Η εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελεί σταθμό για την CrediaBank, καθώς μετατρέπει τον όμιλο σε συστημική τράπεζα και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας. Αυτό τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, σε ενημέρωση προς τους αναλυτές.

Όπως ανέφερε, η μετάβαση στο καθεστώς των συστημικών τραπεζών ανοίγει τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), αναφορικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν. «Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα γνωρίζουμε με βάση τους κανόνες των συστημικών τραπεζών αν θα χρειαστεί πρόσθετο κεφαλαιακό buffer. Προς το παρόν, η εξαγορά είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την CrediaBank», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αγορά της Μάλτας εμφανίζει σημαντικές προοπτικές, με ενδεικτική την ετήσια αύξηση ύψους 2 δισ. ευρώ στα στεγαστικά δάνεια. Η εξαγορά της HSBC Μάλτας αναμένεται να αποφέρει πολλαπλές συνέργειες, από την αξιοποίηση τεχνολογικών πλατφορμών και ασφαλιστικών υπηρεσιών έως την ανάπτυξη νέων προϊόντων δανεισμού.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της τράπεζας αναμένεται να παίξει και η χαμηλού κόστους καταθετική βάση της HSBC Μάλτας, ύψους 6,2 δισ. ευρώ. Το business plan για την ανάπτυξη του ομίλου βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να είναι έτοιμο εντός Οκτωβρίου, όπως ανέφερε η κα Βρεττού.

Η Δημόσια Πρόταση θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες. Το τίμημα για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Μάλτας ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, ενώ στους μετόχους μειοψηφίας η CrediaBank θα προσφέρει 1,44 ευρώ ανά μετοχή.