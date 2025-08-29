Το Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του ομήρου Ιλάν Βάις από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παράλληλα ανακτήθηκαν αντικείμενα που ανήκουν σε άλλο άτομο, η ταυτότητα του οποίου δεν μπορεί να αποκαλυφθεί προς το παρόν, πρόσθετε η ανακοίνωση.

Παράλληλα Ισραηλινοί πραγματοποίησαν πανεθνική ημέρα διαδηλώσεων την Τρίτη, κλείνοντας αυτοκινητόδρομους και καίγοντας λάστιχα, απαιτώντας εκεχειρία στη Γάζα που θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση των ομήρων.

Τις τελευταίες μέρες το Ισραήλ αντιμετωπίζει παγκόσμια καταδίκη μετά από επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα που σκότωσε 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφους και ιατρικούς εργαζόμενους. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι «έξι από τα θύματα» των επιθέσεων ήταν τρομοκράτες και ανέφεραν πως η αρχική έρευνα δείχνει ότι στόχος ήταν μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς για να καταγράψει τις στρατιωτικές κινήσεις του Ισραήλ.