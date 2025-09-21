Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σήμερα στην ανατίναξη επιπλέον κτιρίων κατοικιών στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι και να αναγκαστούν πολλοί ακόμη να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής. Η στρατιωτική επιχείρηση των ισραηλινών αρμάτων μάχης συνεχίζεται στην πυκνοκατοικημένη πόλη, με τις συγκρούσεις να εντείνονται.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ χαρακτηρίζει την Πόλη της Γάζας ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι ένοπλες δυνάμεις καταστρέφουν ολόκληρα οικιστικά συγκροτήματα, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποιούνται από την ισλαμιστική οργάνωση ως επιχειρησιακές βάσεις. Η χερσαία επίθεση εντάθηκε αυτόν τον μήνα, με στόχο την εξάρθρωση των υποδομών της Χαμάς.

Μεταξύ των θυμάτων της σημερινής επίθεσης περιλαμβάνεται μια έγκυος γυναίκα και τα δύο παιδιά της, όπως ανέφεραν ιατρικές πηγές. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει επισήμως αυτούς τους θανάτους, ωστόσο με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι οι δυνάμεις του εξουδετέρωσαν «πολυάριθμους» μαχητές στην περιοχή.

Συγγενείς των πληγέντων ερεύνησαν τα ερείπια πολυκατοικιών στην Πόλη της Γάζας, προσπαθώντας να περισώσουν ό,τι απέμεινε από τα υπάρχοντά τους. «Η μητέρα, το αγόρι, το κορίτσι, και το μωρό στην κοιλιά της μητέρας – τους βρήκαμε όλους νεκρούς», δήλωσε ο Μοσάλαμ Αλ-Χαντάντ, πεθερός της νεκρής γυναίκας, ο οποίος πρόσθεσε πως ο γιος του τραυματίστηκε σοβαρά και υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι.

Το Ισραήλ έκανε γνωστό ότι τις τελευταίες ημέρες οι δυνάμεις του διεύρυναν τις επιχειρήσεις στην πόλη, σκοτώνοντας 30 μαχητές και εντοπίζοντας οπλισμό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σήμερα τα ισραηλινά άρματα μάχης κινούνται δυτικά, διασχίζοντας το νοτιοανατολικό προάστιο Τελ Αλ-Χάουα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εκτιμούν ότι πάνω από 450.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Χαμάς, ωστόσο, αμφισβητεί τον αριθμό, υποστηρίζοντας ότι λιγότεροι από 300.000 έχουν φύγει και πως περίπου 900.000 εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη.

Στο νότιο Ισραήλ, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν μετά από εκτόξευση δύο ρουκετών από τη Γάζα. Η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη κατέπεσε σε αγροτική περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Ανησυχία για τους ομήρους και αντιδράσεις εντός Ισραήλ

Η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας έχει εντείνει την ανησυχία των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων που βρίσκονται ακόμα στα χέρια της Χαμάς. Υπολογίζεται ότι 20 από τους 48 ομήρους παραμένουν ζωντανοί.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ έξω από την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων. «Κατηγορώ τον πρωθυπουργό ότι επί δύο χρόνια μας οδηγεί σ’ ένα αδιέξοδο, προς ένα πόλεμο χωρίς τέλος και έχει εγκαταλείψει τους αγαπημένους μας. Γιατί;», δήλωσε ο Μισέλ Ιλούζ, του οποίου ο γιος απήχθη κατά την επίθεση της Χαμάς σε μουσικό φεστιβάλ που αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη της σύρραξης.