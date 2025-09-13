Μετά τη μαχαιριά στην καρδιά από τις δημοσκοπήσεις που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση, και φανερώνουν ότι ελάχιστοι συγκινήθηκαν από το «πακέτο Θεσσαλονίκης», πληροφορούμαι εγκύρως, ότι ο πρόεδρος Κυριάκος αναζητεί άμεσα λύσεις για να αλλάξει το κλίμα. Στο πλαίσιο των πολλών και διαφόρων προτάσεων που του εισηγούνται οι τριγύρω παρατρεχάμενοι, δύο είναι οι βασικές:

η πρώτη «να βγει ο ίδιος μπροστά», ήτοι να πάρει το παιχνίδι πάνω του, και να χρησιμοποιήσει το πολιτικό του κεφάλαιο (όσο του απομένει τέλος πάντων) για να αποκαταστήσει την επικοινωνία με την εκλογική βάση, ειδικά στην Αττική. Ηδη άρχισαν τα πρώτα δειλά βήματα – στο Χαϊδάρι μεσοβδόμαδα ας πούμε

η δεύτερη να προχωρήσει σε έναν δομικό ανασχηματισμό, ο οποίος να συμπεριλαμβάνει ολική αναδόμηση του σημερινού κυβερνητικού σχήματος, με συνενώσεις υπουργείων, μετακινήσεις υπουργών σοβαρού χαρακτήρα, και «άνοιγμα» σε όλο το φάσμα (τις τάσεις) της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι θα επιλέξει τελικά, εκείνο όμως που ξέρω, και το ξέρω καλά, είναι ότι τα πράγματα έχουν στραβώσει πολύ. Και δεν φαίνεται φως από πουθενά…

Τα «αγκάθια» της επιστροφής

Κι όμως υπάρχει ένας κόσμος (κυρίως στην Αριστερά ή ό,τι τέλος πάντων έχει απομείνει σε αυτή) ο οποίος υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος Αλέξης δεν θα επιχειρήσει τελικά το… «απονενοημένο διάβημα», να ιδρύσει καινούργιο κόμμα. Οχι τώρα, τουλάχιστον. Συζήτησα με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην αφοσιωμένο στον αρχηγό, ο οποίος ήταν αυτής της θεωρίας. Οτι «δεν του βγαίνει από πουθενά» ότι ο πρόεδρος Αλέξης θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Ζήτησα να μου εξηγήσει από πού το συνάγει. Μου απαρίθμησε μερικούς λόγους:

ένας πρώην πρωθυπουργός, οργανώνει ένα κόμμα για να διεκδικήσει εκ νέου την πρωθυπουργία, αλλά εδώ στην περίπτωσή του οι δημοσκοπήσεις είναι αποθαρρυντικές. Κάνω κόμμα για να είμαι τρίτος ή τέταρτος στις εκλογές; Αυτό θέλω;

για να κατέβει στις εκλογές σε ολόκληρη την επικράτεια ως κόμμα, απαιτούνται 520 υποψήφιοι. Πού θα τους βρει, όταν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχτεί κανένα στέλεχος από τον «παλιό» ΣΥΡΙΖΑ;

υποψήφιοι. Πού θα τους βρει, όταν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχτεί κανένα στέλεχος από τον ΣΥΡΙΖΑ; ένα κόμμα, για να λειτουργήσει ως κόμμα πανελλαδικά, απαιτείται να διαθέτει οργανωτικές δομές με πανελλαδική διάρθρωση. Οταν και πάλι αποκλείει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα μπορέσει αποκτήσει οργανώσεις;

ποιον μπορεί να πείσει, όταν εγκαταλείπει, συνειδητά απ’ ό,τι φαίνεται, τον χώρο της Αριστεράς και μετακινείται, όπως φάνηκε από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, προς την εκσυγχρονιστική Κεντροαριστερά; Οταν μιμείται τον Σημίτη;

Θα αποφύγω να καταλήξω σε συμπεράσματα, φυσικά. Νομίζω ότι από όσα εκτίθενται, μπορεί εύκολα να τα εξαγάγει κάποιος μόνος του, χωρίς τη δική μου βοήθεια…

Με ορίζοντα την άνοιξη

Μπορώ όμως να αναφέρω τις δικές μου εκτιμήσεις, προϊόν συνομιλιών που είχα στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, με έναν από τους συνομιλητές του προέδρου Αλέξη. Κατ’ αρχάς και ο ίδιος αμφιταλαντεύεται αναφορικά με τον χρόνο της δημιουργίας του νέου κόμματος – αν τελικά το επιχειρήσει στην παρούσα φάση. «Ως την άνοιξη» είναι η συνηθέστερη απάντηση που μπορείς να λάβεις όταν ρωτάς για το «πότε», με έναν αστερίσκο, τον εξής:

«υπό την προϋπόθεση ότι για κάποιο λόγο, ο Μητσοτάκης δεν θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές». Σε αυτή την περίπτωση, «ό,τι είναι να κάνει, θα το κάνει μετά τις εκλογές. Μια που οι προσεχείς εκλογές δεν θα είναι και οι μοναδικές, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, ο Μητσοτάκης είναι βέβαιο θα πάει σε δεύτερες ή και σε τρίτες εκλογές. Αρα κάπου ανάμεσα σε αυτές, μπορεί να προκύψει από μόνη της η ανάγκη για ένα νέο κόμμα, που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί στα ίσια με τον Μητσοτάκη, υπό το κράτος του φόβου για ακυβερνησία στη χώρα».

