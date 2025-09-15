Με την παραδοσιακή παλαιστινιακή κεφίγια γύρω από τον λαιμό του και υψωμένη τη γροθιά του, ο Χαβιέ Μπαρδέμ έκανε μια ηχηρή πολιτική δήλωση στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy. Ο Ισπανός ηθοποιός ένωσε τη φωνή του με πάνω από 1.300 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ, σε μια προσπάθεια να συμβάλει στο κύμα κινητοποιήσεων της βιομηχανίας του θεάματος κατά των γεγονότων στη Γάζα.

Στις δηλώσεις του, ο Μπαρδέμ επικαλέστηκε πρόσφατο ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών (IAGS), το οποίο καταλήγει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον ορισμό της γενοκτονίας, όπως την ορίζει ο ΟΗΕ. Φορώντας την κεφίγια, σύμβολο της παλαιστινιακής ταυτότητας και αντίστασης, ο ηθοποιός τόνισε: «Στα τέλη Αυγούστου, η IAGS χαρακτήρισε τα γεγονότα γενοκτονία. Ζητούμε εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό και κυρώσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Η IAGS αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια ένωση ειδικών στη μελέτη της γενοκτονίας, συγκεντρώνοντας ακαδημαϊκούς και ερευνητές, ανάμεσά τους ειδικούς στο Ολοκαύτωμα, ιστορικούς και κοινωνιολόγους. Το ψήφισμά της περιγράφει εκτεταμένες επιθέσεις σε υποδομές υγείας, παροχής βοήθειας και εκπαίδευσης, καθώς και τη δολοφονία και τον τραυματισμό χιλιάδων παιδιών, παράλληλα με υποστήριξη για αναγκαστικές απελάσεις, κατεδαφίσεις κατοικιών και ρητορική μίσους από πλευράς Ισραηλινών ηγετών.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την έκθεση, κάνοντας λόγο για «ψέματα της Χαμάς» και εσφαλμένη έρευνα, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπή για το νομικό επάγγελμα» και υποστηρίζοντας πως το Ισραήλ είναι το πραγματικό θύμα γενοκτονίας.

Η τοποθέτηση του Μπαρδέμ έρχεται μέσα σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων της βιομηχανίας θεάματος. Πάνω από 1.300 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Ολίβια Κόλμαν, η Τίλντα Σουίντον, η Έμμα Στόουν, ο Μαρκ Ράφαλο, ο Ριζ Άχμεντ και ο ίδιος ο Μπαρδέμ, έχουν δεσμευτεί να απέχουν από συνεργασίες με ισραηλινά κινηματογραφικά ιδρύματα που, όπως αναφέρουν, συμμετέχουν σε «γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

Αυτή η δέσμευση, που έχει προωθηθεί από την πρωτοβουλία Film Makers for Palestine και υπογράφεται από προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος, Ken Loach, Susan Sarandon και άλλους, καλεί τη βιομηχανία να αρνηθεί τη σιωπή και τον ρατσισμό, αποφεύγοντας συνεργασίες με ισραηλινούς φορείς που θεωρούνται συνένοχοι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.