Υστερα από το πιο κρίσιμο στην εξαετία του 48ωρο εξαγγελιών στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει και τον κομματικό οδικό χάρτη. Στο δύσκολο πολιτικό περιβάλλον για το Μαξίμου, οι εσωτερικές ισορροπίες δείχνουν όλο και πιο εύθραυστες, εξού και οι νεοδημοκρατικές διαδικασίες αποκτούν βαρύτητα – και συμβολική και ουσιαστική. Αυτές θα ξεδιπλωθούν το φθινόπωρο, ακόμα και από την ερχόμενη εβδομάδα, με τελικό ορίζοντα το συνέδριο στο 2026: πρώτα δρομολογείται συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους βουλευτές, ακολουθούν εσωκομματικές κάλπες και, ύστερα από σειρά προσυνεδρίων τον χειμώνα, μετατίθεται για την άνοιξη το συνέδριο της ΝΔ που θα εκλέξει και νέα Πολιτική Επιτροπή. Ηδη οι διαφορετικές ερμηνείες που δίνονται για πολιτικές εξελίξεις και κυβερνητικούς χειρισμούς σε συζητήσεις στους γαλάζιους διαδρόμους και οι ζυμώσεις που επιχειρούνται ανά την επικράτεια επιβεβαιώνουν ότι η εικόνα εσωτερικής συνοχής παραμένει ζητούμενο. Το στοίχημα δεν έχει κερδηθεί – την ατμόσφαιρα δίνει και μόνο το γεγονός ότι μέχρι χθες κινούνταν στη σφαίρα της φημολογίας το θέμα της ανάδειξης γραμματέα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, με τους ίδιους τους βουλευτές να σχολιάζουν την «καθυστέρηση».

Κυρίαρχη εκτίμηση είναι βέβαια ότι το θέμα δεν θα αργήσει άλλο. Κατά πληροφορίες συζητείται μια συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Μητσοτάκη, άμεσα, στον απόηχο του πακέτου ΔΕΘ, με το οποίο το Μαξίμου ελπίζει να αμβλύνει τις «αρνητικές» εστίες – στην κοινωνία και στο εσωτερικό του κόμματος. Δεν θα είναι μόνο ευκαιρία για την εκλογή διά βοής του αντικαταστάτη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, έπειτα από τον αδόκητο χαμό του, αλλά και ακόμα μία κρίσιμη, κλειστή συνεδρίαση που θα επέτρεπε βουλευτικές παρεμβάσεις, αποκαλύπτοντας το κλίμα στη νέα πολιτική αφετηρία. Προς το παρόν κυκλώνεται η προσεχής Τετάρτη. Εφόσον υπάρξει ανατροπή σχεδιασμού, δηλαδή εάν υπερισχύσουν οι εισηγήσεις να «μείνουμε σε κλίμα επικοινωνίας των μέτρων της ΔΕΘ μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου», τότε το ραντεβού Μητσοτάκη – βουλευτών αναμένεται τη μεθεπόμενη εβδομάδα, προτού ο Πρωθυπουργός αναχωρήσει για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία συνοδεύεται από παρασκήνιο: προσεγγίζονται για τη θέση στελέχη που δεν ανήκουν μόνο στο «μητσοτακικό» περιβάλλον αλλά περισσότερο σε εκείνα των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά – στη βάση εισηγήσεων προς τον Μητσοτάκη για «ανοίγματα» στην παραδοσιακή πτέρυγα. Εχει τη σημασία της η αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου (Παραπολιτικά 90,1) ότι «σε μια μεγάλη μάχη δεν περισσεύει κανείς» μαζί με την παραδοχή ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξαναμιλήσει με τον κόσμο που στήριζε διαχρονικά τη ΝΔ «είτε και για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια» αλλά κρατά γυρισμένη πλάτη στην κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές. «Ολοι οι διατελέσαντες πρόεδροι της ΝΔ και πρωθυπουργοί έβαλαν τη χώρα και το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το κομματικό συμφέρον» είπε ο Παύλος Μαρινάκης, προς επιβεβαίωση ότι το Μαξίμου, ύστερα από τις πρωθυπουργικές βολές για «μακάρια ακινησία» την περίοδο 2004-2009, δεν σκοπεύει να ανεβάσει κι άλλο τους τόνους.

Εντατικές ζυμώσεις για εκτόνωση της γκρίνιας

Στο μεταξύ ο γαλάζιος μηχανισμός – Κώστας Σκρέκας, Γιάννης Σμυρλής, Αλεξάνδρα Σδούκου – κινητοποιείται με εντατικές ζυμώσεις. Δεν είναι μόνο η προ ΔΕΘ δραστηριοποίηση 45 υπουργών και υφυπουργών στη Βόρεια Ελλάδα (ανάμεσά τους οι Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Αδωνις Γεωργιάδης στις δύσκολες Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης), είναι επίσης το γεγονός ότι οργανώνονται διευρυμένες συνελεύσεις των τοπικών οργανώσεων – προς εκτόνωση της υπαρκτής γκρίνιας. Αλλωστε επίκεινται εκλογικές διαδικασίες, στις οποίες υπουργοί, βουλευτές, κομματικοί επιδιώκουν να αυξήσουν την επιρροή τους: οι κάλπες της 23ης Νοεμβρίου για τους επικεφαλής και τα μέλη των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ και για τους συνέδρους που θα εκπροσωπήσουν την κομματική βάση. Με δεδομένο προς το παρόν το χάσμα μεταξύ του Μαξίμου και των νεότερων ηλικιών, και άρα με αγωνιώδη την προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδέσει τις πολιτικές της με τους νέους, θα γίνει το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ στις αρχές Οκτωβρίου – χωρίς εκπλήξεις, αφού στην ηγεσία της γαλάζιας νεολαίας θα παραμείνει ο Ορφέας Γεωργίου.