Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά προηγείται σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, ξεπερνώντας τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), η οποία βρισκόταν σταθερά στην κορυφή τα τελευταία χρόνια.

Ραγδαίες ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη της Γερμανίας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσκόπησης, το AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27%, σημειώνοντας άνοδο δύο μονάδων σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα του ίδιου ινστιτούτου. Αντίθετα, η CDU/CSU υποχωρεί στο 26%, χάνοντας μία μονάδα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15%, ενισχυμένο κατά μία μονάδα, ενώ ακολουθούν οι Πράσινοι με 11% και η Αριστερά με 9%, και τα δύο κόμματα σημειώνοντας πτώση μιας μονάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), η οποία διατηρείται οριακά στο 5%, παραμένοντας στο κατώφλι εισόδου στην Μπούντεσταγκ. Αντίθετα, το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του ορίου, με ποσοστό 4%, αν και παρουσιάζει ελαφρά άνοδο (+1%).

Τα νέα ευρήματα της δημοσκόπησης αναδεικνύουν δυναμικές αλλαγές στον πολιτικό συσχετισμό στη Γερμανία, ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις μελλοντικές κινήσεις των κομμάτων και τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν στη σκιά αυτών των εξελίξεων.