Η αμηχανία που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα με κωδική ονομασία «Αλέξης Τσίπρας» δεν μπορεί πια να κρυφτεί – και φαίνεται περισσότερο στο γεγονός πως κοινή γραμμή δεν υπάρχει για τα στελέχη. Κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν πως οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν φαίνεται πως περιλαμβάνουν κάθε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ: «Κρούετε ανοιχτές θύρες», ανέφερε ο βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου, όταν ρωτήθηκε αν θα πάει στο κόμμα Τσίπρα, το οποίο δεν υφίσταται καν αυτή τη στιγμή. Σε εναλλακτική περίπτωση, αν απέναντι δεν ήταν ο Τσίπρας, ο οποίος παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μια τέτοια δήλωση θα αποτελούσε πρόκληση προς την Κουμουνδούρου.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αλλοι, που έχουν συνειδητοποιήσει πως τα πράγματα ούτε εύκολα είναι ούτε δεδομένα για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιο μαζεμένοι. «Πρέπει να επισπευσθούν οι αποφάσεις», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης, διεκυκρινίζοντας πως αναφέρεται και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω προσωπικά γιατί περιμένω δύο πράγματα: περιμένω τον χρόνο και το περιεχόμενο από τον Αλέξη Τσίπρα και τη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ηγείται ο Σωκράτης Φάμελλος», είπε. Μπαίνει σε σκέψεις, δε, «για το ποια θα είναι η τύχη της Κεντροαριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο που το βήμα που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ». Και αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένας δεύτερος πολιτικός απογαλακτισμός.

ΜΕ ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν είθισται οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καλούν τους δημοσιογράφους σε χαλαρή συνάντηση, όπως κάνει παραδοσιακά ο εκάστοτε πρωθυπουργός, την Παρασκευή το βράδυ πριν από την ομιλία τους στο Βελλίδειο την επομένη. Ομως στο ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να αλλάξουν λίγο τα πράγματα και να στείλουν τη σχετική πρόσκληση σε όσους εκπροσώπους των ΜΜΕ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η Παρασκευή όμως είναι έτσι κι αλλιώς διαφορετική: στις 9 το βράδυ ξεκινάει και ο ημιτελικός του Ευρωμπάσκετ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, του πιο κρίσιμου ματς που έχει δώσει η Εθνική εδώ και χρόνια. Προβλέπω ήδη πως όλοι θα τη βγάλουν μπροστά στις οθόνες. Και μαζί τους ο (φανατικός μπασκετόφιλος) Νίκος Ανδρουλάκης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σήμερα το απόγευμα, πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συναντηθεί με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη. Με τον οποίο βήματα στη σχέση έχουν μεν γίνει (ξεκίνησαν, άλλωστε, δύσκολα, καθώς το γυαλί είχε σπάσει ήδη από τα παλιά συναπαντήματα στο ΠΑΣΟΚ), όμως δεν έγιναν ξαφνικά και φίλοι – η συνάντηση γίνεται σε επίπεδο θεσμικό, με αφορμή την παρουσία του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Παράλληλα, πάντως, ο Ανδρουλάκης ενδεχομένως αναφερθεί σε ζητήματα αυτοδιοίκησης και στην ομιλία του, γνωρίζοντας πως και εκεί έρχεται μάχη με την κυβέρνηση – και εκεί το ΠΑΣΟΚ έχει και παρουσία και εκπροσώπους.