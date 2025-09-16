H χολιγουντιανή κωμική παραγωγή της Apple TV+, «The Studio», σάρωσε στην 77η τελετή απονομής των βραβείων Έμμυ της primetime (βραδινής) ζώνης, κατακτώντας συνολικά 13 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του πολυπόθητου τίτλου, για την Καλύτερη Κωμική Σειρά. Η επιτυχία της ήταν προδιαγεγραμμένη, καθώς είχε ήδη στο ενεργητικό της, εννέα νίκες από την τελετή απονομής των βραβείων Έμμυ Δημιουργικών Τεχνών (Emmy Creative Arts),που πραγματοποιήθηκεπριν από λίγες ημέρες στο Λος Άντζελες.

Ο Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen) απέσπασε το Βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού Σε Κωμική Σειρά, ενώ στη συνέχεια, μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Έβαν Γκόλντμπεργκ (Evan Goldberg), μοιράστηκαν το Βραβείο για τη Σκηνοθεσία. Αυτή η νίκη κατέταξε την κωμική σειρά στα βιβλία των ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στα Έμμυ για πρωτοεμφανιζόμενη κωμική σειρά.

Στη συνέχεια, οι Ρόγκεν και Γκόλντμπεργκ ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τους Πίτερ Χάικ (Pete Huyck), Άλεξ Γκρέγκορι (Αlex Gregory) και Φρίντα Πέρες (Frida Perez) για να παραλάβουν το Βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο Σε Κωμική Σειρά καθιερώνοντας το «The Studio» ως την κωμική σειρά με τα περισσότερα βραβεία σε μία μόνο χρονιά στην ιστορία των Έμμυ. Επιπλέον, ο Ρόγκεν κατέκτησε το ρεκόρ με τα περισσότερα Έμμυ που έχει κερδίσει κάποιος σε μία μόνο τελετή και πλέον το μοιράζεται με τους Μόιρα Ντέμος (Moira Demos), Εϊμι Σέρμαν-Παλλαντίνο (Amy Sherman-Palladino) και Νταν Λέβι (Dan Levy).

Επίσης, το «Adolescence» αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στις κατηγορίες Μίνι σειρών, αποσπώντας συνολικά οκτώ βραβεία. Εκτός από το Έμμυ Καλύτερης Σειράς, οι πρωταγωνιστές της, Στίβεν Γκράχαμ (StephenGraham), Όουεν Κούπερ (Owen Cooper) και Έριν Ντόχερτι (Erin Doherty), κέρδισαν τα βραβεία του Α΄ Ανδρικού Ρόλου, του Β΄ Ανδρικού ρόλου και του Β΄ Γυναικείου ρόλου αντίστοιχα. ΟΤζακ Θορν (Jack Thorne) και ο Γκράχαμ κέρδισαν επίσης το Βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο Περιορισμένης Σειράς.

Η σειρά «The Penguin», που είχε ήδη αποσπάσει οκτώ βραβεία στα Creative Arts Emmys, κέρδισε το Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά, το οποίο έλαβε η πρωταγωνίστρια Κριστίν Μιλιότι (Cristin Miloti).

Η νέα σειρά «The Pitt» κέρδισε το πολυπόθητο Βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ οπρωταγωνιστής Νόα Γουάιλ (Noah Wyle), έλαβε το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά. Νωρίτερα η συμπρωταγωνίστριά του, Κάθριν Λανάσα ( Katherine LaNasa) απέσπασε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά. Συνολικά το «The Pitt» κέρδισε πέντε βραβεία.

Το «The Late Show With Stephen Colbert» κέρδισε το πρώτο του βραβείο στην κατηγορία Καλύτερου Talk Show, μετά την ανακοίνωση ότι η εκπομπή θα ολοκληρωθεί το 2026. Ο Στίβεν Κολμπέρ και η ομάδα του έλαβαν ένα παρατεταμένο χειροκρότημα καθώς ανέβαιναν στη σκηνή, με το κοινό να τους επευφημεί.

H 77η τελετή απονομής των βραβείων Έμμυ της primetime (βραδινής) ζώνης πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες με οικοδεσπότη τον stand-up κωμικό Νέιτ Μπαργκάτζι(Nate Bargatze) όπως αναφέρει το Variety.

Αναλυτικά η λίστα των νικητών:

Καλύτερη Δραματική Σειρά: «The Pitt»

Καλύτερη Κωμική Σειρά: «The Studio»

Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: «Adolescence»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ, «The Pitt»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ, «Severance»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρόγκεν, «The Studio»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ, «Hacks»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν. «Severance»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα, «The Pitt»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ, «Somebody Somewhere»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ, «Hacks»

Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ, «Adolescence»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι, «The Penguin»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Οουεν Κούπερ, «Adolescence»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Έριν Ντόχερτι, «Adolescence»

Ριάλιτι Παιχνίδι Διαγωνισμού: «The Traitors»

Σενάριο για Variety Σειρά: «Last Week Tonight with John Oliver»

Καλύτερο Talk Show: «The Late Show with Stephen Colbert»

Variety Special (Live): «SNL50 – The Anniversary Special»

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Άνταμ Ράνταλ, (Slow Horses-Hello Goodbye)

Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρόγκεν, Εβαν Γκόλντμπεργκ (The Studio- The Oner)Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Φίλιπ Μπαραντίνι, «Adolescence»

Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ, «Adolescence»

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Αλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ, «The Studio»

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι, (Andor-Welcome to the Rebellion)

Σενάριο σε Variety Σειρά: «Last Week Tonight with John Oliver»