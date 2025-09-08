Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 89η ΔΕΘ εξειδικεύτηκαν σήμερα στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου του οικονομικού επιτελείου στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, καθώς και οι υφυπουργοί Γιώργος Κώτσηρας και Θάνος Πετραλιάς, δίνοντας λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις που αφορούν το 2026.

Οι παρεμβάσεις για το 2026 στοχεύουν πρωτίστως στην ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Οι κυριότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν (α) τη σημαντική αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, (β) το μη συμψηφισμό του 50% της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027, (γ) παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που αφορούν τις αποδοχές εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, τη μισθολογική εξέλιξη των μηχανικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πενταετή κύκλο σπουδών, τη θέσπιση αφορολόγητου για το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών, (δ) την κατάργηση σταδιακά του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, (ε) τη μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, (στ) την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στο φόρο εισοδήματος από ακίνητα, καθώς και την επέκταση του μέτρου απαλλαγής του φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν και το 2026, της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια καθώς και του περιορισμού των νέων airbnb στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας το 2026 και (ζ) τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για τις κατοικίες και σημαντικές μειώσεις των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα, καθώς και προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών για τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και τις νέες μητέρες.

Αυτές οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται εντός των δημοσιονομικών στόχων. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών για το 2026, έναντι του 2025 ανέρχεται σε 3,6% ή περίπου 3,7 δις ευρώ. Από αυτές τις δαπάνες εξαιρείται η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών κατόπιν της ενεργοποίησης της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Σημειώνεται ότι το 2026 οι φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων αναμένεται να ανέλθουν σε 2,3 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2025.

Από τα 3,7 δισ. ευρώ τα 2,8 δισ. ευρώ περίπου αφορούν προγραμματισμένες δαπάνες: (α) 1 δισ. είναι περίπου η ετήσια αύξηση των τακτικών λειτουργικών δαπανών του κράτους, (β) 1,15 δισ. περίπου για το 2026 είναι η αναμενόμενη αύξηση των συντάξεων τόσο βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού όσο και νέων συνταξιοδοτήσεων, (γ) 470 εκατ. ευρώ περίπου είναι η αύξηση των μισθών δημοσίων υπαλλήλων βάση του κατώτατου μισθού και το επίδομα επικινδυνότητας των ένστολων που εφαρμόζεται για πλήρες έτος το 2026 και (δ) περίπου 150 εκατ. ευρώ αφορούν άλλα μικρότερα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και επιβαρύνουν δημοσιονομικά το 2026 (αύξηση ορίου φαρμακευτικής δαπάνης, εφαρμογή κινήτρου επίτευξης στόχων στο δημόσιο, μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές κτλ.). Ωστόσο η καλή επίδοση του 2024 λόγω των ενεργητικών μέτρων εσόδων περιορισμού της φοροδιαφυγής που μείωσαν τον στόχο καθαρών δαπανών κάτω των ορίων, πέραν των μόνιμων μέτρων ύψους 1,1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2025 (επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία και αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), μας επιτρέπει να δαπανήσουμε περίπου έως 800 εκατ. ευρώ επιπλέον του ετήσιου ορίου. Συνεπώς ο δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα, επιπρόσθετα αυτών που έχουν ανακοινωθεί, ανέρχεται σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ για το 2026.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κόστος των βασικών δημοσιονομικών μέτρων για το 2026. Το συνολικό κόστος των μέτρων για το 2026, ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 925 εκατ. ευρώ αφορούν το κόστος μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και 1,76 δισ. ευρώ νέα μέτρα. Επιπλέον, ορισμένα από τα νέα μέτρα (αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας, μη συμψηφισμός προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων, εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στη κλίμακα ενοικίων, κατάργηση ΕΝΦΑ για μικρούς οικισμούς, απαλλαγή φόρου ιδρυμάτων) έχουν επιπρόσθετη επίδραση για το 2027 ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Μέτρα ΔΕΘ 2025 2026 2027 Δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και θα επιβαρύνουν επιπλέον το 2026 Αύξηση των συντάξεων με βάση τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ και του πληθωρισμού -467 -918 Αύξηση μισθών δημοσίου τομέα, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού -358 -668 Επέκταση του μέτρου της αύξησης του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως -100 -200 Υποσύνολο 1 -925 -1786 Νέα μέτρα Αναμόρφωση κλίμακας φορολογίας εισοδήματος -1204 -1602 Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στα ενοίκια 25% 0 -90 Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027 -38 -75 Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης -40 -40 Μη συμψηφισμός του 50% της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων το 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027 -75 -210 Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους -25 -25 Μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους, καθώς και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας κατά το έτος της γέννας και τα επόμενα 2 έτη -10 -10 Αναμόρφωση μισθολογίου ενόπλων δυνάμεων -153 -153 Εξοικονόμηση από αναμόρφωση δομής ενόπλων δυνάμεων 77 77 Αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 σε 50 έως 100 ευρώ -25 -25 Αναμόρφωση μισθολογίου αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού -122 -122 Αναμόρφωση αποδοχών εξωτερικής Υπουργείου Εξωτερικών -30 -30 Αναγνώριση μισθολογικά integrated master του Πολυτεχνείου και λοιπών πενταετών κύκλων σπουδών -7 -7 Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών -6 -6 Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα 0 -43 Ταμείο καινοτομίας φαρμάκων -50 -50 Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης -22 -22 Επέκταση απαλλαγής από φόρο κενών ακινήτων που νοικιάζονται και για το 2026 -13 -22 Επέκταση το 2026 της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια -18 0 Υποσύνολο 2 -1760 -2455 Γενικό σύνολο -2685 -4241

