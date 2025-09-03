Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο του πακέτου της ΔΕΘ με την κυβέρνηση έχει στο επίκεντρο συνταξιούχους, μεσαία τάξη και οικογένειες.

Όπως μεταδίδει το MEGA, στόχος των μέτρων που θα ανακοινωθούν είναι αυτά να φανούν άμεσα στην τσέπη των πολιτών καθώς ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του έκανε σαφές ότι πρέπει «τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας».

ΔΕΘ: Πώς θα αλλάξει ο φορολογικός χάρτης

Αύξηση στο βασικό αφορολόγητο όριο

Από 8.632€ -> 10.000€ για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες

Έξτρα αφορολόγητο όριο για οικογένειες με παιδιά (+1.000€ – 2.000€ / παιδί)

Υψηλό αφορολόγητο για πολύτεκνους, με πλήρη απαλλαγή φόρου έως 40.000€ εισόδημα

Αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Ενδιάμεσος συντελεστής (15%) μεταξύ του 9% για εισοδήματα έως 10.000€ και του 22% για εισοδήματα 10.001€ -20.000€

Επιβολή του ανώτατου συντελεστή 44% στα 50.000 ή 55.000€ (από τα 40.000€)

Αναπροσαρμογή στη φορολογία για τα εισοδήματα από ενοίκια