Τις ρητορικές εξάρσεις τις απέφυγε υπό τον φόβο ότι θα σχηματιζόταν εικόνα πίεσης έως πανικού στο ήδη δύσκολο για την κυβέρνηση πολιτικό περιβάλλον. Αντίθετα, επέλεξε τα αμφίπλευρα ανοίγματα και διατύπωση προθέσεων συναίνεσης με το μυαλό του σε διαφορετικά ακροατήρια στον κεντρώο και τον δεξιότερο χώρο, που δείχνουν να κρατούν γυρισμένη την πλάτη στο Μαξίμου είτε παραμένοντας στη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων είτε μεταπηδώντας σε άλλο κόμμα. Άλλωστε απαντώντας στα «ΝΕΑ» από το Βελλίδειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε την έναρξη μιας μάχης επαναπροσέγγισης του ετερόκλητου μετώπου που τον στήριξε το 2019 και το 2023. Στο πλαίσιο αυτό και με την κυβέρνηση σε δημοσκοπική πίεση (παραμένοντας στη ζώνη επίδοσης της ευρωκάλπης στην εκτίμηση ψήφου, χωρίς καν το «3» μπροστά στο ποσοστό δηλαδή) δεν χωρούσαν σκληρά διλήμματα και υψηλοί – αλαζονικοί – τόνοι.

Προσκλήσεις

Ενδεικτικά τα ανοίγματα Μητσοτάκη προς τους δύο γαλάζιους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά προτάσσοντας τη «μεγάλη εικόνα της ΝΔ» ότι η παράταξη «σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας, και πιστεύω ότι αυτή η λογική τελικά θα επικρατήσει» ταυτόχρονα με τα σήματα συναίνεσης στο ΠΑΣΟΚ για τα σημαντικά ζητήματα. Προανήγγειλε συγκεκριμένα πρόσκληση σε διάλογο στη Χαριλάου Τρικούπη, αφενός για τις Ανεξάρτητες Αρχές (μια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για την οποία θα υπάρξουν άμεσα εξελίξεις), αφετέρου για το Εθνικό Απολυτήριο (θέμα που η κυβέρνηση σκοπεύει να ανοίξει τον επόμενο μήνα). Ενδιαφέρον όμως για το εσωκομματικό σκηνικό είχε το απαγορευτικό του Μητσοτάκη σε μια επιστροφή με θεσμικό ρόλο ή ιδιότητα στον άλλοτε εξ απορρήτων του Γρηγόρη Δημητριάδη (έδωσε το «παρών» στη ΔΕΘ), που είχε βρεθεί εκτός Μαξίμου με τις αποκαλύψεις της υπόθεσης των υποκλοπών και ο οποίος πλέον κινείται πιο έντονα στο νεοδημοκρατικό τερέν, συναντώντας βουλευτές και συζητώντας με κομματικά στελέχη.

Χωρίς στρατηγικό όραμα

Άν και με τρία κατηγορηματικά «όχι» σε θέματα που απασχολούν το πολιτικό παρασκήνιο, συμπεριλαμβανομένων των νεοδημοκρατών αν όχι πρωτίστως εκείνων, δεν ξεδιπλώθηκε το στρατηγικό όραμα για τη χώρα. Ο Μητσοτάκης απέρριψε τις πρόωρες κάλπες, την αλλαγή του εκλογικού νόμου, καθώς και «ευφάνταστα», κατά τον ίδιο, σενάρια περί διαδοχής στην ηγεσία της ΝΔ εν κινήσει, όμως ταυτόχρονα έλειψε ακόμα και από μέλη της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας μια πιο οραματική κατεύθυνση. Με τα λόγια βουλευτή της Αττικής «ήταν διαχειριστική, όχι οραματική, ΔΕΘ».

