Ένα μεγάλο πακέτο με μόνιμες μειώσεις φόρων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, φορολογούμενους με παιδιά, μεσαία εισοδήματα, νέους έως 30 ετών, μόνιμους κατοίκους σε χωριά, νησιώτες, φορολογούμενους με εισοδήματα από ενοίκια, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες παρουσίασε χθες (6/9) o πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για την «πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης» όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος σημειώνοντας ότι αφορά πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενους. Το δημοσιονομικό κόστος μόνο από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα ανέρχεται σε 1,2 δις. ευρώ για το 2026 και ανεβαίνει στα 1,6 δις. ευρώ το 2027. Συνολικά το κόστος για όλο το πακέτο της ΔΕΘ ανέρχεται σε 1,76 δις. ευρώ το 2026 και φτάνει τα 2,46 δις. ευρώ για το 2027.

Για μισθωτούς και συνταξιούχους το όφελος θα φανεί άμεσα στις τσέπες τους καθώς τον Ιανουάριο του 2026 με το μισθό ή τη σύνταξή τους θα διαπιστώσουν μειωμένη παρακράτηση φόρου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα θα δουν την ελάφρυνση το 2027 με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης ενώ η μείωση κατά 30% μεσοσταθμικά στα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2026 αλλά θα φανεί με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα κερδίζουν όλοι οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ ενώ εκτός από τη μείωση στους φορολογικούς συντελεστές αυξάνονται τα αφορολόγητα όρια για μισθωτούς και συνταξιούχους και κατ΄επάγγελμα αγρότες με δυο ή περισσότερα παιδιά

Οι ανατροπές στο φορολογικό χάρτη

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού:

1. Νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα από τα εισοδήματα του 2026: Διατηρείται ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% που εφαρμόζεται για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες συντελεστές για τα εισοδήματα έως 40.000 ευρώ, προστίθεται νέος συντελεστής 39% για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000 – 60.000 ευρώ και ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% εφαρμόζεται για εισοδήματα 60.000 ευρώ και άνω από 40.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Η νέα φορολογική κλίμακα με τους νέους μειωμένους συντελεστές διαμορφώνεται ως εξής:

– Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

– 10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 20% από 22%

– 20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 26% από 28%

– 30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

– 40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

– 60.001 και άνω: συντελεστής 44% (διατηρείται στα ίδια επίπεδα)

Με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα για ένα εργαζόμενο χωρίς παιδιά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ η φορολογική ελάφρυνση ανέρχεται σε 400 ευρώ το χρόνο.

2. Νέα φορολογική κλίμακα για φορολογούμενους με παιδιά. Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι φοροελαφρύνσεις για όσους παιδιά με τις επιβαρύνσεις να μηδενίζονται για τους πολύτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ειδικότερα οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ως εξής:

Φορολογούμενος με 1 παιδί

– Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

– 10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 18% από 22% σήμερα

– 20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 24% από 28% σήμερα

– 30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

– 40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

– 60.001 και άνω: συντελεστής 44% (διατηρείται στα ίδια επίπεδα)

Για παράδειγμα φορολογούμενος με 1 παιδί και ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ το όφελος θα είναι 800 ευρώ.

Φορολογούμενος με 2 παιδιά

– Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

– 10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 16% από 22% σήμερα

– 20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 22% από 28% σήμερα

– 30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

– 40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

– 60.001 και άνω: συντελεστής 44% (διατηρείται στα ίδια επίπεδα)

Για παράδειγμα φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ και δύο παιδιά θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανεβαίνει στα 1.200 ευρώ

Φορολογούμενος με 3 παιδιά

– Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9%

– 10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 9% από 22% σήμερα

– 20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 20% από 28% σήμερα

– 30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

– 40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

– 60.001 και άνω: συντελεστής 44% (διατηρείται στα ίδια επίπεδα)

Για παράδειγμα φορολογούμενος με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 1.300 ευρώ ενώ με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανεβαίνει στα 2.100 ευρώ.

Φορολογούμενος με 4 παιδιά

– Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 0% από 9%

– 10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 0% από 22% σήμερα

– 20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 18% από 28% σήμερα

– 30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

– 40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

– 60.001 και άνω: συντελεστής 44% (διατηρείται στα ίδια επίπεδα)

Με τη νέα κλίμακα πολύτεκνος με 4 παιδιά δεν πληρώνει καθόλου φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, θα έχει όφελος 1.680 ευρώ το χρόνο για εισόδημα 20.000 ευρώ και 4.100 ευρώ για εισόδημα 30.000 ευρώ.

3. Νέα φορολογική κλίμακα για νέους έως 25 ετών. Χωρίς φόρο θα είναι τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που αποκτούν οι νέοι έως 20.000 ευρώ. Η φορολογική κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

– Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 0% από 9% σήμερα

– 10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 0% από 22%

– 20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 26% από 28%

– 30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

– 40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

– 60.001 και άνω: συντελεστής 44% (διατηρείται στα ίδια επίπεδα)

Για παράδειγμα νέος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.283 ευρώ. Αν το εισόδημα του είναι 20.000 ευρώ, το όφελος θα είναι 2.480 ευρώ.

4. Νέα φορολογική κλίμακα για νέους από 26 έως 30 ετών. Μεγάλες ανάσες έρχονται και για τους νέους από 26 έως 30 ετών με την εφαρμογή συντελεστή 9% για έχοντες εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

– Έως 10.000 ευρώ: συντελεστής 9% σήμερα

– 10.001 έως 20.000 ευρώ: συντελεστής 9% από 22%

– 20.001 έως 30.000 ευρώ: συντελεστής 26% από 28%

– 30.001 έως 40.000 ευρώ: συντελεστής 34% από 36%

– 40.001 έως 60.000 ευρώ: συντελεστής 39% από ευρώ από 44%

– 60.001 και άνω: συντελεστής 44% (διατηρείται στα ίδια επίπεδα)

5. Αφορολόγητα όρια. Μετά τις παρεμβάσεις στην κλίμακα τα αφορολόγητα όρια για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ΄ επάγγελμα αγρότες διαμορφώνονται ως εξής:

8.600 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά

10.000 ευρώ για φορολογούμενους με 1 παιδί

11.375 ευρώ από 11.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 παιδιά

14.364 ευρώ από 12.000 ευρώ για φορολογούμενους με 3 παιδιά

27.100 ευρώ από 13.000 ευρώ για φορολογούμενους με 4 παιδιά.

6. Νέα φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από ενοίκια. Φορολογούμενοι που εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ το χρόνο θα είναι οι κερδισμένοι των νέων παρεμβάσεων στην κλίμακα. Συγκεκριμένα προστίθεται νέος συντελεστής 25% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ.

7. Ψαλίδι στα τεκμήρια για σπίτια και αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

8. ΕΝΦΙΑ. Το 2026 μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ στις κύριες κατοικίες οικισμών κάτω από 1.500 κατοίκους και καταργείται το 2027.

9. ΦΠΑ. Μείωση κατά 30% για τον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Σημειώνεται ότι το μέτρο ισχύει σήμερα για 5 νησιά (Σάμος, Λέσβος, Χίος, Κω, Λέρος).

10. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους και εκτός Αττικής.