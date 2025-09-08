Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους που ξεκινούν από 14,29 ευρώ το μήνα για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ και φθάνουν τα 200 ευρώ το μήνα για έναν ιδιωτικό υπάλληλο με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Οι αυξήσεις που θα δουν οι μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προκύπτουν από τη μειωμένη παρακράτηση φόρου με τους πιο κερδισμένους να είναι οι έχοντες μεσαία και υψηλά εισοδήματα, οι φορολογούμενοι με παιδιά καθώς και οι νέοι έως 30 ετών.

Με τη νέα φορολογική κλίμακα όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ η μείωση του φόρου και συνεπώς η αύξηση στις αποδοχές του διαμορφώνεται σε 4.100 ευρώ ετησίως ή 292 ευρώ μηνιαίως ενώ για εισόδημα 40.000 ευρώ ανεβαίνει στις 4.300 ευρώ ετησίως ή 307 ευρώ και για εισόδημα 50.00 ευρώ το όφελος φτάνει σε 4.800 ευρώ ή 342 ευρώ μηνιαίως.

Αντίθετα ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό είναι το όφελος για τους φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ το χρόνο. Για παράδειγμα ένας ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών χωρίς παιδιά με ετήσιο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ θα έχει όφελος μόλις 40 ευρώ το χρόνο ή 2,86 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ χωρίς παιδιά κερδίζουν 600 ευρώ το χρόνο, με ένα παιδί 1.000 ευρώ τον χρόνο, με δύο παιδιά 1.400 ευρώ, με τρία 2.300 ευρώ ενώ οι πολύτεκνοι 4.300 ευρώ το χρόνο. Για τους νέους έως 25 ετών η μείωση του φόρου για εισόδημα 30.000 ευρώ ανέρχεται σε 3.300 ευρώ και για τους νέους από 25 έως 30 ετών το ετήσιο όφελος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ φτάνει τα 1.300 ευρώ.

Οι αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές

Με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας από την Πρωτοχρονιά μισθωτοί με ετήσια εισοδήματα από 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους:

– Από 14, 29 ευρώ έως 78,57 ευρώ το μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι χωρίς παιδιά

– Από 16,67 ευρώ έως 91,67 ευρώ το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς παιδιά

– Από 28,57 ευρώ έως 107,14 ευρώ το μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με 1 παιδί

– Από 33,33 ευρώ έως 125 ευρώ το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1 παιδί

– Από 42,86 ευρώ έως 135,71 ευρώ το μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με 2 παιδιά

– Από 50 ευρώ έως 158,33 ευρώ το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι με 2 παιδιά

– Από 92,86 ευρώ έως 200 ευρώ το μήνα οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με 3 παιδιά

– Από 108,33 ευρώ έως 233,33 ευρώ το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι με 3 παιδιά.

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου έχει γίνει με βάση το ετήσιο εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ και για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι δεν λαμβάνουν δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας έχει «σπάσει» στους 12 μήνες και στους 14 μήνες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι λαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο.