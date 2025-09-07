Σημαντικές αλλαγές στα εισοδήματα περισσότερων από 4 εκατ. φορολογουμένων, επιφέρουν από τον Ιανουάριου του 2026 τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Δημοσιονομικό κόστος έως 1,6 δισ.

Πρόκειται για ένα πακέτο με δημοσιονομικό κόστος – μόνο από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα – που ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και ανεβαίνει στα 1,6 δισ. ευρώ το 2027.

Περιλαμβάνει μόνιμες μειώσεις φόρων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, φορολογούμενους με παιδιά.

Προβλέπει επίσης μειώσεις φόρων για τα μεσαία εισοδήματα, νέους έως 30 ετών, μόνιμους κατοίκους σε χωριά, νησιώτες, φορολογούμενους με εισοδήματα από ενοίκια, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ποιοι και πώς ωφελούνται

Για μισθωτούς και συνταξιούχους το όφελος θα φανεί άμεσα στις τσέπες τους καθώς τον Ιανουάριο του 2026 με το μισθό ή τη σύνταξή τους θα διαπιστώσουν μειωμένη παρακράτηση φόρου.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα θα δουν την ελάφρυνση το 2027 με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ενώ η μείωση κατά 30% μεσοσταθμικά στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2026 αλλά θα φανεί με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Κέρδος για εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ

Με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα κερδίζουν όλοι οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ ενώ εκτός από τη μείωση στους φορολογικούς συντελεστές αυξάνονται τα αφορολόγητα όρια για μισθωτούς και συνταξιούχους και κατ΄επάγγελμα αγρότες με δυο ή περισσότερα παιδιά

Το νέο φορολογικό τοπίο

Όλοι οι φορολογικοί συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που παραμένει στο 9%, μειώνονται κατά δύο μονάδες. Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η μείωση εάν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα. Φορολογούμενοι με 4 παιδιά και πάνω, θα έχουν μηδενικό φόρο για το εισοδηματικό κλιμάκιο από 10.000 έως και 20.000 ευρώ.

Ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) τόνισε: «Ακούγοντας τις ανησυχίες για το δημογραφικό δίνουμε έμφαση σε οικογένειες με παιδιά. Όσοι έχουν τέσσερα παιδιά δεν θα έχουν φόρο».

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ, εάν έχει δύο παιδιά θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ, με τρία παιδιά 1.300 ευρώ και με 4 παιδιά το όφελος αγγίζει τα 1.680 ευρώ.

Η μηνιαία ελάφρυνση θα φανεί τον Ιανουάριο του 2026 από τη χαμηλότερη παρακράτηση φόρου στο μισθό ή τη σύνταξη.

Μηδενικός φόρος για νέους εργαζόμενους

Προβλέπεται ακόμα ότι νέοι έως 25 ετών με εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, θα έχουν μηδενικό φόρο. Για την ηλικιακή κατηγορία 26 – 30 ετών, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 9% από 22%. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει ελάφρυνση 1.283 ευρώ το χρόνο ή περίπου 107 ευρώ το μήνα. Επίσης, για εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 39% από 44% σήμερα.

«Κουρεύεται η προσωπική διαφορά»

Περίπου 670.000 συνταξιούχοι που, λόγω της προσωπικής διαφοράς, έχασαν ένα μέρος ή και ολόκληρη την αύξηση που δόθηκε φέτος, θα δουν αυτήν την προσωπική διαφορά να μειώνεται κατά 50% το 2026 και να καταργείται πλήρως το 2027.

Μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης

Μεγάλο μέρος των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη αφορούσε την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Από τη μείωση της φορολόγησης ενοικίων, μέχρι την κοινωνική αντιπαροχή και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά και οικισμούς της περιφέρειας.

Με φορολογικές παρεμβάσεις για την τόνωση των μακροχρόνιων μισθώσεων, αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, αλλά και Κοινωνική Αντιπαροχή επιχειρεί η κυβέρνηση να αυξήσει την προσφορά κατοικιών προκειμένου να μειωθούν τα ενοίκια.

Εισοδήματα από ενοίκια

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, θεσπίζεται χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ από 35% που ισχύει σήμερα και αναμένεται να ωφελήσει περίπου 150.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Για έσοδα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 15%, από 24.001 έως 35.000 ευρώ διαμορφώνεται στο 35% και για άνω των 35.000 ευρώ ο φόρος διατηρείται στο 45%.

To όφελος από τη μείωση του μεσαίου συντελεστή θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά του 2027.

Με στόχο τη στήριξη των οικογενειών που ζουν σε χωριά έως 1.500 κατοίκους, προβλέπεται κούρεμα του ΕΝΦΙΑ για τις πρώτες κατοικίες κατά 50% το 2026 και κατάργησή του το 2027. Το μέτρο αφορά σε 12.700 περιοχές και περίπου ένα εκατομμύριο ακίνητα.