Φευγαλέες ομολογίες

Υπήρξαν επιπλέον ζητήματα που ο Πρωθυπουργός θέλησε να στρογγυλέψει ή να προσπεράσει: για το μείζον θέμα της ακρίβειας, που παραμένει και ο βασικός τροφοδότης δυσαρέσκειας για το κυβερνών κόμμα, επέμεινε ότι το ισχυρότερο όπλο είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων – χωρίς πάντως να εξαγγελθεί άλλη ουσιαστική και άμεση πρωτοβουλία ελέγχου των τιμών, παρά τις (αναγκαστικές) παραδοχές για το αυξημένο κόστος ζωής. Ομολογίες πλην φευγαλέες καταγράφηκαν και στο κεφάλαιο «διαφθορά» με δεδομένο ότι δημοσκοπικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τραυμάτισε σοβαρά το κυβερνητικό προφίλ. Έλειψε επιπλέον, επεσήμαναν και γαλάζια στελέχη, ένα φιλεπενδυτικό σινιάλο.

Οι «χρυσοί χορηγοί»

Όσο για τον Αλέξη Τσίπρα υπήρξαν τα αναμενόμενα καρφιά – πλην όχι στους οξύτατους τόνους του προηγούμενου διαστήματος, που είχαν προκαλέσει ερωτηματικά έως ενστάσεις από τους γαλάζιους. Αυτή τη φορά ο Μητσοτάκης ανακάλυψε «συμφέροντα» και «Μέσα» ως «χρυσούς χορηγούς» του πρώην πρωθυπουργού και επιχείρησε να μιλήσει για εξελίξεις που αφορούν τον χώρο της Κεντροαριστεράς. «Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών, όχι τον κ. Τσίπρα» είπε για τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, επιβεβαιώνοντας την (αναθεωρημένη) προσπάθεια της κυβέρνησης να μην καταστήσει τον Τσίπρα βασικό αντίπαλο προτού ο ίδιος κάνει επισήμως τα επόμενα βήματά του.

ΕΙΠΕ ΓΙΑ:

Εφηύρε χορηγούς για τον Τσίπρα

«Η όποια πιθανή επανάκαμψη αφορά τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Αντί να κάνει αυτοκριτική, ζητά από τους πολίτες να την κάνουν γιατί δεν κατάλαβαν πόσο βοήθησε τη χώρα. Απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα στις εκλογές, αλλά ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών… Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποια Mέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Τώρα γιατί το κάνουν, τι εξυπηρετούν, αν στον κύριο Τσίπρα προσωποποιούν την όποια αντίδρασή τους στην κυβέρνηση αυτό είναι δικό τους δικαίωμα. Αλλά ξέρετε, αυτά συμβαίνουν πάντα στον χώρο της πολιτικής, δεν τα αξιολογώ ως ιδιαίτερα σημαντικά, απλά τα επισημαίνω, προκειμένου να είμαστε απολύτως σαφείς για το τι συμβαίνει με το rebranding του κ. Τσίπρα».

Τον εκλογικό νόμο:

«Απολύτως καμία πρόθεση» αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού είναι προϋπόθεση για να γνωρίζουν τα κόμματα και οι πολίτες πώς θα τοποθετηθούν σε μια αναμέτρηση».

Τον εκλογικό χρόνο:

«Υπό καμία προϋπόθεση πρόωρες κάλπες. Η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, θα κάνουμε ταμείο το 2027. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία, με ενδιαφέρει να υλοποιήσω την ατζέντα μας».

Τις συνεργασίες:

Με προσήλωση στις «μονοκομματικές κυβερνήσεις», η πολιτική κουζίνα «μπορεί να αφορά τους θαμώνες της πλατείας Κολωνακίου. Θελω να κερδίσω τις εκλογές αλλά δεν έχω ψύχωση να κάνω τρίτη τετραετία. Αν έρθει, καλώς να έρθει. Οι πολίτες θα αποφασίσουν το 2027 με γνώμονα όσα γνωρίζουν. Ο λαός είναι κυρίαρχος, όλοι θα σεβαστούν τη βούλησή του».

Το πολιτικό περιβάλλον:

«Παραμένουμε κυρίαρχη δύναμη με διαφορά πάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητήσαμε το 2019 και το 2023».

Την πολιτική αντιπαράθεση:

Όταν οι τόνοι «δεν υπηρετούν στον δημόσιο διάλογο, οι πολίτες οδηγούνται στην αποχή. Κάνω κινήσεις καλής θέλησης, αλλά δεν αρκεί ένας. Δέχθηκα την πρόταση Ανδρουλάκη να υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση από τη Βουλή και με βάση τις υποψηφιότητες να βρούμε κοινό τόπο για τις ανεξάρτητες Αρχές».

