Κατακλυσμιαία χαρακτηρίζεται η κατάσταση στη Γάζα: σφοδροί βομβαρδισμοί, χερσαίες επιχειρήσεις και μαζικός εκτοπισμός έχουν οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους σε απόγνωση. Αμαχοι ξεριζώνονται, γυναίκες γεννούν στον δρόμο και παιδιά επιβιώνουν σε συνθήκες απόλυτης επισφάλειας. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ενισχύει τον στρατιωτικό του έλεγχο, προειδοποιεί για άνευ προηγουμένου χρήση ισχύος, κλείνει κρίσιμα περάσματα όπως αυτό της Γέφυρας Άλενμπι, και προαναγγέλλει μακρά εκστρατεία για την ήττα της Χαμάς. Στο διπλωματικό πεδίο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μπλοκάρουν ψήφισμα του ΟΗΕ και άλλοι περιφερειακοί παίκτες προσθέτουν νέα επίπεδα έντασης σε μια κρίση που υπερβαίνει τα όρια της Γάζας.

Χθες το Ισραήλ έκλεισε το μοναδικό πέρασμα της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, μία μέρα αφότου οδηγός που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία για τη Γάζα άνοιξε πυρ και σκότωσε εκεί δύο ισραηλινούς στρατιωτικούς.

Η Όλγα Τσερέβκο, αξιωματούχος του ΟΗΕ, δήλωσε στο BBC ότι η κατάσταση στην Πόλη της Γάζας είναι «κατακλυσμιαία» και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι τα υπερφορτωμένα νοσοκομεία βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης επειδή εμποδίζεται η παράδοση σωτήριων προμηθειών. Η Τσερέβκο έκανε σαφές ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να συμμορφωθούν με την εντολή του ισραηλινού στρατού να εκκενώσουν προς τη «ζώνη ανθρωπιστικής βοήθειας» στον Νότο, γιατί το κόστος της μεταφοράς είναι τεράστιο, αν βρεθεί μέσο, και δεν υπάρχουν εγγυήσεις για καταφύγιο ή ασφάλεια. «Χθες, συνάντησα μια οικογένεια που περπατούσε για τέσσερις μέρες, προσπαθώντας να βρει χώρο για να κοιμηθεί και δεν τα κατάφερε», είπε.

Τραυματίες και άτομα με αναπηρίες μένουν εκτεθειμένοι στην άκρη του δρόμου χωρίς σε κανέναν βαθμό να γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γυναίκες αναγκάζονται να γεννούν χωρίς ιατρική βοήθεια αλλά ούτε καν καθαρό νερό.

Ο ΟΗΕ λέει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 1.790 νοσοκομειακές κλίνες για εσωτερικούς ασθενείς για τον πληθυσμό των 2,1 εκατομμυρίων της Γάζας, με αποτέλεσμα ποσοστά πληρότητας από 180% έως 300% στα 17 νοσοκομεία που παραμένουν μερικώς λειτουργικά στην περιοχή.

Ο εντατικός βομβαρδισμός στην Πόλη της Γάζας συνεχίστηκε και ο παραθαλάσσιος δρόμος κατά μήκος της Λωρίδας ήταν γεμάτος κόσμο που φεύγει προς τον Νότο με οχήματα, κάρα που σέρνουν γαϊδούρια ή περπατώντας.

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο για ακόμη μία φορά σε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε κλειστή ενημέρωση προς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του ΟΗΕ, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, παρουσίασε εκτενή αποτίμηση των ισραηλινών θέσεων για τον πόλεμο στη Γάζα και τις ευρύτερες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. «Αυτός θα είναι ένας μακρύς πόλεμος. Δεν τον θέλουμε, αλλά αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, θα κινηθούμε προς τη Γάζα, που παραμένει το κύριο προπύργιο της Χαμάς», είπε. Επέκρινε τη στάση της Αλγερίας και ανέδειξε την απειλή του Ιράν σε κεντρικό ζήτημα. Επίσης σχετικά με την Ευρώπη και ειδικά τη Γερμανία εξέφρασε απογοήτευση και αντιφατικά μηνύματα.