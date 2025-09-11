Ενα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην εδώ και τρία χρόνια απόπειρα της χώρας να επαναφέρει και να επιταχύνει την έρευνα και την εκμετάλλευση των πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Αποθέματα τα οποία η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων εκτιμά – χωρίς βέβαια να έχει πέσει ακόμα γεωτρύπανο – σε περίπου 680 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Το νέο κεφάλαιο το ανοίγει η αμερικανική πολυεθνική Chevron, η οποία με εταίρο την HELLENiQ ENERGY υπέβαλε δεσμευτική προσφορά διεκδικώντας τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ».

Αν επιβεβαιωθούν τα προαναφερόμενα αποθέματα σε Ιόνιο και Λιβυκό Πέλαγος τότε η Ελλάδα καθίσταται μία από τις ισχυρές πλουτοπαραγωγικές χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου: «Μια συντηρητική εκτίμηση των δυνητικών και πιθανών αποθεμάτων των εν λόγω περιοχών, στις οποίες ωστόσο δεν έχει ακόμη διενεργηθεί ερευνητική γεώτρηση, κυμαίνεται σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΔΕΥΕΠ στα 24 τρισ. κυβικά πόδια (trillion cubic feet) ή 680 bcm φυσικού αερίου (risked recoverable reserves).

Εξαγωγική χώρα;

Η πιθανή επιβεβαίωση αυτών των κοιτασμάτων υπερκαλύπτει τόσο την παρούσα όσο και τη μέλλουσα εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου, καθιστώντας τη χώρα μας εξαγωγική έως τα τέλη της δεκαετίας», υπογραμμίζει ο κρατικός φορέας και στη φετινή ετήσια έκθεσή του.

Εναρξη ερευνών στις αρχές του 2026

Σύμφωνα με τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού, η προσφορά των Chevron – HELLENiQ ENERGY ως προς την αξιολόγηση και αποδοχή τους έχει δρόμο ακόμα μπροστά.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΔΕΥΕΠ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χθες επρόκειτο να αποφασίσει τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της προσφοράς της κοινοπραξίας.

Φάκελοι σε κούτες

Μία προσφορά που δεν πρόκειται για έναν απλό φάκελο με οικονομικό τίμημα αλλά, όπως αναφέρουν πηγές, συνοδεύεται από πλειάδα φακέλων, οι οποίοι έφτασαν σε κούτες χθες λίγο πριν από τις πέντε το απόγευμα, ώρα κατά την οποία σήμανε το τέλος της προθεσμίας του διεθνούς διαγωνισμού.

Τον διεθνή διαγωνισμό, τον οποίο προκήρυξε σε αστραπιαίο χρόνο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κι έσπευσε με τον τρόπο αυτό να επιδιώξει την απόσπαση της δέσμευσης της Chevron για γρήγορες ταχύτητες στο ερευνητικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης η αξιολόγηση των προσφορών έχει απώτατο όριο τις 60 ημέρες.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να ελεγχθεί η ακρίβεια και η συμβατότητα των τεχνικών, νομικών και οικονομικών στοιχείων της κοινοπραξίας με τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Στην ίδια περίοδο κι εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά είναι σύννομα, θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Επειτα θα ακολουθήσει πιθανή διαπραγμάτευση για τη βελτίωση του τιμήματος ανά θαλάσσιο μπλοκ.

Μετά την πάροδο των συγκεκριμένων 60 ημερών, θα ακολουθήσουν άλλες 60 ημέρες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης. Κι έπειτα οι τέσσερις προαναφερόμενες συμβάσεις θα πρέπει να κυρωθούν από τη Βουλή.

Αξίζει να τονιστεί ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου φέρεται να έχει ζητήσει από την ΕΔΕΥΕΠ την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης της προσφοράς ώστε στο τέλος του χρόνου να έχουν κυρωθεί οι συμβάσεις από τη Βουλή.

Πηγές επίσης θέλουν την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να φιλοδοξεί η εκκίνηση του ερευνητικού προγράμματος των Chevron – HELLENiQ ENERGY να γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2026.