Τα σενάρια για «δαχτυλίδι»:

«Ας αφήσουμε όσους διακινούν τα ευφάνταστα σενάρια για αλλαγή μου εν κινήσει, ενώ η ΝΔ προηγείται 10 μονάδες, στη μοναξιά και στη θλίψη που προκαλεί η μη επιβεβαίωσή τους».

Τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή:

«Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει…»

Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία:

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε, ούτε να κρύψουμε τίποτα από κανέναν έλεγχο – τον επιδιώκουμε. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται εργαλειοποίηση των υποθέσεων, δεν είμαστε η χώρα που αποκλειστικά απασχολεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ:

Μετά το «αποτύχαμε», η ευθύνη «βαραίνει όλους και εμένα πρώτο. Είπαμε ότι θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη να γίνουμε πολιτεία πολιτών από πολιτεία πελατών».

Την ακρίβεια:

«Δίνουμε λεφτά στην τσέπη μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Τρόποι ελέγχου των τιμών με έναν νόμο και ένα άρθρο δεν υπάρχουν».

Τα Τέμπη:

«Πρωτοφανής αθλιότητα η συμμαχία του ξυλολίου που εργαλειοποίησε τον πόνο των συγγενών» – και από κόμματα «που υποτίθεται ήταν θεσμικά υπεύθυνα». Μετά το τέλος της ανάκρισης, «όλοι θέλουμε τη δίκη. Σκύβω το κεφάλι και επανέρχομαι στη δέσμευση “τέτοιο ατύχημα δεν πρέπει να ξαναγίνει”».

Το Μεταναστευτικό:

Στο επόμενο δίμηνο το νομοσχέδιο για την «οργανωμένη νόμιμη μετανάστευση»: «Μακάρι να μη χρειαστεί να επεκείνουμε το μέτρο της άρσης εξέτασης ασύλου».

Το ΕΣΥ:

«Δεν θα επιτρέψω σε μια μερίδα συνδικαλιστών να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα. Από το να συνομιλώ με ανθρώπους που κρατούν ντουτούκα και αρνούνται τα βασικά, προτιμώ να ακούω τους ασθενείς».

Την παιδεία:

«Δεν συζητάμε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο στο λύκειο θα ανοίξει τον επόμενο μήνα. Ανοίγω τον διάλογο για την ανάδειξη του λυκείου ως αυτόνομου εκπαιδευτικού μηχανισμού».

Το Δημογραφικό:

«Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι μήνυμα στις οικογένειες. Το Δημογραφικό έχει και τη διάσταση της τρίτης ηλικίας. Καμία χώρα δεν έχει βρει το μαγικό κουμπί για να λύσει το πρόβλημα».

Τη 13ωρη εργασία:

Με αφήγημα ενίσχυσης των μισθών, «επίκειται νέα αύξηση, σίγουρα θα πετύχουμε τον στόχο για κατώτατο 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Δεν θέλουμε για κανέναν να δουλεύει δυο δουλειές. Διασφαλίζουμε μια επιλογή του εργαζομένου και του εργοδότη. Γιατί είναι αντιεργατικό αυτό;».

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου:

«Η Κύπρος θα επωφεληθεί, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο».

Το casus belli:

«Η απαράδεκτη απειλή πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία. Οσο υπάρχει το casus belli και η Τουρκία επιδεικνύει αναθεωρητισμό και σε άλλα πεδία, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE».

Τον Ερντογάν:

Ενόψει ενός τετ α τετ με τον τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη τη μεθεπόμενη εβδομάδα, παραμένει η επιδίωξη για ήρεμα νερά. «Θα εξακολουθώ να έχω ανοιχτούς διαύλους και να είμαι ειλικρινής μαζί του. Αλλά από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς εκπτώσεις από τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην άδεια της Τουρκίας».

Το Ισραήλ:

Με δεδομένη τη «στρατηγική συμμαχία» με την Ελλάδα, «αυτή δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε κριτική για τον αδιανόητα μεγάλο πόνο που έχει προκαλέσει στη Γάζα και να μην εμμένουμε στην ανάγκη άμεσης κατάπαυσης πυρός. Θα ασκήσουμε σκληρή κριτική όσο δεν φτάνουμε σε κάποιου είδους εκεχειρία».

