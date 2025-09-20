Την ώρα που οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις εντείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην καρδιά της πόλης της Γάζας, η Χαμάς ανήρτησε μια φωτογραφία με τα πρόσωπα 48 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, κατονομάζοντάς τους όλους ως «Ρον Αράντ» αναφορά στον Ισραηλινό αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που αγνοείται από το 1988.

Η φωτογραφία συνοδεύεται από το εξής μήνυμα: «Λόγω της άρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστρατήγου ΕγιάλΖαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.»

Το μήνυμα φαίνεται να στοχοποιεί προσωπικά τον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για την άρνησή του να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων. Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες στον Ζαμίρ, ισχυριζόμενο ότι παρά την υποτιθέμενη αντίθεσή του, προχωρά στην εκτέλεση εντολής για κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Οι οικογένειες των ομήρων εξέφρασαν έντονη ανησυχία, φοβούμενες ότι οι αγαπημένοι τους θα έχουν την ίδια τύχη με τον Ρον Αράντ, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος επί δεκαετίες χωρίς καμία επιβεβαίωση της τύχης του.

Η τρέχουσα κατάσταση των ομήρων

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, συνολικά 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα. Από αυτούς:47 όμηροι προέρχονται από τους 251 που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες.Μεταξύ αυτών, οι σοροί τουλάχιστον 26 ατόμων έχουν επιβεβαιωθεί από τον ισραηλινό στρατό (IDF) ότι βρίσκονται υπό κατοχή.

Είκοσι 20εκτιμάται ότι είναι ακόμα ζωντανοί, ενώ για άλλους δύο υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Περιλαμβάνεται επίσης η σορός ενός Ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.

Οι απελευθερώσεις μέχρι σήμερα

Επίσης η Χαμάς έχει απελευθερώσει συνολικά:105 πολίτες κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου 2023,30 ομήρους μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2024, μεταξύ αυτών:

20 Ισραηλινοί πολίτες,5 Ισραηλινοί στρατιώτες,5 Ταϊλανδοί υπήκοοι, Έναν όμηρο με διπλή αμερικανο-ισραηλινή υπηκοότητα τον Μάιο του 2024, ως «χειρονομία» προς τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, τέσσερις όμηροι είχαν απελευθερωθεί τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ έχει προχωρήσει στην απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων καταδικασμένων ή υπόπτων για τρομοκρατία, καθώς και ασφαλείας.

Ακόμη οκτώ όμηροι έχουν διασωθεί ζωντανοί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τέλος, έχουν ανακτηθεί οι σοροί 51 ομήρων, εκ των οποίων:Τρεις σκοτώθηκαν κατά λάθος από ισραηλινούς στρατιώτες ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν. Μία σορός ανήκει σε στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014.

Συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί στην Γάζα

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα σε σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους και καλούν τους αμάχους να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Δρ. Ράμι Μάνα, διευθύνοντα σύμβουλο του Νοσοκομείου Σίφα, έξι από τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια και σκοτώθηκαν όταν το σπίτι τους χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή νωρίς το πρωί. Όπως δήλωσε, τα θύματα ήταν συγγενείς του διευθυντή του νοσοκομείου, Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σελμίγια.

Τέλος, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι ακόμη πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλη επίθεση κοντά στην πλατεία Σάουα Shawa, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε διάφορα σημεία της πόλης.