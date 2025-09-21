Ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην πόλη της Γάζας, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τραγική προσωπική απώλεια το Σάββατο, ενώ ήταν σε βάρδια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του, θύματα ισραηλινού βομβαρδισμού, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. «Έπαθα σοκ, συγκλονίστηκα όταν είδα τα πτώματα του αδελφού μου και της γυναίκας του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός στο AFP, συμπληρώνοντας πως «τα πάντα είναι πιθανά τώρα, να παραλάβεις νεκρούς ή τραυματισμένους αγαπημένους σου» και ότι «τα εγκλήματα της κατοχής συνεχίζονται κι ο αριθμός των μαρτύρων δεν σταματά να αυξάνεται».

Η πολιτική προστασία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 87 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 70 στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με τον οργανισμό άμεσης βοήθειας, 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη συνοικία αλ Σάμπρα. Το νοσοκομείο Σίφα παρέλαβε 34 πτώματα, ενώ το νοσοκομείο των Βαπτιστών άλλα 28. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα στα ερωτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου σχετικά με τους θανάτους αυτούς.

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP διευκρίνισε ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Το νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας και ένα από τα ελάχιστα που συνεχίζουν να λειτουργούν, δέχεται καθημερινά νεκρούς και τραυματίες από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η ροή των θυμάτων αυξήθηκε σημαντικά από τη 16η Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, με στόχο την εξάλειψη της Χαμάς.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ασθενοφόρο κατέφθασε στο νοσοκομείο με τις σειρήνες να ηχούν, μεταφέροντας τέσσερα πτώματα τυλιγμένα σε λευκά σάβανα. Άλλο ασθενοφόρο έφτασε αμέσως μετά με τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα μικρό αγόρι. Ο Μοχάμεντ Νάσαρ, 38 ετών, κάτοικος της συνοικίας Τελ αλ Χάουα, παρακολουθώντας τους κατοίκους που εγκατέλειπαν την πόλη για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς, δήλωσε: «Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων».

Σύμφωνα με στοιχεία του ισραηλινού στρατού, περίπου 480.000 κάτοικοι της πόλης της Γάζας έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τα τέλη Αυγούστου. Η πολιτική προστασία αναφέρει χαμηλότερο αριθμό, στους 450.000 εκτοπισμένους. Με ελάχιστα υπάρχοντα σε φορτηγά, αυτοκίνητα, κάρα ή ακόμη και στις πλάτες τους, χιλιάδες Παλαιστίνιοι προσπαθούν καθημερινά να διαφύγουν προς τον νότο. Ο Μοχάμεντ Νάσαρ, ωστόσο, δηλώνει εξαντλημένος και χωρίς τα απαραίτητα μέσα για να φύγει, υπογραμμίζοντας: «Η γυναίκα μου, οι τρεις κόρες μου κι εγώ θα περιμένουμε ως στην ύστατη στιγμή».

Εκτοπισμός και ανθρωπιστική κρίση

Ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Νάσαρ, «θέλει να εκτοπίσει διά της βίας τους πάντες για να καταστρέψει την πόλη της Γάζας και να την κάνει δεύτερη Μπέιτ Χανούν ή Ράφα, αβίωτη για τα επόμενα εκατό χρόνια». Οι αναφορές σε άλλες περιοχές που μετατράπηκαν σε ερείπια υπογραμμίζουν το μέγεθος της καταστροφής που σημειώνεται στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια πολέμου.

Παρά τις εντολές για εκκένωση και τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς, πολλές οικογένειες είτε δεν επιθυμούν είτε αδυνατούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η μετακίνηση προς τον νότο έχει υψηλό κόστος, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πού να πάνε. Κάτοικοι που κατάφεραν να φύγουν περιγράφουν ότι χρειάστηκαν περισσότερες από δώδεκα ώρες για να φτάσουν στις περιοχές που υπέδειξε ο ισραηλινός στρατός, με τα κόμιστρα να εκτινάσσονται στα 1.500 έως 2.000 δολάρια για τη διαδρομή, σύμφωνα με μαρτυρίες που συνέλεξε το AFP.

Η Ραΐντα αλ Αμαρίν δηλώνει χαρακτηριστικά: «Θέλουμε να φύγουμε αλλά δεν έχουμε χρήματα. Δεν έχουμε ούτε δέκα σέκελ για να αγοράσουμε ψωμί. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα μείνουμε — είτε θα μας σκοτώσουν ή κάποιος θα βρει λύση για μας».

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει ότι όσοι αποχωρούν θα βρουν τρόφιμα, σκηνές και φάρμακα στη ζώνη «ανθρωπιστικής» βοήθειας στο αλ Μαουάσι, στον νότο της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τοπικές πηγές, η περιοχή αυτή έχει δεχθεί επανειλημμένους βομβαρδισμούς, γεγονός που εντείνει τη δυσπιστία των κατοίκων της Γάζας.