Μέχρι τότε, θα εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Θα μιλάει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, και θα παρεμβαίνει μέσω των social media.

Τώρα, τα ξέρετε όλα, οπότε στο καφενείο θα σας βρουν ενημερωμένους για τα περί Τσίπρα…

Σύναξη «καραμανλογενών»

Το βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα, είναι ενός πολιτικού, αλλά δεν πρόκειται ακριβώς για πολιτικό βιβλίο. Επιγράφεται «Τεχνητή Νοημοσύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου», και συγγραφέας του είναι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής σήμερα Ροδόπης της ΝουΔου, πανεπιστημιακός, αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αν ακούσατε κάτι γι’ αυτόν, είναι γιατί συναντήθηκε μεσοβδόμαδα με τον Πρωθυπουργό, στον οποίο ενεχείρισε το βιβλίο του, το οποίο είναι ίσως το πρώτο αυτού του είδους, για το ΑΙ, την τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνοι που το έχουν πάρει στα χέρια τους υποστηρίζουν ότι δεν είναι ένα εύκολο βιβλίο, φέρνει περισσότερο σε πανεπιστημιακό σύγγραμμα, καθώς στόχος του Στυλιανίδη που είχε και την επιμέλεια, είναι να καταδείξει το εύρος του κινδύνου που αντιπροσωπεύει η ανεξέλεγκτη χρήση και η «δραστηριότητα» της τεχνητής νοημοσύνης για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Νομίζω περιττεύει να σημειώσω, γιατί ήδη έχει κυκλοφορήσει το «καλό» το νέο, το βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 8 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών, και η παρουσίαση θα αποτελέσει μια – ακόμη – καλή ευκαιρία για μια σύναξη των «καραμανλογενών» της ΝουΔου, με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή. Κάτι που ασφαλώς θα χαλάσει τα κέφια εκείνη την ημέρα, του προέδρου Κυριάκου – αν τα είχε ποτέ, το τελευταίο διάστημα…

Αγωνία για το κόμμα Σαμαρά

Στον ίδιο πάντα χώρο, της αγαπημένης, και υπό αποσύνθεση ΝουΔούλας, δεν μπορώ παρά να αναφέρω τα τελευταία νέα για τις κινήσεις του προέδρου Αντώνη (Σαμαρά). Το αυριανό μνημόσυνο της αγαπημένης του Λένας, σημαίνει το τέλος της αποχής του (αν ποτέ υπήρξε πραγματικά)από την πολιτική δράση. Οπως όλα δείχνουν, πιθανόν και μέσα στον επόμενο μήνα, να έχουμε την προαναγγελία της δημιουργίας του κόμματος του προέδρου, το οποίο θα απευθύνεται στην «πατριωτική Δεξιά» (διάβαζε σε ένα αμιγώς δεξιό, υπερδεξιό ακροατήριο) και στόχο θα έχει «να επαναφέρει την παράταξη στον ορθό δρόμο, των αξιών της και των παρακαταθηκών των ιστορικών ηγετών της» (τα έγραψα όπως μου τα είπε ένας φίλος κοντά στον αρχηγό).

Εμένα πάντως, απ’ όσα καταλαβαίνω, μου φαίνεται πως ο πραγματικός στόχος αυτού του κόμματος είναι να κοντύνει περαιτέρω τη ΝουΔου του προέδρου Κυριάκου, πράγμα που φοβάται περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο το Μέγαρο Μαξίμου. Διότι σου λέει και δύο μονάδες να μας πάρει, θα μας λείψουν στο μέτρημα.

Σημειώστε παρακαλώ την αγωνία του Μεγάρου Μαξίμου, διότι καθρεφτίστηκε ανάγλυφα τις προηγούμενες μέρες στα δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού Τύπου, τα οποία με επίνευση προφανέστατα του επικοινωνιακού μηχανισμού της κυβέρνησης, μας ενημέρωσαν ότι το «κόμμα» Σαμαρά θα κόψει ψήφους από τη Λατινοπούλου (κυρίως) και από τον Βελόπουλο (λιγότερο).

Από τη ΝουΔου, όχι;!!

Χα!