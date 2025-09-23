Σημειακή αλλαγή πλεύσης στη διαχείριση της υπόθεσης του απεργού πείνας Πάνου Ρίτσι, του πατέρα του 22χρονου Ντένις, θύματος των Τεμπών, διαφαίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία διαπιστώνει προφανώς τη νέα κοινωνική δυναμική που αποκτά το θέμα. Η συγκινησιακή φόρτιση είναι δεδομένη και φαίνεται από το γεγονός ότι πλήθος κόσμου μεταβαίνει καθημερινά στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον απεργό πείνας.

Και την ίδια ώρα έχουν επιστρέψει τα καλέσματα για συγκεντρώσεις αλληλεγγύης (και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη) με τα συνθήματα «Μέχρι τέλους», «Δεν έχω οξυγόνο», «Τέμπη, 57 ψυχές» κ.λπ.

Ανοιχτό τραύμα

Με ανοιχτό το τραύμα των Τεμπών, από την κυβέρνηση εξακολουθούν να παραπέμπουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης όσον αφορά στη διεκδίκηση του Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του, αλλά ταυτόχρονα σπεύδουν τώρα σε διευκρινίσεις σε ήπιους τόνους ως προς τη διαδικασία και τις τυχόν επιπτώσεις της στη δίκη.

Άλλωστε με έναν πατέρα στην ένατη – πια – μέρα απεργίας πείνας, στο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι δεν χωρά περαιτέρω «υποτίμηση» του αντίκτυπου που έχει το ζήτημα στην κοινή γνώμη. Αυτό – την υποτίμηση δηλαδή – το έχει κάνει στο παρελθόν η κυβέρνηση, προσπαθώντας να αλλάξει την ατζέντα του δημόσιου διαλόγου, αφήνοντας να σέρνονται συζητήσεις, προχωρώντας η ίδια σε κακούς πολιτικούς και επικοινωνιακούς χειρισμούς και τελικά καταγράφοντας μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος και ανά την επικράτεια.

Σε δύσκολη θέση

Η απόφαση ενός πατέρα που έχασε το παιδί του να θέσει σε κίνδυνο και τη δική του ζωή με απεργία πείνας έχει φέρει εξαρχής το Μαξίμου σε μια λεπτή, δύσκολη θέση. Πλέον βλέπει ότι δεν αρκεί να προσπερνά τη συζήτηση πετώντας το μπαλάκι (της αρμοδιότητας) στη Δικαιοσύνη, ενώ διακρίνει ότι σηκώνεται νέο κύμα αλληλεγγύης στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας. Σε αυτά προστίθεται και το πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίζεται πολιτικά και επικοινωνιακά το θέμα.

Η πίεση μεγαλώνει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προχώρησε στην πρώτη πολιτική παρέμβαση ύστερα από τον αδόκητο χαμό της κόρης του, υποστηρίζοντας τις διεκδικήσεις του Πάνου Ρίτσι, της Μαρίας Καρυστιανού και άλλων συγγενών θυμάτων.

Μια παρέμβαση η οποία περιλάμβανε σαφέστατη αιχμή στο σημείο που αναφέρεται σε λείψανα τα οποία δόθηκαν προς ταφή στους συγγενείς «βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο».

«Δεν έχει γίνει απόρριψη…»

Είναι ενδεικτικό το «παράθυρο» – για την εκτόνωση της δημόσιας συζήτησης – που άνοιξε ο Γιώργος Φλωρίδης, διευκρινίζοντας (Σκάι 100,3) ότι «αν υπάρχει αίτημα» αυτό θα εξεταστεί άμεσα και αυτοτελώς, καθώς, όπως ξεκαθάρισε, «αυτή δεν είναι μια διαδικασία που επηρεάζει την πρόοδο της δίκης». Ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι οι ανακριτικές αρχές της Λάρισας έχουν επιληφθεί επί δύο αιτημάτων που είχαν κατατεθεί το προηγούμενο διάστημα και αφορούν εκταφή για διαπίστωση τυχόν ύπαρξης χημικών ουσιών, ενώ, μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων, η πρόεδρος Εφετών θα τα εξετάσει.

«Δεν έχει γίνει καμία απόρριψη κανενός αιτήματος για εκταφή που να αφορά ταυτοποίηση στοιχείων νεκρού», ανέφερε. Ο ίδιος επανέλαβε τη γραμμή ότι δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης η λήψη αποφάσεων αλλά και ότι όσο αργεί η έναρξη της δίκης τόσο θα υπάρχει δυνατότητα για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Για την παρέμβαση Σαμαρά, οι κυβερνητικοί τόνοι δεν ανέβηκαν, δεδομένου ότι ο Φλωρίδης την απέδωσε σε έλλειψη σωστής πληροφόρησης.

«Να αφήσουμε τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Κανείς δεν έχει μικρότερη ευαισθησία από κάποιον άλλο» είπε (Action24) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί «με ανθρωπιά και σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου».