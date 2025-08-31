«Συνάντησα προσωπικά μητέρες και παιδιά που λιμοκτονούσαν στη Γάζα. Ο λιμός είναι πραγματικός και συμβαίνει τώρα»: η μαρτυρία της Σίντι Μακέιν, της διευθύντριας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, που βρέθηκε προ ημερών στη Λωρίδα της Γάζας, δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας, κι ας επιμένει το Ισραήλ σε προπαγανδιστικά βιντεάκια πως «υπάρχει φαγητό στη Γάζα» και όλα τα υπόλοιπα είναι «ψέματα».

Πρωτοφανή για την πρόσφατη ιστορία χαρακτήρισε «τα επίπεδα θανάτου και καταστροφής» στον παλαιστινιακό θύλακο ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καλώντας το Ισραήλ να μην προχωρήσει στη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Η τελευταία κηρύχθηκε ωστόσο χθες «επικίνδυνη ζώνη μάχης», με τον στρατό να δηλώνει ότι ξεκίνησε τις «προκαταρκτικές επιχειρήσεις» και τα «αρχικά στάδια» της επίθεσης. Το Ισραήλ έχει πει πως, για τις ανάγκες της επιχείρησης, σκοπεύει να καλέσει επιπλέον 60.000 εφέδρους. Σύμφωνα, ωστόσο, με ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στους «New York Times», έπειτα από 694 μέρες πολέμου, δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς θα παρουσιαστούν ώστε να πολεμήσουν.

Τους τελευταίους μήνες, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, ένας αυξανόμενος αριθμός ισραηλινών εφέδρων δεν εμφανίζεται για υπηρεσία. Ορισμένοι επικαλούνται εξάντληση, καθώς και την ανάγκη να σώσουν γάμους που περνούν κρίση ή καριέρες που καταρρέουν. Αλλοι λένε ότι είναι όλο και πιο απογοητευμένοι από τον πόλεμο. Ο ίδιος ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των εφέδρων που αρνούνται να υπηρετήσουν.

Τον Μάιο, ένας ανώτερος ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι, πέραν κάποιων αρνήσεων, οι περισσότεροι έφεδροι εξακολουθούν να προσέρχονται. Τέσσερις στρατιώτες που μίλησαν στους «New York Times» τους τελευταίους μήνες διαβεβαίωσαν ότι οι μονάδες τους είναι πάντα καθόλα πρόθυμες. Ομως καμιά δωδεκαριά άλλοι αξιωματικοί και στρατιώτες περιέγραψαν, υπό την κάλυψη της ανωνυμίας, εξαντλημένες και εξουθενωμένες μονάδες, με τουλάχιστον δύο να αναφέρουν ότι το 40%-50% των εφέδρων συντρόφων τους δεν εμφανίζονται για υπηρεσία.

Αλλοι είπαν πως τα παράτησαν, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος δεν είναι πλέον δίκαιος. Ενας στρατιώτης είπε πως η άλλοτε 100μελής μονάδα του έχει πλέον συρρικνωθεί στους 60 εφέδρους, με πολλούς να αναφέρουν εντάσεις στο σπίτι λόγω των αναγκών των παιδιών, προβλήματα στην καθημερινή τους εργασία και λόγους ψυχικής υγείας. Αλλοι στρατιώτες είναι επίσης εξοργισμένοι που ο στρατός απαιτεί όλο και περισσότερες εβδομάδες υπηρεσίας, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση πιέζει για την εξαίρεση των υπερορθόδοξων σπουδαστών σε θρησκευτικές σχολές από τη στρατολόγηση, ώστε να κρατά ικανοποιημένους τους ακροδεξιούς εταίρους του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγοι στρατιώτες έχουν υποστεί κυρώσεις για μη προσέλευση στις μονάδες τους, αν και μερικοί, που αρνήθηκαν για ιδεολογικούς λόγους, έχουν εκτίσει σύντομες ποινές σε στρατιωτικές φυλακές. Σύμφωνα πάντως με τέσσερις ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας, ένας από τους λόγους που έκαναν τον υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατιωτικού επιτελείου, να αντιταχθεί στην απόφαση του ισραηλινού πρωθυπουργού να καταληφθεί η Πόλη της Γάζας, πέραν των κινδύνων που ενέχει μια τέτοια επιχείρηση για τους ομήρους που παραμένουν εν ζωή, ήταν και οι ανησυχίες για την κατάσταση των εφέδρων.

Η Γάζα, όπως και η Ουκρανία, θα βρεθεί σήμερα στην κορυφή της ατζέντας στην άτυπη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη. Οι «27», ωστόσο, παραμένουν διχασμένοι όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδράσουν στην ανθρωπιστική κρίση που μαίνεται, και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Μιλώντας στους «Financial Times», η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Τερέσα Ριμπέρα είπε,ότι η ίδια και άλλοι επίτροποι έχουν ζητήσει πιο αποφασιστική δράση. Η Τουρκία, εν τω μεταξύ, «έχει διακόψει πλήρως το εμπόριο με το Ισραήλ», τόνισε χθες ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. «Δεν επιτρέπουμε σε τουρκικά πλοία να πηγαίνουν σε ισραηλινά λιμάνια. Δεν επιτρέπουμε στα αεροπλάνα τους να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας», ανακοίνωσε σε ειδική κοινοβουλευτική συζήτηση στην Άγκυρα για τη Γάζα. Στον αντίποδα, οι ΗΠΑ αρνούνται και ανακαλούν βίζες σε παλαιστίνιους αξιωματούχους ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ανέφερε χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.