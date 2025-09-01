Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, το νέο μεταναστευτικό δόγμα λέει πως η Ελλάδα «είναι φιλική και ανοιχτή σε όσους πραγματικά δικαιούνται άσυλο, αλλά παραμένει αυστηρή και εχθρική απέναντι σε κάθε παράνομη προσπάθεια εισόδου στη χώρα». Πραγματικά δεν είχα καμία πρόθεση να μην πιστέψω τον υπουργό, αλλά θυμήθηκα πως μόλις πριν από λίγες μέρες το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έδωσε προσωρινή διαταγή κατά της απόφασης απέλασης από την ΕΛ.ΑΣ. τεσσάρων προσφύγων από το Σουδάν.

Γνώση

«Ο κ. Παραστατίδης, με δεδομένο το πλούσιο βιογραφικό του, αξιολόγησε το βιογραφικό του Καθηγητή Ιατρικής κ. Ζώρα, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προβληματικό» σχολίασε καυστικά ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου, ως απάντηση στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον διορισμό του πρώην γενικού γραμματέα και καθηγητή Ιατρικής στη θέση του πρύτανη σε ιδιωτικό ΑΕΙ. Δεν χρειάζεται, πάντως, και ιδιαίτερη μελέτη για να μάθει κανείς τι λέει ο κόσμος για τη γυναίκα του Καίσαρα.

Μνημόνια

Διάβασα κι εγώ τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά πως «Η κυβέρνηση επέβαλε ένα τέταρτο αχρείαστο Μνημόνιο στον κόσμο της εργασίας» και την ξαναδιάβασα για να είμαι βέβαιος ότι είδα καλά. Αν έχουμε φτάσει στο σημείο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ όχι απλώς να επικαλείται τα «Μνημόνια» των άλλων, αλλά να αναφέρει τη λέξη από μόνος του σε μια πολιτική συζήτηση, τότε πραγματικά έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Χρειάστηκε μόνο δεκαπέντε χρόνια.

Ρότα

Με συγκίνηση τελείωσε το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού για το συμπόσιο στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού: «Οταν θα ταξιδεύουμε στη ρότα του αγώνα για μια δικαιότερη κοινωνία, θα τον έχουμε πάντα μαζί μας, στην πλώρη μας» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Και κάπου ανάμεσα στα όμορφα λόγια ξεχώρισε ένα «θα». Το οποίο, σε αντίθεση με το «αν» ή το μετριοπαθές «όταν», αναδίδει βεβαιότητα. Και αυτοπεποίθηση που δεν προκύπτει από τις συνθήκες.