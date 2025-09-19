Η συμφωνία της CrediaBank για την απόκτηση του 70% της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές στη Νότια Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αναφέρει σε δημοσίευμα του το eureporter.co.

Η συμφωνία, η οποία αποτιμά τη μαλτέζικη τράπεζα στα 286 εκατ. ευρώ αναδεικνύει τόσο την αποφασιστικότητα της HSBC να αποσυρθεί από μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές όσο και την ικανότητα της CrediaBank να εξασφαλίσει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Το αντίτιμο καταδεικνύει την έντονη διαπραγματευτική δύναμη της διευθύνουσας συμβούλου της CrediaBank, Ελένης Βρεττού, και του βασικού επενδυτή της τράπεζας, Thrivest Holding. Με λιγότερο από 0,5 φορές την Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value) η συναλλαγή αντιπροσωπεύει μια βαθιά έκπτωση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Για την HSBC, η επιθυμία εξόδου από τη Μάλτα αντανακλά μια ευρύτερη στρατηγική περικοπών: την τελευταία δεκαετία, ο κολοσσός με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περιορίσει τις δραστηριότητές του στις περιφερειακές αγορές της ΕΕ για να επικεντρωθεί στην Ασία, τον κύριο μοχλό για την κερδοφορία του.

Η συμφωνία θα απαιτήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεδομένης της συστημικής σημασίας της HSBC Μάλτας. Με περίπου 8 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, 6 δισ. ευρώ σε καταθέσεις και μερίδιο αγοράς 24%, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Μάλτα. Οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ θα αξιολογήσουν εάν η CrediaBank μπορεί να διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη των πελατών και τη συμμόρφωση με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ.

Στη Μάλτα, η κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών Clyde Caruana πιέζουν εδώ και καιρό για μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε έναν συγκεντρωμένο τραπεζικό τομέα που κυριαρχείται από μόνο τρία ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη προκύψει νέες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της τοπικής ψηφιακής τράπεζας MeDirect από την AnaCap, η οποία αποτέλεσε μια πρώτη ένδειξη για την όρεξη των επενδυτών για περιουσιακά στοιχεία στον τραπεζικό τομέα της Μάλτας. Η είσοδος της CrediaBank ενισχύει τώρα αυτή τη δυναμική και θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τις επιλογές δανεισμού για καταναλωτές και ΜμΕ.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει επίσης το επιχειρηματικό πνεύμα και τον δυναμισμό της CrediaBank. Έχοντας ενσωματώσει με επιτυχία την HSBC Greece στο παρελθόν, η τράπεζα φέρνει τώρα την ίδια ενέργεια στη Μάλτα. Αυτό το πνεύμα θα μπορούσε να αποτελέσει καλό οιωνό όχι μόνο για τους πελάτες εκεί, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τις διευρυμένες ψηφιακές υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα, αλλά και για τους μικρότερους μετόχους. Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν να μην προσφέρουν τις μετοχές τους στην υποχρεωτική προσφορά και θα μπορούσαν να βρουν μακροπρόθεσμη αξία σε μια αναζωογονημένη τράπεζα υπό νέα ιδιοκτησία.

Εξίσου σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση και οι ρυθμιστικές αρχές της Μάλτας χειρίστηκαν ομαλά την όλη διαδικασία. Από τις πρώτες διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα έως τη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, η συναλλαγή εξελίχθηκε χωρίς να διαταραχθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς. Η CrediaBank, από την πλευρά της, ενήργησε με διαφάνεια στην αντιμετώπιση ερωτημάτων ή ακόμα και κατηγοριών, επιδιώκοντας να καθησυχάσει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η εξαγορά βασίζεται σε υγιή θεμελιώδη στοιχεία και σε μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τη Μάλτα.

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, με την CrediaBank να δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό και τα υποκαταστήματα της HSBC Malta για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Για το τραπεζικό τοπίο της Ευρώπης, η εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη σημάδι διασυνοριακής ενοποίησης σε επίπεδο μεσαίας αγοράς, καλύπτοντας τα κενά που άφησαν οι παγκόσμιοι δανειστές που αποσύρθηκαν από μικρότερες δικαιοδοσίες και αναδιαμορφώνοντας την ισορροπία μεταξύ κλίμακας και τοπικής διαχείρισης.