Μειωμένα ακόμη και πάνω από 50% θα είναι τα τεκμήρια διαβίωσης για τα αυτοκίνητα που θα δουν οι φορολογούμενοι στις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης αφορούν ιδιοκτήτες ΙΧ παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010 και εφαρμόζονται από τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το επόμενο έτος.

Το σύστημα υπολογισμού των τεκμηρίων αναμορφώνεται ριζικά με προσθήκη νέων κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους των τεκμαρτών ποσών. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων για τα Ι.Χ. θα ακολουθεί το σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού: Για όλα τα Ι.Χ. παλαιότητας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάσει Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών. Από αυτόν τον νέο τρόπο υπολογισμού θα προκύψουν μειώσεις στα ποσά των τεκμηρίων που θα είναι μεγαλύτερες και θα ξεπερνούν ακόμη και το 50% για τα Ι.Χ. νέας τεχνολογίας και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και μικρότερες για αυτοκίνητα παλαιότητας 10 ετών.

Για τα Ι.Χ. «ηλικίας» μεγαλύτερης των 15 ετών, δηλαδή για όσα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην ΕΕ μέχρι και το 2010 τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα με τιμή έως 50.000 ευρώ διατηρείται το μηδενικό τεκμήριο, ενώ για τα ακριβότερα μοντέλα το τεκμήριο υποχωρεί στο μισό δηλαδή στα 2.000 ευρώ από 4.000 ευρώ.