Αμετάβλητη στη βαθμίδα «Baa3» με «σταθερές» προοπτικές διατήρησε σήμερα Παρασκευή την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας ο αμερικανικός οίκος Moody’s, στη δεύτερη αξιολόγησή του για φέτος.

Υπενθυμίζεται, ότι ο οίκος Moody’s ήταν ο τελευταίος που έδωσε στην Ελλάδα την ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα (Baa3), στις 15 Μαρτίου, με καθυστέρηση περίπου ενάμιση χρόνου από τους άλλους οίκους αξιολόγησης, αλλάζοντας παράλληλα τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε «σταθερές» από «θετικές».

Ο «χορός» των αξιολογήσεων θα συνεχιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2025 με την αξιολόγηση του οίκου Standard & Poor’s, στις 7 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της Scope, ενώ την τελευταία αξιολόγηση για φέτος θα δώσει η Fitch στις 14 Νοεμβρίου.