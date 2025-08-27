Στοιχεία για τις ροές παρανόμως εισερχομένων στην Κρήτη, από την εφαρμογή της τροπολογίας για την αναστολή ασύλου στις 9 Ιουλίου 2025, έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά την έναρξη της επεξεργασίας νομοσχεδίου του υπουργείου του, με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι παράνομες είσοδοι από τη Λιβύη στην Κρήτη έφτασαν τις 10.000, ενώ την εβδομάδα, πριν αποφασιστεί η αναστολή ασύλου, από τις 1 έως 9 Ιουλίου, είχαν εισέλθει παράνομα 2.642 άτομα. Μετά την τροπολογία, από 10 Ιουλίου έως τέλη Ιουλίου εισήλθαν 913 και τις πρώτες 27 ημέρες του Αυγούστου οι αφίξεις ήταν κάτω των 500, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης. «Όλον τον Αύγουστο μέχρι τώρα, αφίχθησαν παράνομα όσοι αφίχθησαν παράνομα σε μια μόνο μέρα τον Ιούλιο. Δηλαδή, σε 45 ημέρες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη, οι μισοί μετανάστες από όσους έφθασαν μόνο την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου» τόνισε.

Για το θέμα των επιστροφών, σημείωσε ότι από την έναρξη της τροπολογίας έως τις 15 Αυγούστου 2025, οι επιστροφές που έγιναν οικειοθελείς και αναγκαστικές έφθασαν τις 808 και έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιούνται άλλες 250 έως τα τέλη Αυγούστου.

Επιπλέον, ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε ότι έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις, τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου, προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο. Αυτό, σημείωσε, επιτεύχθηκε και με συζητήσεις που γίνανε και με την κατάθεση του νομοσχεδίου, που πλέον προβλέπει αυστηρές κυρώσεις σε όποιον παραμείνει. «Είναι βασική προτεραιότητα σε εμάς και γι’ αυτό έρχεται το νομοσχέδιο ώστε να αυξηθούν οι οικειοθελείς επιστροφές και αναγκαστικές επιστροφές για να έχουμε καλύτερο ισοζύγιο», πρόσθεσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. «Προσωπικά, έκανα συναντήσεις με όλους τους πρέσβεις από τις χώρες που έρχονται μετανάστες και μπορούμε να επιστρέψουμε (Αίγυπτος, Πακιστάν, Μπαγκλαντές). Κυρίως θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτές τις εθνικότητες, που δεν έχουνε προσφυγικό προφίλ και έρχονται παράνομα στη χώρα, ενώ αντιστοίχως γίνονται προσπάθειες και με τρίτες χώρες σε όσους απορρίπτεται το άσυλο» υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης, σημειώνοντας ότι το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο απευθύνεται σε αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο τελικά, αλλά απευθύνεται και σε αυτούς που μένουν παράνομα και πρέπει να επιστρέψουν.

Επίσης τόνισε μάλιστα ότι το 80% μείωση, που υπήρξε στην Κρήτη, ήταν και χάρη στην τροπολογία για την αναστολή ασύλου και χάρη στις διπλωματικές κινήσεις που έγιναν από τον υπουργό Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτη. «Ουσιαστικά, όλος ο Αύγουστος πέρασε με όσους ήτανε σε μία ημέρα τον Ιούλιο» ανέφερε.

Τέλος για τις αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί, είπε ότι είναι μόνο σε επίπεδο προσωρινής διαταγής, δεν θίγουν, αντιθέτως απορρίπτουν τις αντιρρήσεις για την κράτηση και την αναστολή ασύλου και απλά ζητούν τη μη επιστροφή μέχρι την εκδίκαση. «Άρα δεν υπάρχει καμία απόφαση που να αποφαίνεται για τη νομιμότητα της τροπολογίας», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.