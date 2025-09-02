Η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανοίγει φέτος τις πύλες της, σηματοδοτώντας έναν αιώνα ιστορίας και εξέλιξης του εκθεσιακού φορέα. Με κεντρικό μήνυμα «Τα 100 χρόνια είναι μόνο η αρχή», η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, φιλοδοξώντας να αναδείξει το πολυδιάστατο αποτύπωμα της ΔΕΘ στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Η φετινή Έκθεση αγκαλιάζει 1.100 εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καταλαμβάνοντας συνολικό χώρο 33.000 τ.μ. και συγκεντρώνοντας 19 διεθνείς συμμετοχές. Το εκθεσιακό αυτό πολυγεγονός έρχεται να τιμήσει τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ-HELEXPO, αποτυπώνοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του θεσμού.

Επετειακά αφιερώματα και διαδραστικές εμπειρίες

Η 89η ΔΕΘ ξεχωρίζει για τα θεματικά αφιερώματα της – συνολικά έντεκα – με εμβληματικό το ειδικό οπτικοακουστικό αφιέρωμα στο Περίπτερο 16, που παρουσιάζει τη μακρόχρονη διαδρομή της ΔΕΘ από το 1925 έως σήμερα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν interactiv μέσω του Κυνηγιού του Κρυμμένου Θησαυρού, σκανάροντας QR codes σε δέκα σταθμούς του αφιερώματος και παίρνοντας μέρος σε κληρώσεις με πλούσια δώρα.

Στο επίκεντρο, το αφιέρωμα «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα» που φέρνει στο προσκήνιο τη δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνολικά 44 επιμελητήρια και 351 επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ στο επιχειρηματικό σκέλος, από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθούν πάνω από 400 προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και ξένων εκθετών και εμπορικών επισκεπτών.

Διεθνής χαρακτήρας και γαστρονομία

Η παρουσία εκπροσώπων από 19 χώρες επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τον εξωστρεφή χαρακτήρα της ΔΕΘ. Αντιπροσωπείες, επιχειρήσεις και φορείς από Ευρώπη, Ασία και Αφρική ενισχύουν το διεθνές προφίλ της Έκθεσης, επενδύοντας στο δυναμισμό της ελληνικής αγοράς. Ταυτόχρονα, η ενότητα «Ελλάδα των Περιφερειών – Γεύσεις από Ελλάδα» αναδεικνύει τον πλούτο της πρωτογενούς παραγωγής και της τοπικής γαστρονομίας, προβάλλοντας αυθεντικά ελληνικά προϊόντα.

Καινοτομία, τεχνολογία και πράσινη ανάπτυξη

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη φετινή διοργάνωση. Το «AutoThessaloniki» φέρνει πρώτες πανελλήνιες παρουσιάσεις νέων μοντέλων κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών (BYD, CHERRY, CITROEN, MERCEDES–BENZ, RENAULT, SKODA, VOLKSWAGEN κ.ά.), αξιοποιώντας 6.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου.

Το αφιέρωμα «Τεχνολογία/Έρευνα/Καινοτομία» συνδέει την ερευνητική κοινότητα με την αγορά, ενώ τέσσερα ρομπότ, αποτέλεσμα της δουλειάς του καθηγητή Κωνσταντίνου Μαντέ και της ομάδας του, θα παρέχουν πληροφόρηση σε κομβικά σημεία. Παράλληλα, η ενότητα «Ενέργεια – Κυκλική Οικονομία» αναδεικνύει πρακτικές και τεχνολογίες για την πράσινη μετάβαση, προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας και τον οικολογικό σχεδιασμό.

Πλούτος δράσεων για κάθε ηλικία

Η κοινωνική διάσταση της ΔΕΘ «αγκαλιάζει» και φέτος μεγάλα θεματικά αφιερώματα: από το «Akademia» για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις δράσεις για δημόσιους φορείς και υπηρεσίες πολιτών, μέχρι τη γαστρονομία, τον οικιακό εξοπλισμό, και τα παιδιά, μέσα από το JuniorLand με παραστάσεις, επιστημονικά εργαστήρια και διαδραστικό παιχνίδι. Παράλληλα, το Hobby Festival δίνει βήμα σε κάθε μορφή ερασιτεχνικής δημιουργίας και δεξιότητας.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και νεανική έκφραση

Η φετινή διοργάνωση τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με μεγάλη συναυλία στις 9 Σεπτεμβρίου και καθημερινά συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής στα Music Events Live, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες. Η νέα γενιά αποκτά «φωνή» με τον διαγωνισμό «Stage Z – Youth Band Battle», όπου πρωτοεμφανιζόμενα συγκροτήματα διαγωνίζονται με έπαθλα δισκογραφικά συμβόλαια και ευκαιρίες προβολής.

Παράλληλες δράσεις και διεθνείς συνέργειες

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από πολυάριθμες εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουν φορείς, υπουργεία, επιχειρήσεις και συλλογικοί οργανισμοί σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης – μεταξύ των οποίων η δυναμική παρουσία της Βουλγαρίας, ενόψει της εισόδου της στο Ευρώ το 2026, και το 57ο Ράλλυ ΔΕΘ στις 13-14 Σεπτεμβρίου από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Δηλώσεις και συνεργασίες

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO κ. Τάσος Τζήκας υπογράμμισε τον συμβολισμό της φετινής επετείου και το όραμα του ιδρυτή Νικόλαου Γερμανού για έναν θεσμό που εξελίχθηκε σε στρατηγικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης. Τον οικογενειακό και φιλόξενο χαρακτήρα της 89ης ΔΕΘ επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος, Δρ Κυριάκος Ποζρικίδης, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, χαρακτήρισε τη ΔΕΘ-HELEXPO κινητήριο μοχλό της εγχώριας οικονομίας και διεθνούς δικτύωσης.

Την ισχυρή παρουσία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων μαρτυρούν οι στρατηγικές συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (επίσημη τράπεζα), τη ΔΕΗ (πάροχος ενέργειας), τη NOVA (τηλεπικοινωνίες), την AEGEAN AIRLINES (αερομεταφορές), τη LANCOM (Kέντρο Δεδομένων/Διαδίκτυο), το Πράσινο Ταμείο, την Παπαστράτος και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία («Νύμφη»), αλλά και με πολλές ακόμα επιχειρήσεις και θεσμικούς χορηγούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μπύρα Νύμφη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, που για μία ακόμη χρονιά λανσάρει special edition Νύμφη Dark, παράγοντας αποκλειστικά για τη ΔΕΘ.

Το ωράριο λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ είναι από 10:00 έως 22:00 τα Σαββατοκύριακα και από 16:00 έως 22:00 τις καθημερινές.