Το Παλαιστινιακό:

«Η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης – το πότε και το πώς θα το κρίνουμε ώστε να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στον τελικό σκοπό: τη λύση δύο κρατών».

Τη Λιβύη:

«Ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Είμαστε σε επαφή και με τις δύο πλευρές της Λιβύης και μπορούμε να βρούμε λύση όπως με την Αίγυπτο».

Την κρίση στη Γαλλία:

«Η Γαλλία δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα και αυτό τα λέει όλα – απόδειξη της σημασίας της πολιτικής σταθερότητας. Το μήνυμα της Γαλλίας είναι μια προειδοποίηση του τι συμβαίνει ότι η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετήσει την οικονομία και την κοινωνία».

Τη Μονή Σινά:

«Ευτυχώς η διένεξη βαίνει προς εκτόνωση. Εργαζόμαστε συστηματικά με την Αίγυπτο – και δεν νομίζω ότι απέχουμε πολύ – για μια συμφωνία. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας της Μονής».

Την Ουκρανία:

«Το πώς αποδυναμώνεται η εθνική ασφάλεια σε μια χώρα που έχει ενισχύσει τόσο πολύ την εθνική της άμυνα δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ. Μου είναι αδιανόητο να δεχτώ ότι δεν θα υπερασπιστούμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο. Κουβαλάμε το τραύμα της Κύπρου».

Την κυβέρνηση Τραμπ:

«Εχουμε διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς και με Ρεπουμπλικανούς. Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά στην πρώτη θητεία Τραμπ. Με προβληματίζει που δεν έχει έρθει η νέα πρέσβης – θα ήθελα να έρθει νωρίτερα».

Τι έδωσε και τι λείπει από το νέο φορολογικό πακέτο

Μόνιμες μειώσεις φόρων σε πάνω από 4 εκατ. φορολογουμένους φέρνει το 2026 η νέα φορολογική κλίμακα, με περισσότερο ευνοημένους τους νέους έως 30 ετών και τις οικογένειες με παιδιά. Στους κερδισμένους της νέας φορολογικής κλίμακας είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες με μεσαία εισοδήματα αλλά και αυτοί που έχουν υψηλά εισοδήματα ακόμη και άνω των 50.000 ευρώ ετησίως ενώ φορολογούμενοι με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ δεν έχουν κανένα όφελος.

Για την «πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης» έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, με το δημοσιονομικό κόστος μόνο από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα να ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και ανεβαίνει στα 1,6 δισ. ευρώ το 2027 με την πλήρη εφαρμογή των παρεμβάσεων. Το συνολικό κόστος όλων των μέτρων που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και φτάνει τα 2,46 δισ. ευρώ για το 2027. Το φορολογικό πακέτο της ΔΕΘ ενσωματώνει ακόμη φοροελαφρύνσεις για όσους αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια πάνω από 12.000 ευρώ, κατάργηση σε δύο φάσεις του ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εφαρμογή μειωμένου κατά 30% ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, επέκταση της μείωσης κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, απαλλαγή για δύο χρόνια από το τεκμήριο εισοδήματος για τις νέες μητέρες – επαγγελματίες και «ψαλίδι» 30% μεσοσταθμικά στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα. Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε ακόμη αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων και στο διπλωματικό σώμα.

Στο καλάθι της ΔΕΘ δεν χώρεσαν μια νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις όπως η μείωση του φορολογικού συντελεστή αλλά και για τους έμμεσους φόρους.

Μισθωτοί – συνταξιούχοι

Οι πρώτοι που θα διαπιστώσουν τις φοροελαφρύνσεις στα εισοδήματά τους θα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Με τον μισθό ή τη σύνταξή τους θα διαπιστώσουν μειωμένη παρακράτηση φόρου και επομένως μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα ενώ μεγαλύτερα αφορολόγητα όρια θα εφαρμοστούν για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες με ένα ή περισσότερα παιδιά. Οι φορολογούμενοι με μεσαία εισοδήματα από ακίνητα καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τα φορολογικά οφέλη το 2027 με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης ενώ το ίδιο έτος θα φανεί και η μείωση κατά 30% στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα.

