξιών και το 35,8% των κεντρώων και το 2024 έπεισε το 73,2% και το 21,5% αντίστοιχα, δηλαδή έχασε 11,8 μονάδες από τη Δεξιά και 14,3 μονάδες από το Κέντρο. Στο περιβάλλον πίεσης εκ δεξιών περιλαμβάνονται οι πληροφορίες ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάθε άλλο παρά σκέφτεται αποκλιμάκωση, αντίθετα φαίνεται να έρχεται όλο και πιο κοντά στο μεγάλο βήμα κόντρα στον Μητσοτάκη πλην όχι στον κόσμο της παράταξης, καθώς και το μπαράζ γαλάζιων τοποθετήσεων υπέρ μιας επανασυνεννόησης του νυν με τον πρώην πρωθυπουργό – προοπτική που δεν προκύπτει από καμία πλευρά.

Τι (δεν) ισχύει στα δεξιότερα

Με δεδομένο τον κωδικό «αμφίπλευρη διεύρυνση» από τα κεντρικά, στο εσωτερικό της ΝΔ εκτιμάται ότι θα επιχειρηθούν και νέες κινήσεις μέχρι τις κάλπες, αλλά οι εισηγήσεις μιλούν για την ανάγκη να δημιουργηθούν πρώτα οι συνθήκες μέγιστου επαναπατρισμού κόσμου εκ δεξιών. «Μην υποτιμάμε όσους έχουν ανοιχτές αγκάλες σε πληγωμένους νεοδημοκράτες» λέει βουλευτής της Αττικής, φωτογραφίζοντας τη Φωνή Λογικής. Δεν είναι τυχαία η φημολογία των ημερών, χωρίς πραγματικό αντίκρισμα, όπως λένε οι πληροφορίες, περί υπόγειων κινήσεων στην πλευρά της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η ίδια ανήκε στις τάξεις της ΝΔ, ευρισκόμενη απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, αν και όντως διατηρούνται δίαυλοι με νεοδημοκράτες. Κατά διαστήματα βολιδοσκοπήσεις αφορούν πράγματι τον Φαήλο Κρανιδιώτη.

Αντίστοιχα, παραμένει η σεναριολογία για πρόσωπα από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών (για κάποιους έχουν υπάρξει έως και εισηγήσεις προς τη ΝΔ). Σηκώθηκε συζήτηση με αφορμή τις περιπέτειες του Νίκου Βρεττού στη ΝΙΚΗ, αφότου υπερψήφισε τον Ανδρέα Νικολακόπουλο για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον ίδιο να απορρίπτει ενδεχόμενο προσχώρησης στη ΝΔ. Αντίθετα καρφώνει άλλους της ΝΙΚΗΣ – Ανδρέα Βορύλλα, Τάσο Οικονομόπουλο, Σπύρο Τσιρώνη – ότι βλέπουν θετικά τη ΝΔ.

Εδώ και μήνες διακινείται το όνομα του προερχόμενου από τους «Σπαρτιάτες» Χάρη Κατσιβαρδά, που έχει παρελθόν σε ΔΑΠ και ΟΝΝΕΔ, όπως και ο Παύλος Σαράκης, άλλοτε προσωπική επιλογή του Κυριάκου Βελόπουλου στην Ελληνική Λύση – αμφότεροι έχουν διατέλεσει νομικοί εκπρόσωποι του Ηλία Κασιδιάρη. Κι αν ο Κατσιβαρδάς στηρίζει κυβερνητικές πρωτοβουλίες – το ίδιο ο Κωνσταντίνος Φλώρος που έχει εμπλακεί σε επεισοδιακά στιγμιότυπα με την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας –, υπάρχει κατά τ’ άλλα φρένο Μαξίμου.