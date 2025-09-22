Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερές προοπτικές διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας η Moody’s, στη σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή (19/9). Ετσι, μετά την πρόσφατη αξιολόγηση της Morningstar DBRS (5/9), έγινε ο δεύτερος οίκος που δεν προχώρησε σε κάποια κίνηση σχετικά με την αξιολόγηση της χώρας. Το επόμενο ραντεβού με τους οίκους αξιολόγησης έχει οριστεί για τις 17 Οκτωβρίου, όταν αναμένεται η έκθεση της Standard & Poor’s, ενώ στις 7 και 14 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση των αξιολογήσεων Scope και Fitch αντίστοιχα.

Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα πέτυχε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2024 έναντι στόχου για 2,1%, γεγονός που κρίνεται θετικά για το πιστοληπτικό προφίλ της χώρας. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι αναμένει χειρότερες επιδόσεις στην ανάπτυξη μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ αναφέρει ότι οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Ελλάδα απαιτούν χρόνο. Ειδική αναφορά κάνει ο οίκος στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο εκτιμάται ότι περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας, παρά τις πολιτικές της κυβέρνησης που έχουν στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, η Moody’s λέει πως, παρά την ταχεία μείωσή του τα τελευταία χρόνια, παραμένει πολύ υψηλό, από τα υψηλότερα παγκοσμίως. Κρίνει θετικά, δε, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με τη χρήση πόρων του ΤΑΑ. Ωστόσο, σημειώνει ότι μόλις το 59,3% των διαθέσιμων πόρων του ΤΑΑ έχουν εκταμιευθεί στη χώρα και απαιτούνται προσπάθειες για την απορρόφηση των υπόλοιπων πόρων.

Κίνδυνοι

Επιπλέον, ο οίκος αναφέρει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για μια πιθανή υποβάθμιση του πιστοληπτικού προφίλ της χώρας. Ειδικότερα, δείχνει τον τραπεζικό τομέα ως πιθανή πηγή νέων προβλημάτων, παρά τη σημαντική μείωση που έχει καταγραφεί στα μη εξυπηρετούμενα (κόκκινα) δάνεια. Αλλοι κίνδυνοι για την ικανότητα της Ελλάδας να δανειστεί από τις αγορές αφορούν την επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης της κυβέρνησης, την πιθανή αντιστροφή μεταρρυθμίσεων, αλλά και το ενδεχόμενο μιας γεωπολιτικής κρίσης στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με μειωμένη υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

Αντιθέτως, η Moody’s αναφέρει ότι θα μπορούσε να αναβαθμίσει το πιστοληπτικό προφίλ της χώρας αν η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη ξεπεράσει τις προσδοκίες, ή αν επιταχυνθούν μεταρρυθμίσεις με κυριότερη αυτήν του δικαστικού συστήματος.

CrediaBank

Παράλληλα, και με αφορμή την ανακοίνωση της συμφωνίας εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την CrediaBank, η Moody’s επιβεβαίωσε όλες τις αξιολογήσεις της για την ελληνική τράπεζα, με τις προοπτικές της να κρίνονται θετικές.