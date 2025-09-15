Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), το μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα της Γερμανίας και βασικός εταίρος του ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού, επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. Όπως έδειξαν τα πρώτα, μη οριστικά αποτελέσματα που έγιναν γνωστά το πρωί, η CDU αναδεικνύεται ως η πρώτη πολιτική δύναμη στο πολυπληθέστερο κρατίδιο της χώρας.

Με επικεφαλής τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση συγκεντρώνει ποσοστό περίπου 33,3%, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) -ο έτερος εταίρος του κυβερνητικού συνασπισμού- με 22,1% των ψήφων.

Η κατανομή των πολιτικών δυνάμεων

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) λάμβάνει το 14,5% των ψήφων, ενώ οι Πράσινοι καταγράφουν ποσοστό 13,5%. Το αριστερό κόμμα Die Linke περιορίζεται στο 5,6%, ενώ οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP), που φέρονται κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο, δεν ξεπερνούν το 3,7%.

Τα πρώτα αυτά, προκαταρκτικά αποτελέσματα, όπως αναφέρει το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο WDR, επιβεβαιώνουν τις αρχικές προβλέψεις των exit polls και των αναλύσεων της βραδιάς.

Σημαντικά διακυβεύματα και εκλογικές διαδικασίες

Στην εκλογική αναμέτρηση κρίνονταν περίπου 20.000 έδρες σε δημοτικά συμβούλια, τοπικά όργανα 31 περιφερειών, αλλά και στο κρατιδιακό κοινοβούλιο του μεταβιομηχανικού κέντρου του Ρουρ. Εάν κανένας υποψήφιος σε βασικά αξιώματα δεν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 50% την πρώτη Κυριακή, τότε προβλέπεται διεξαγωγή «δεύτερου γύρου» των εκλογών, προγραμματισμένου για την Κυριακή, 28η Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογή είχαν περίπου 14 εκατομμύρια πολίτες. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η συμμετοχή, που ανήλθε στο 56,5%, επίδοση αισθητά υψηλότερη σε σύγκριση με το 2020, όταν μόλις το 51,9% των πολιτών προσήλθε στις κάλπες, σύμφωνα με το WDR.