Εύκολο είναι να λες «όλοι οι καλοί χωράνε», δυσκολότερο να το εφαρμόζεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ωστόσο, το συγκεκριμένο ρητό κρίνεται αναγκαίο. Πάει να πει πως θα μοιράζεται ο χρόνος συμμετοχής των άσων προκειμένου όλοι να είναι με δυνάμεις και σε καλή κατάσταση, ειδικά δε την κρίσιμη στιγμή άκρως αποτελεσματικοί.

Βλέπεις για παράδειγμα τον Ταρέμι. Αυτόν τον «ακριβό» άσο που ενέταξε στο δυναμικό του ο Ολυμπιακός την τελευταία μεταγραφική περίοδο. Και έφτιαξε μια γραμμή κρούσης που αποτελείται από φορ που θα μπορούσαν σε κάθε ομάδα της Λίγκας (και όχι μόνον στα μέρη μας, ασφαλώς…) να έχουν θέση βασικού κεντρικού φορ. Ποιος, αλήθεια, διαθέτει Ελ Κααμπί; Ποιος Ταρέμι; Και ποιος δεν θυμάται πόσα σημαντικά και πολύ θεαματικά έκανε στο δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής σεζόν ο Γιάρεμτσουκ; Αρα, οι πάντες έχουν τον ρόλο τους και είναι χρήσιμοι στον προπονητή, εν προκειμένω στον Μεντιλίμπαρ. Ο Ταρέμι οσάκις του έχει δοθεί η ευκαιρία δείχνει την αξία του. Βάζοντας «δύο δύο» τα γκολ και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα. Για να αποδειχθεί πως μπορεί να δώσει πολλά είτε παίζοντας μόνος στην κορυφή της επίθεσης είτε κάνοντας δίδυμο με τον Ελ Κααμπί. Το πρώτο, επιβεβαιώνεται από τα πεπραγμένα του στράικερ και το πώς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Με κεφαλιά – δυναμίτη τη μια φορά. Με αριστερό άμεσο σουτ τη δεύτερη. Και από το πέναλτι. Φυσικά, όταν πρέπει μοιράζει την μπάλα στον Ελ Κααμπί και έρχονται γκολ όπως αυτό στη Λεωφόρο την περασμένη Κυριακή. Χωρίς αντίρρηση, έπεται συνέχεια. Γιατί ακόμη να μάθει το παιχνίδι των συμπαικτών του και ακόμη να μάθουν και εκείνοι «πού και πώς» θέλει την μπάλα ο Ταρέμι. Αν και βλέποντας κάποιες φορές το πώς συνδυάζεται με τον Γιαζίτσι, αντιλαμβάνεσαι πως οι δύο τους έχουν χημεία στον αγωνιστικό χώρο.

Μια επιθετική γραμμή για όλα τα γούστα. Και με παίκτες όχι μόνο με άλλα χαρακτηριστικά αλλά και διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας. Που «κουμπώνουν» με κάθε διάταξη που θα θελήσει να επιλέξει ο προπονητής. Και αυτό συμβαίνει πολύ απλά επειδή τα ματς εφέτος δείχνουν… αμέτρητα και έχοντας ως δεδομένο τον νέο τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου. Που δεν επιτρέπει πειραματισμούς και οι βαθμοί μετράνε. Τους κυνηγούν όλες οι ομάδες όπως και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Αλλά όταν βλέπεις τον Ταρέμι σε φόρμα και σε επαφή με τα δίχτυα, αποκτάς πλεονέκτημα.