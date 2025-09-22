Στα αρμόδια δικαστικά όργανα που εκκρεμεί η δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών διαβιβάστηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα το αίτημα που κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου».

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα από τους διαδίκους έχουν εξεταστεί και έχουν κριθεί, όπως ορίζει ο νόμος, από τον εφέτη ειδικό ανακριτή και τα δικαστικά συμβούλια.

«Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση (σ.σ. σε αυτή που κατατέθηκε με ημερομηνία 16/9/2025). Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα», συμπληρώνει ο κ. Τζαβέλλας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι η ακόλουθη:

«Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Άρειος Πάγος: Το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει για την εκταφή νεκρών

Ο Άρειος Πάγος δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε για τα αιτήματα εκταφής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ούτε ως προς την συνέχιση της ανακριτικής διαδικασίας. Τα αιτήματα αυτά αρμόδιος να κρίνει και να απαντήσει είναι μόνο ο πρόεδρος εφετών, στα χέρια του οποίου βρίσκεται πλέον η δικογραφία για τη σιδηροδρομική δικογραφία μετά την εισαγγελική πρόταση.

Στην αναγκαία αυτή δικονομική διευκρίνιση – τοποθέτηση προχώρησε ο Άρειος Πάγος με επίσημη ανακοίνωση διά του εκπροσώπου Τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αρεοπαγίτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, προτάσσοντας την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών που σε διαφορετικά δικονομικά στάδια χειρίστηκαν την εμβληματική αυτή σοβαρή υπόθεση.

