Σοκ προκαλούν δορυφορικές εικόνες οι οποίες αποτυπώνουν, τεράστιες περιοχές στη Γάζα – ανάμεσά τους οι συνοικίες Ζεϊτούν, Τουφάχ, Σετζάγια και Σέιχ Ραντουάν – να έχουν ισοπεδωθεί, αλλά και τουλάχιστον 20 πολυώροφα κτίρια να έχουν καταστραφεί. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι δομές αυτές χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντατικοποιήσει τους βομβαρδισμούς σε πολυκατοικίες, με στόχο να πιέσουν τους κατοίκους να απομακρυνθούν πριν από την ολοκληρωτική προέλαση των χερσαίων δυνάμεων. Οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 500.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας, ενώ άλλοι τόσοι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ο διεθνής οργανισμός καταγραφής συγκρούσεων ACLED αναφέρει πως από τις αρχές Αυγούστου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 170 κατεδαφίσεις, υπογραμμίζοντας ότι «ο ρυθμός και η έκταση φαίνονται μεγαλύτεροι από κάθε άλλη φορά».

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 15ώροφου πύργου Bourj Mushtaha, που καταστράφηκε με αεροπορικό βομβαρδισμό. Ο Σαντί Σαλάμα αλ-Ράις, πρώην κάτοικος του κτιρίου, περιέγραψε ότι η οικογένειά του έμεινε άστεγη, κάνοντας λόγο για «συστηματική εκκαθάριση του πληθυσμού από την Πόλη της Γάζας». Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι κάτω από το κτίριο υπήρχε υπόγεια εγκατάσταση της Χαμάς.