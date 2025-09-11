Η Novo Nordisk, η οποία κατασκευάζει μεταξύ άλλων το φάρμακο αδυνατίσματος, πρόκειται να απολύσει 9.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 5.000 θα προέρχονται από τις εγκαταστάσεις της στη Δανία, ανακοίνωσε η εταιρεία. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 78.400 υπαλλήλους παγκοσμίως. Οι απολύσεις αντιπροσωπεύουν το 11,5% του εργατικού δυναμικού της. Η εταιρεία είδε την τιμή της μετοχής της να καταρρέει τον τελευταίο χρόνο, εν μέσω αυξημένου ανταγωνισμού στην αγορά φαρμάκων απώλειας βάρους από το Mounjaro της Eli Lilly, και απογοητευτικών αποτελεσμάτων δοκιμών για τις θεραπείες επόμενης γενιάς. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι απολύσεις θα σημάνουν ένα εφάπαξ κόστος 8 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών (1,07 δισεκατομμύρια ευρώ).

Τραμπ προς ΕΕ: δασμοί 100% στην Κίνα

Σε επιβολή δασμών έως και 100% στην Κίνα προέτρεψε τους αξιωματούχους της ΕΕ ο αμερικανός πρόεδρος ως μέρος μιας στρατηγικής για να ασκήσουν πίεση στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Οπως αναφέρει το Reuters, o Τραμπ ενθάρρυνε επίσης την Ευρωπαϊκή Ενωση να επιβάλει στην Ινδία παρόμοια εκτεταμένα δασμολογικά τέλη. Η Κίνα και η Ινδία είναι σημαντικοί αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και με τον τρόπο αυτό διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της ρωσικής οικονομίας, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Tata Motors: δάνειο για εξαγορά Iveco

Σε κοινοπρακτικό δάνειο-γέφυρα ύψους 3,875 δισ. ευρώ προχωρά η ινδική αυτοκινητοβιομηχανία Tata Motors για να χρηματοδοτήσει την προτεινόμενη εξαγορά του επαγγελματικών οχημάτων του ομίλου Iveco, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Μια τέτοια εξαγορά θα δώσει στην Tata Motors στρατηγική θέση στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων της Ευρώπης, ενισχύοντας την παρουσία της σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την αγορά της Jaguar Land Rover το 2008. Οι Morgan Stanley, Morgan Stanley Senior Funding Inc. και Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. είναι οι εγγυητές του εν λόγω δανείου, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Μεξικό: αύξηση δασμών στα κινεζικά αυτοκίνητα

Το Μεξικό θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες στο 50% από 20%, δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομίας Μαρσέλο Εμπράρντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι το μέτρο έχει ως στόχο να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας στο Μεξικό, καθώς τα κινεζικά αυτοκίνητα έφταναν στη χώρα σε πολύ χαμηλές τιμές. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να περιορίσουν τους οικονομικούς δεσμούς τους με την Κίνα.