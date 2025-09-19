Εικόνα πολιτικής στασιμότητας παρά την επιδείνωση του κλίματος οικονομικής ανασφάλειας καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση της Metron Analysis μετά τις διακοπές του καλοκαιριού και τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, που παρουσιάστηκε χθες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, αν και τα ποσοστά των κομμάτων είναι εν πολλοίς στάσιμα, για πρώτη φορά έπειτα από μήνες, η επιλογή της προκήρυξης πρόωρων εκλογών ξεπερνά σε προτιμήσεις την πολιτική σταθερότητα, με 52% να ζητεί πρόωρες κάλπες, ενώ το 46% υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία.

Τα μεγάλα αγκάθια

Ενα από τα στοιχεία που παραμένουν σταθερά και προβληματικά είναι, βεβαίως, το διάχυτο αίσθημα απογοήτευσης που αυξάνεται. Ενδεικτικά, το 70% βλέπει τη χώρα να κινείται σε λάθος κατεύθυνση, έναντι του 26% που απαντά πως βλέπει θετική πορεία. Αυξημένο είναι, επίσης, το ποσοστό όσων θεωρούν πως οι ίδιοι προσωπικά βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, με το 51% των πολιτών να απαντούν απαισιόδοξα. Το ίδιο ποσοστό στην τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis τον περασμένο Ιούνιο ήταν 45%.

Στις απαντήσεις για το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, η ακρίβεια έρχεται πρώτη με 50% (ήταν 38% τον Ιούνιο). Ακολουθούν η οικονομία, η κρίση θεσμών, η εξωτερική πολιτική και η διαφθορά. Για το τελευταίο σημειώνεται ότι το ποσοστό όσων την αναφέρουν ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας αυξήθηκε από τον περασμένο Ιούνιο (12,8% από 8%) υπό το φως των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση αξιολογείται αρνητικά από το 71,3% και θετικά από το 23,3%, ενώ 70,8% αρνητικές αξιολογήσεις έχει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος. Το 66,3% αξιολογεί αρνητικά τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, το 54,4% απαντά πως ευθύνη για την αιμοτοχυσία έχουν και η κυβέρνηση Νετανιάχου και η Χαμάς. Πάντως, το 76% δηλώνει υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Η αρνητική αποτίμηση του πολιτικού συστήματος δεν αφήνει ανεπηρέαστη την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Το 80,9% απαντά πως την αξιολογεί αρνητικά, ενώ 77,6% απαντά το ίδιο για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών προηγείται και πάλι η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 37% και ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 33%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 29%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Σωκράτης Φάμελλος ισοψηφούν με 25%.

Στην εκτίμηση ψήφου το σκηνικό παραμένει εν πολλοίς αμετάβλητο. Η ΝΔ προηγείται με 28,2% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,6%. Η Ελληνική Λύση έρχεται τρίτη με 11,8% και έπονται η Πλεύση Ελευθερίας με 10,2%, το ΚΚΕ με 8,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2%. Εντός Βουλής μετράει η Metron Analysis το ΜέΡΑ25 και τη Φωνή Λογικής.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Ενδιαφέροντα είναι, τέλος, τα στοιχεία που αφορούν την πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το 59,8% των ερωτηθέντων δηλώνουν απίθανο να το υποστήριζαν, ενώ το 18% «όχι και τόσο πιθανό». Θετικές απαντήσεις δίνει το 20,7%. Η εικόνα αλλάζει στην ανάλυση ανά κομματική προέλευση. Από όσους δηλώνουν πως είναι πιθανό να στήριζαν ένα κόμμα Τσίπρα, το 18,3% είναι δηλωμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, το 13,7% του ΠΑΣΟΚ, το 8,9% του ΜέΡΑ25, το 8,3% της Πλεύσης Ελευθερίας και το 4% του ΚΚΕ. Εντυπωσιακότερο είναι, ωστόσο, ότι το 4,6% είναι δηλωμένοι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης.