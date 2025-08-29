Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σήμερα σε επίσημη ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την πόλη της Γάζας ως «επικίνδυνη ζώνη μαχών», χωρίς ωστόσο να δώσει εντολή για άμεση απομάκρυνση των αμάχων Παλαιστινίων που βρίσκονται στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, από τις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Παρασκευής, η τακτική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που ίσχυε μέχρι σήμερα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, δεν θα εφαρμόζεται πλέον στην περιοχή αυτή. Όπως επισήμανε η επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η συγκεκριμένη απόφαση μετατρέπει ουσιαστικά την πόλη σε περιοχή ενεργού πολεμικής σύγκρουσης.

Τέλος στην ανθρωπιστική παύση στην καρδιά της Γάζας

Η «τοπική τακτική παύση», που είχε τεθεί σε ισχύ από τα τέλη Ιουλίου και αφορούσε όχι μόνο την πόλη της Γάζας αλλά και άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, είχε στόχο την ασφαλή διέλευση κομβόι του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων. Όπως είχε εξηγήσει ο ισραηλινός στρατός κατά την έναρξη αυτής της παύσης, επρόκειτο για ένα μέτρο που επέτρεπε στις ανθρωπιστικές αποστολές να δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς τον άμεσο κίνδυνο εμπλοκής σε ενεργές συγκρούσεις.

Με τη σημερινή ανακοίνωση, διαφαίνεται εντονότερη κλιμάκωση των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, με ανησυχίες για τις συνέπειες στην πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας και για την ασφάλεια των αμάχων, οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκτεθειμένοι σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου.