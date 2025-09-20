Περίπου 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, κατευθυνόμενοι προς τα νότια από τα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου της πολιτικής προστασίας την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας τον Αύγουστο», ανέφερε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος του οργανισμού άμεσης βοήθειας που υπάγεται στον κυβερνητικό μηχανισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν εντείνει τις προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη, εκτίμησαν ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν απομακρυνθεί από τα τέλη του περασμένου μήνα. «Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε εκπρόσωπός τους στο Γαλλικό Πρακτορείο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πληθυσμός της πόλης της Γάζας ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Δυσκολίες στον εκτοπισμό των αμάχων

Στο επίκεντρο των εξελίξεων, πολλοί κάτοικοι της Γάζας που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο περιέγραψαν τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την προσπάθειά τους να φύγουν από την πόλη. Οι συνεχιζόμενοι μαζικοί βομβαρδισμοί, σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού που στοχεύουν, όπως έχει ανακοινωθεί, στην κατάληψη της πόλης, δυσχεραίνουν σημαντικά τις μετακινήσεις.

Ο βασικός οδικός άξονας προς τον νότο παραμένει κατάμεστος από πολίτες που εγκαταλείπουν τις εστίες τους, ενώ ο χρόνος και το κόστος μετακίνησης αποτελούν σημαντικά εμπόδια για τον πληθυσμό.

Διαβεβαιώσεις και ανησυχίες για τις «ανθρωπιστικές ζώνες»

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει ότι όσοι απομακρύνονται θα έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, σκηνές και φάρμακα σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως «ανθρωπιστική» ζώνη στο αλ Μαουάσι, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο ετών πολέμου, ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα και σε τομείς που έχουν χαρακτηριστεί ως «ανθρωπιστικές» ζώνες, επισημαίνοντας πως στόχος αποτελούν μαχητές της Χαμάς.

Λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και της δυσκολίας πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία και τις ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.