ΕΙΠΕ ΓΙΑ:

Νέα φορολογική κλίµακα για τα φυσικά πρόσωπα

Διατηρείται ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% που εφαρμόζεται για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες οι συντελεστές για τα εισοδήματα έως 40.000 ευρώ, προστίθεται νέος συντελεστής 39% για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000 – 60.000 ευρώ και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% εφαρμόζεται για εισοδήματα 60.000 ευρώ και άνω από 40.000 ευρώ που ισχύει σήμερα. Ετσι, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 200 ευρώ τον χρόνο, με εισόδημα 30.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται κατά 400 ευρώ, ενώ για ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ το όφελος ανεβαίνει στα 1.100 ευρώ.

Φορολογούμενοι με παιδιά

Οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα με τις επιβαρύνσεις να μηδενίζονται για τους πολύτεκνους με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για έναν εργαζόμενο με 1 παιδί και ατομικό εισόδημα 30.000 ευρώ το φορολογικό όφελος είναι 800 ευρώ τον χρόνο, για έναν μισθωτό με δύο παιδιά και ετήσιο ατομικό εισόδημα 40.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 1.400 ευρώ, ενώ ο εργαζόμενος με 3 παιδιά και ατομικό εισόδημα 35.000 ευρώ θα έχει κέρδος 2.200 ευρώ τον χρόνο. Για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες με δύο ή περισσότερα παιδιά το όφελος θα είναι μεγαλύτερο λόγω της αύξησης του έμμεσου αφορολογήτου ορίου. Το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 8.600 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά, 10.000 ευρώ για φορολογούμενους με 1 παιδί, 11.375 ευρώ από 11.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 παιδιά, 14.364 ευρώ από 12.000 ευρώ για φορολογούμενους με 3 παιδιά, 27.100 ευρώ από 13.000 ευρώ για φορολογούμενους με 4 παιδιά.

Νέοι έως 25 ετών

Μηδενική φορολόγηση για εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Γλιτώνουν φόρο έως 2.483 ευρώ τον χρόνο.

Νέοι από 25 έως και 30 ετών

Πολύ χαμηλή φορολόγηση 9% για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Κερδίζουν μείωση έως 1.300 ευρώ τον χρόνο.

Εισοδήματα από ενοίκια

Περίπου 150.000 φορολογούμενοι που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ τον χρόνο θα πληρώνουν λιγότερους φόρους με την προσθήκη νέου συντελεστή 25% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ. Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα από ενοίκια 15.000 ευρώ θα έχει όφελος 300 ευρώ.

ΕΝΦΙΑ σε μικρά χωριά

Για πρώτες κατοικίες σε χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027. Έτσι δίνεται κίνητρο να μείνουν ή να επιστρέψουν οικογένειες στην ελληνική ύπαιθρο.

Μειωµένος ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά

Σε νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30%, για τόνωση της τοπικής οικονομίας και στήριξη των ακριτικών περιοχών. Το μέτρο ισχύει σήμερα για 5 νησιά (Σάμος, Λέσβος, Χίος, Κως, Λέρος). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.

Τεκµήρια διαβίωσης

Για κατοικίες και αυτοκίνητα τα τεκμήρια διαβίωσης θα μειωθούν κατά 30% μεσοσταθμικά. Το μέτρο αγγίζει περίπου 500.000 φορολογουμένους.

Ελεύθεροι επαγγελµατίες

Μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους και εκτός Αττικής. Χωρίς τεκμήριο οι νέες μητέρες – επαγγελματίες για δυο χρόνια από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού τους.

Αυξήσεις μισθών σε ένστολους και διπλωματικό σώμα

Νέο μισθολόγιο για Ενοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό από Οκτώβριο. Το μέτρο αφορά περίπου 150.000 στελέχη.

Στέγαση

Αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων: π.χ. κατασκευή 2.000 διαμερισμάτων σε στρατόπεδα Μοσχάτου, Ζιάκα (Θεσσαλονίκη), Μανουσογιαννάκη (Πάτρα).

Ακίνητα βραχυχρόνιας µίσθωσης

Παρατείνεται η απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων για τα τρία πρώτα διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων έως το τέλος του 2026.