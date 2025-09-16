Σε μια χρονιά όπου η τηλεόραση απέδειξε ξανά τη δύναμή της να αφηγείται ιστορίες που καθηλώνουν, συγκινούν και προβληματίζουν, τα φετινά Βραβεία Emmy τίμησαν το βράδυ της Κυριακής τις σειρές και τους δημιουργούς που ξεχώρισαν τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά. Η απονομή που πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Αντζελες χαρακτηρίστηκε από έντονα φορτισμένες στιγμές, ρεκόρ κι εκπλήξεις.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν το “Adolescence”. Η μίνι σειρά που ασχολείται με την ψυχική υγεία και τη νεανική ταυτότητα κέρδισε συνολικά έξι Emmy, τα περισσότερα από κάθε άλλη παραγωγή. Η σειρά του Netflix, που είναι πλέον η δεύτερη στον κατάλογό του με τις περισσότερες θεάσεις, σάρωσε στις κατηγορίες της Καλύτερης Μίνι Σειράς, του Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον 15χρονο Oουεν Κούπερ που έγινε ο νεότερος παραλήπτης του συγκεκριμένου βραβείου και του Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Εριν Ντόχερτι. Ο Στίβεν Γκράχαμ πήρε δύο βραβεία για το σενάριο και την ερμηνεία του, επικρατώντας έναντι των συνυποψηφίων του Κόλιν Φάρελ και Τζέικ Τζίλενχαλ.

Το “Studio”, η χιουμοριστική σειρά του Apple TV που εκτυλίσσεται σ’ ένα φανταστικό στούντιο του Χόλιγουντ, έγραψε ιστορία ως η κωμωδία με τα περισσότερα Emmy σε μία χρονιά. Στα εννιά που είχε κατακτήσει την περασμένη εβδομάδα στα Creative Arts Emmy προστέθηκαν την Κυριακή άλλα τρία, αφού επιλέχθηκε ως καλύτερη κωμική σειρά, ενώ ο Σεθ Ρόγκεν αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης.

Μένοντας στις κωμικές σειρές, ξεχώρισε η σειρά “Hacks” που κυριάρχησε στην κατηγορία της, με τη Χάνα Αϊνμπαϊντερ να κερδίζει για πρώτη φορά το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου. Η Τζιν Σμαρτ, συμπρωταγωνίστριά της σε μια μη αναμενόμενη στιγμή, απέσπασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου, επικρατώντας έναντι των Λάιζα Κολόν – Ζάγιας (“The Bear”), Κάθριν Χαν και Κάθριν Ο’Χάρα (“The Studio”), αγαπημένων ηθοποιών της κωμωδίας με σταθερή παρουσία στις απονομές των τελευταίων ετών.

Στις δραματικές σειρές, το ιατρικό δράμα “The Pitt” κατέκτησε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς. Ο πρωταγωνιστής του Νόα Γουάιλ επικράτησε στην κατηγορία του Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου, επιστρέφοντας δυναμικά στα μεγάλα βραβεία ύστερα από χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας. Στην ίδια σειρά, η Κάθριν ΛαΝάσα απέσπασε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ ο Τραμέλ Τίλμαν τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου. Το “Penguin”, spin – off από τον κόσμο του Μπάτμαν, χάρισε στην Κριστίν Μιλιότι το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία, ενισχύοντας τη θέση της ως μιας από τις πιο υποσχόμενες ηθοποιούς της γενιάς της.

Μηνύματα για τη Γάζα

Η πιο συζητημένη στιγμή της βραδιάς δεν ήρθε από κάποιον απρόσμενο νικητή, αλλά από το τέλος της ομιλίας της Χάνα Αϊνμπαϊντερ: “Go Birds, F*** ICE and Free Palestine”. Η φράση μεταδόθηκε με μπιπ σε ορισμένα σημεία, αλλά η αναφορά στην Παλαιστίνη ήταν σαφής και ηχηρή. Η Αϊνμπαϊντερ, εβραϊκής καταγωγής, εξήγησε αργότερα πως αισθάνεται υποχρέωση να διαχωρίσει τον εβραϊκό λαό και τη θρησκεία του από τις πράξεις του κράτους του Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «εγκλήματα πολέμου».

Το μήνυμά της δεν ήταν το μοναδικό. Ο ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, γνωστός για τις πολιτικές του ευαισθησίες, εμφανίστηκε με παραδοσιακό παλαιστινιακό φουλάρι κεφίγε και δήλωσε ξεκάθαρα ότι «η γενοκτονία στη Γάζα δεν μπορεί να αγνοείται από τον κόσμο της τέχνης». Ο Τραμέλ Τίλμαν από το καστ του “Severance” τόνισε ότι «η αποστολή της τέχνης είναι να λέει την αλήθεια, ακόμα κι αν αυτή πονάει», ενώ η Κριστίν Μιλιότι στάθηκε στην ανάγκη «ν’ ακουστούν οι φωνές των παιδιών στη Γάζα».

Πριν από την τελετή, πάνω από 3.000 επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης είχαν υπογράψει το κάλεσμα Film Workers for Palestine, απαιτώντας πολιτιστικό και οικονομικό μποϊκοτάζ οργανισμών που θεωρούνται συνεργοί ή υποστηρικτές του πολέμου στη Γάζα. Στο κόκκινο χαλί η Μεγκ Στάλτερ εμφανίστηκε με τσάντα με τη φράση “Cease Fire”, όπως και οι Ρουθ Νέγκα, Κρις Περφέτι και Εϊμι Λου Γουντ που φόρεσαν καρφίτσα της πρωτοβουλίας Artists4Ceasefire.

Και ο Τραμπ

Παρότι δεν ήταν παρών, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε – όπως πάντα – στο επίκεντρο του δημόσιου λόγου, σχολιάζοντας σε ανάρτησή του την υποψηφιότητα του “60 Minutes” για ρεπορτάζ σχετικό με την προεκλογική του εκστρατεία, χαρακτηρίζοντάς το «προπαγάνδα» του «συστήματος fake news». Η αναφορά του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον παρουσιαστή της βραδιάς Στίβεν Κολμπέρ, γνωστό για την σατιρική του διάθεση απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο, που σχολίασε: «Η λογοκρισία και η οικονομία δεν είναι καινούργιοι σύμμαχοι, αλλά ας ελπίσουμε πως δεν θα είναι οι τελευταίοι θεατές της τηλεόρασης όπως την ξέρουμε».