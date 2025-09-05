Ο δυτικός προαστιακός Θεσσαλονίκης αναμένεται να εγκαινιάσει τα πρώτα του δρομολόγια προς τη Σίνδο στο τέλος του 2025, με στόχο την εξυπηρέτηση φοιτητών και εργαζομένων της βιομηχανικής περιοχής. Αυτή τη δέσμευση ανέλαβε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έπειτα από συνάντησή του με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, στη Βίλα Αλλατίνη.

Όπως τόνισε ο κ. Κυρανάκης, κεντρικός στόχος είναι να καλυφθεί ολόκληρη η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από τον προαστιακό σιδηρόδρομο, δίνοντας στο κοινό την υποδομή που του αξίζει. Επισήμανε μάλιστα ότι «από το 2026, ένας πολίτης από την Καλαμαριά μέχρι και τη Σίνδο θα μπορεί να μετακινείται αποκλειστικά σε ράγες», επισημαίνοντας τα οφέλη για την καθημερινότητα και τη μετακίνηση χιλιάδων κατοίκων.

Παράλληλα, διασφαλίζεται η πρόοδος της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, με τους αρμόδιους να διαβεβαιώνουν ότι το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με τη δέσμευση του υπουργείου.

Βελτίωση αστικών συγκοινωνιών και στόχοι για το 2026

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στη σημαντική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι το 2026 τα εκτελούμενα δρομολόγια θα έχουν διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2019. «Ήδη από αυτό το φθινόπωρο, λόγω της πρόσληψης νέων οδηγών, οι Θεσσαλονικείς διαπιστώνουν διαφορά στη συχνότητα δρομολογίων», επεσήμανε για τις θετικές αλλαγές στη μετακίνηση του κοινού.

Έμφαση στην οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρεί ο κ. Κυρανάκης τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια εθνικής σημασίας. «Είναι εθνική η προσπάθεια, εθνική η βούληση να μπορέσουμε να σώσουμε ζωές στον δρόμο», δήλωσε. Επεσήμανε τη στενή συνεργασία με τους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο τον εντοπισμό επικίνδυνων σημείων και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ειδικά καθώς τα τροχαία αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου για τους νέους κάτω των 29 ετών.

Ψηφιακές Υπηρεσίες και καινοτομία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδεικνύεται ως πρότυπο ψηφιακής εξυπηρέτησης, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατότητες σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. «Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο 70% σε σχέση με τις δια ζώσης εξυπηρετήσεις», σημείωσε ο Υπουργός, τονίζοντας την προοπτική επέκτασης αυτών των υπηρεσιών και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Ανακοινώθηκαν νέες ψηφιακές δυνατότητες, που αφορούν από τις ιατρικές εξετάσεις, την αρχική χορήγηση διπλώματος και την εξέταση νέων οδηγών, μέχρι τη μείωση της γραφειοκρατίας μεταξύ Δημοσίου και πολιτών.

Η κ. Αηδονά, από την πλευρά της, ζήτησε την επίσπευση για επέκταση των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου μετά την Αγχίαλο, ώστε να φτάνουν μέχρι τη Γέφυρα και τον Άγιο Αθανάσιο και να καλυφθεί το σύνολο του Δήμου Χαλκηδόνος. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σαφή βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι πλέον «δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που είχαν πριν από λίγα χρόνια». Για τις ψηφιακές υπηρεσίες, σημείωσε τη συνεχή και σταθερή συνεργασία με το υπουργείο, επιβεβαιώνοντας τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.