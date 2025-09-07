Ένα πακέτο δέκα φορολογικών παρεμβάσεων που αφορούν σχεδόν όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα μέτρα θα οδηγήσουν σε άμεση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και σε μεγαλύτερη ανακούφιση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το δημοσιονομικό κόστος μόνο από τη φορολογική κλίμακα υπολογίζεται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και ανεβαίνει στα 1,6 δισ. ευρώ το 2027.

Οι βασικές παρεμβάσεις:

1. Μείωση φορολογικών συντελεστών για όλους τους εργαζομένους και συνταξιούχους κατά 2 μονάδες.

2. Πρόσθετες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά με φορολογικές ελαφρύνσεις έως και πλήρη απαλλαγή για πολύτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

3. Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

4. Μείωση φόρου στο 9% για νέους 26-30 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

5. Αύξηση αφορολόγητων ορίων, που φτάνουν έως 27.100 ευρώ για οικογένειες με 4 παιδιά.

6. Θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

7. Μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

8. Μείωση ΕΝΦΙΑ στο μισό το 2026 και κατάργηση το 2027 για κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

9. Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους. Σημειώνεται ότι το μέτρο ισχύει σήμερα για 5 νησιά (Σάμος, Λέσβος, Χίος, Κω, Λέρος).

10. Ευνοϊκές ρυθμίσεις για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους και εκτός Αττικής.