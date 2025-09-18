Σε αιφνιδιαστική αλλαγή χάραξης σε ένα κρίσιμο σιδηροδρομικό έργο για τη Δυτική Αττική, που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, που προωθήθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απεντάχθηκε ήδη ένα κρίσιμο τμήμα του έργου στην περιοχή της Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον προαστιακό σιδηρόδρομο Δυτικής Αττικής, που θα συνδέει τα Λιόσια με τα Μέγαρα, ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 110 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026.

Το νέο σχέδιο

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα του έργου τίθεται πλέον εν αμφιβόλω, δεδομένου ότι η αλλαγή στη χάραξη της γραμμής, η οποία, σημειωτέον, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί – οριστικοποιηθεί (!), θα πρέπει να επαναδειοδοτηθεί. Αυτό σημαίνει, ότι θα απαιτηθεί νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τις συνακόλουθες εγκρίσεις και ενδεχομένως νέες απαλλοτριώσεις, που παγίως αποτελούν μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία.

Το νέο «σχέδιο» του υπουργείου Μεταφορών ανέκυψε στις αρχές του χρόνου με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του (με τον ανασχηματισμό), ενώ ο ΟΣΕ το πληροφορήθηκε από το ECOFIN, τον περασμένο Μάιο! Ειδικότερα, ενώ η υλοποίηση του έργου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, αποφασίστηκε η μετατόπιση τμήματος της γραμμής, ώστε να παρακαμφθούν τα διυλιστήρια Ελευσίνας (πρώην Petrola), γεγονός για το οποίο εκφράζονται φόβοι πως θα τεθεί σε κίνδυνο και η χρηματοδότηση του έργου, καθώς τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν «συγχωρούν» καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, θα προωθηθεί η βόρεια μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής προς την κατεύθυνση της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, «ώστε με την αλλαγή της χάραξης, να παρακαμφθεί στα όριά του το διυλιστήριο της Ελευσίνας».

Ηδη, στην τελευταία συνεδρίαση του ECOFIN (15 Ιουλίου 2025) και στο εδάφιο 271 της απόφασής του, το έργο του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής έχει «σπάσει» πλέον σε δύο τμήματα: Το ένα είναι από τα Ανω Λιόσια έως την αρχή του τμήματος της γραμμής στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας (πρώην διυλιστήρια της Petrola) και το δεύτερο από το τέλος του τμήματος των ΕΛΠΕ Ελευσίνας έως τον νέο σταθμό Μεγάρων.

Εχει, δηλαδή, εξαιρεθεί της χρηματοδότησης το κρίσιμο τμήμα από το πρώην Πυριτιδοποιείο – Καλυκοποιείο Ελευσίνας έως την περιοχή «Εφταξία». Για το συγκεκριμένο τμήμα, το υπουργείο Μεταφορών επέλεξε αιφνιδίως να αλλάξει η χάραξη, χωρίς ωστόσο να έχει επιλεγεί ακόμα η νέα χάραξη! Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη ανατεθεί η εκπόνηση σχετικών μελετών σε μελετητικό γραφείο που εκπονεί το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Μάνδρας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες του ΟΣΕ, εάν υλοποιηθεί ο καινούργιος σχεδιασμός, «είναι πολύ πιθανό να κινδυνέψει να οδηγηθεί σε απένταξη το σύνολο του έργου». Αλλωστε, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, τα συστήματα ηλεκτροδότησης, τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης της γραμμής, έχουν ήδη παραγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς ο χρόνος παράδοσής τους είναι μεγάλος (16 μήνες). «Πώς θα αλλάξει ξαφνικά η σχετική συμφωνία που ξεκίνησε ήδη να υλοποιείται», διερωτώνται οι ίδιες πηγές.

Το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής εξαιρέθηκε από τα ορόσημα χρηματοδότησης του ΤΑ με ενέργειες του υπουργείου Μεταφορών, ώστε, όπως υποστηρίζεται, «να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος απώλειας χρηματοδότησης».

Αν και παραμένει ασαφές το πώς μπορεί να εξαιρεθεί μόνο ένα τμήμα γραμμής ενός σιδηροδρομικού έργου, αυτό σημαίνει πως ακόμα και αν διασωθούν οι πόροι του ΤΑ, η ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναμένουν με αγωνία οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής προκειμένου να συνδεθούν με μέσο σταθερής τροχιάς με την Αθήνα, θα υλοποιηθεί με σημαντική καθυστέρηση, η διάρκεια της οποίας δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.