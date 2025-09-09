Πολλοί πιστεύουν ότι η Γαλλία είναι μακριά. Η κατάσταση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ίσως έχει, λένε, αρνητικό αντίκτυπο στο σύνολο των κρατών – μελών της ΕΕ αλλά η Ελλάδα είναι καλύτερα θωρακισμένη από άλλες χώρες. Σημειώνει μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη, μειώνει το δημόσιο χρέος της, έχει πια πλεονάσματα. Η Γαλλία, όμως, είναι πιο κοντά απ’ όσο φανταζόμαστε. Μια πολιτική κρίση εκεί δεν θα περάσει απαρατήρητη εδώ. Θα μας αγγίξει. Οι ελληνικές εξαγωγές θα επηρεαστούν. Το ίδιο και η βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός – οι γάλλοι τουρίστες, άλλωστε, παρά τη μείωση που καταγράφει ο αριθμός τους φέτος σε σχέση με το 2024, όταν άγγιξαν τα 2 εκατ., παραμένουν σημαντικοί πελάτες για την Ελλάδα. Οι δε άμεσες γαλλικές επενδύσεις στη χώρα μας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια αλλά το μέλλον τους εξαρτάται προφανώς και από τη σταθερότητα ή την αστάθεια που επικρατεί στο Παρίσι.

Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις υπάρχουν και οι έμμεσες, πάντως. Ακόμη και σήμερα, που κανείς δεν αμφισβητεί το success story της ελληνικής οικονομίας, η πορεία της δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομη – καμία οικονομία του παγκοσμιοποιημένου κόσμου δεν είναι αυτάρκης, εξάλλου. Οι προοπτικές της ευρωζώνης αφορούν και τη δική μας, λοιπόν, όπως αφορούν κάθε έναν από τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους. Μια κρίση αξιοπιστίας της Γαλλίας είναι εξαιρετικά πιθανό να εξελιχθεί σε κρίση εμπιστοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ – και η εμπειρία που έχουμε από το σχετικά πρόσφατο παρελθόν δεν είναι καλή.