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός. Σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ ανέρχεται σε 35,4%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων. Επιπλέον ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τον Απρίλιο του 2026 αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Επιπλέον υιοθετούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

(α) Επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός λειτουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

(β) Θεσπίζονται υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων.

(γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου.

(δ) Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προσφέρει. Συνεπώς ο συνολικός Προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται από τα 350 εκατ. ευρώ στα 650 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 400 εκατ. αποτελεί δωρεά των τραπεζών και επιπλέον 250 εκατ. ευρώ είναι η συνεισφορά του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, βρίσκεται υπό ολοκλήρωση και στόχος είναι μέσω του Προγράμματος να υλοποιηθούν έργα συνολικά σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κεφάλαιο 1ο

Φορολογικοί συντελεστές και οικογένεια

Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ

Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ

Παράδειγμα: Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως

Κεφάλαιο 2ο

Ενισχύουμε τους νέους

Στόχος να μειώσουμε το ποσοστό ανεργίας στις νεαρές ηλικίες. Οι συντελεστές για εισόδημα έως 25 ετών μηδενίζονται.

Κεφάλαιο 3ο

Στήριξη της μεσαίας τάξης

Μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές και εισάγεται νέος μειωμένος συντελεστής 39% για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

Κεφάλαιο 4ο

Δημογραφικό

Καταργείτε ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος 2ετίας για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων και αυτό ωφελεί 1 εκατ. πολίτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε χωριά της χώρας. Αυτό αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585 τόσο στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκων. Σήμερα είναι σε 5 νησιά λόγω μεταναστευτικού. Προστίθενται πολλά άλλα. Πρακτικά ο φόρος του 24% γίνεται 17% και του 13% γίνεται 9%.

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια.

Κεφάλαιο 5ο

Καταργείτε το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες και για 2 έτη μετά τη γέννα.

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης. Το τεκμαρτό λειτουργούσε βάσει των κυβικών, τώρα θα λειτουργεί με βάση τους ρύπους.

Κεφάλαιο 6ο

Η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί έως το 2027.

Οι συνταξιούχοι θα λάβουν για μια χρονιά τη μισή αύξηση που προκύπτει Παράδειγμα: με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό 1080 ευρώ λαμβάνει 263 ευρώ από αύξηση βάσει ΑΕΠ, 250 ευρώ από ενίσχυση Νοεμβρίου και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Αν έχει προσωπική διαφορά θα πάρει τα μισά.

Κεφάλαιο 7ο

Αναμόρφωση μισθολογίων στις ένοπλες δυνάμεις. Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων. Ενίσχυση σε Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική, μεσοσταθμικά οι αυξήσεις θα είναι 110 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον, θεσπίζονται εκπτώσεις στον φόρο σε τομείς κατασκευής όπλων κ.α. Για να επενδύσουμε στην αμυντική μας βιομηχανία.

Κεφάλαιο 8ο

Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10%.

Δημιουργείται ταμείο καινοτομίας φαρμάκων και αναγνωρίζονται μισθολογικά τα Master.

Το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ γίνεται αφορολόγητο.

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από κληροδοτήματα.

«Δημοσιονομική υπευθυνότητα, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη συνδυάζει αυτή η μεταρρύθμιση», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης και συμπληρώνει «η Ελλάδα είναι χώρα που αλλάζει προοδεύει, δεν γυρνά στο χθες, δίνει ελπίδα στους νέους και ασφάλεια σε κάθε πολίτη».