Ως μια σημαντική εξέλιξη για τη γεωπολιτική θέση της χώρας ερμηνεύει η ελληνική πλευρά την ψήφο εμπιστοσύνης της αμερικανικής Chevron, μέσω της υποβολής προσφοράς της σε συνεργασία με τη Helleniq Energy, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η Αθήνα για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου. Για την ελληνική κυβέρνηση, η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στην Ελλάδα αποτελεί κατ’ ουσίαν έμπρακτη αναγνώριση της ελληνικής ΑΟΖ από τον αμερικανικό παράγοντα, που εκλαμβάνεται ως ντε φάκτο «οριοθέτηση» και ως απόδειξη ότι η Αθήνα ασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο.

Θωράκιση made in USA

Με φόντο δε το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η ενεργή παρουσία της Chevron εντός της ελληνικής ΑΟΖ – αλλά και τις λιβυκής ΑΟΖ εφόσον αναλάβει και εκεί έρευνες για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε συνέχεια των συζητήσεων που έχουν εκκινήσει – (και με σεβασμό πάντα στη μέση γραμμή όπως την αντιλαμβάνεται η Ελλάδα), λαμβάνει χαρακτηριστικά στρατηγικής αποτροπής έναντι κάθε είδους τουρκικής πρόκλησης στην περιοχή. Στο εξής, κάθε ανυπόστατη αξίωση από πλευράς Αγκυρας επί της ελληνικής ΑΟΖ θα προσκρούει αυτόματα και στα αμερικανικά συμφέροντα, με τη χώρα μας να θωρακίζεται έως την οριστική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη στην πράξη, καθώς, για παράδειγμα, το θαλάσσιο οικόπεδο «Νότια Κρήτης II» για το οποίο υπέβαλε προσφορά η Chevron επικαλύπτει την περιοχή που δήθεν σκιάζει το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο στον χάρτη σε ποσοστό 20% – 25%.

Σε περίπτωση που όντως τελικά αυτή η περιοχή ανατεθεί για έρευνα και εκμετάλλευση στη Chevron, γίνεται σαφές πια πως οι τουρκικοί ισχυρισμοί ακυρώνονται ντε φάκτο ενώ, ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται ότι η μέση γραμμή είναι το όριο δικαιοδοσίας Ελλάδας – Λιβύης. Παράλληλα, τα νέα δεδομένα δίνουν αέρα στα πανιά της Αθήνας που επιθυμεί (και εργάζεται προς την κατεύθυνση) της συγκρότησης ενός τόξου συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον την Αίγυπτο, την Κύπρο, το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, με την προσδοκία να αποτελέσει αυτό ισχυρό δέλεαρ και για τη Λιβύη, απομακρύνοντάς την από την έως τώρα έντονη τουρκική επιρροή υπό την οποία κινείται και αποφασίζει.

Την ίδια ώρα χθες, η Αγκυρα έδινε τη δική της απάντηση σε όσα συνέβαιναν στην Αθήνα, με τον τούρκο υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ να αναρτά στο Χ στιγμιότυπο από συνάντηση που είχε με «ανώτερα στελέχη» της Chevron, με αντικείμενο, όπως ο ίδιος ανέφερε, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και της έρευνας εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Τη Δευτέρα στην Αθήνα ο λίβυος ΥΠΕΞ

Η απόφαση της Chevron είναι βέβαιο πως θα διαδραματίσει ρόλο στο εξής και στις συνομιλίες που θα έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον ΥΠΕΞ της δυτικής Λιβύης που καταφθάνει στην Αθήνα τη Δευτέρα, σε συνέχεια της επίσκεψης του έλληνα ΥΠΕΞ στην Τρίπολη στις 15 Ιουλίου, ενώ αναμένεται αναμφίβολα να επηρεάσει και τις διερευνητικές συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σύντομα μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, με επικεφαλής στο ελληνικό τεχνικό κλιμάκιο την ΥΦΥΠΕΞ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Ο ίδιος ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας άλλωστε τόνισε, στην τελευταία του συνέντευξη μιλώντας επί της πιθανότητας ανάληψης ερευνών από τη Chevron σε Ελλάδα και Λιβύη, πως η Ελλάδα, εφόσον γίνει σεβαστή η περιοχή που η ίδια ορίζει ως ελληνική ΑΟΖ (έως την επίσημη οριοθέτηση), δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με την εν λόγω προοπτική. Οπως μάλιστα επεσήμανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος από έναν τέτοιο αμερικανικό κολοσσό ισοδυναμεί με «επένδυση επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», καθώς σε καμία περίπτωση η Chevron δεν θα διακινδύνευε τη συμμετοχή της σε ένα τέτοιου είδους πρότζεκτ με αμφισβητούμενα θαλάσσια οικόπεδα.

«Ενεργειακός παίκτης» η Ελλάδα

«Είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας», σημείωσε σχετικά χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για σημαντική εξέλιξη με γεωπολιτική διάσταση για την Ελλάδα, η οποία, όπως υπογράμμισε, «μετατρέπεται σε ενεργειακό παίκτη». Για μια «εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής» μίλησε στις πρώτες του δηλώσεις χθες ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση εκπληρώνει το καθήκον της προς τις νέες γενιές, υλοποιώντας δεσμεύσεις «για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή». Οπως ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο αμερικανός ΥΠΕΣ στο Μαξίμου

Στο συγκεκριμένο μομέντουμ που θεωρείται ορόσημο για την αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας – με την υποβολή προσφοράς της Chevron για μια θαλάσσια περιοχή που τίθεται διαρκώς υπό αμφισβήτηση από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και όσους προβάλλουν τις παράνομες αξιώσεις του – η παρουσία του αμερικανού ΥΠΕΣ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου Νταγκ Μπέργκαμ στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται, καθώς εκπέμπει κρυστάλλινα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση στην ευρύτερη περιοχή.

Ως «δικαίωση της πατριωτικής πολιτικής του στο διάστημα 2010 – 2014» διάβασε το ΠΑΣΟΚ τη συμμετοχή της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy στον διεθνή διαγωνισμό για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, μέσω του ευρωβουλευτή του κόμματος Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος έκανε λόγο για «ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια».