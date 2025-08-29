Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας την πολιτική ηγεσία ότι καλλιεργεί «αντιτουρκικό αίσθημα» για εσωτερική κατανάλωση.

Μιλώντας στο τουρκικό δίκτυο TGRT Haber, υποστήριξε ότι οι Έλληνες πολιτικοί παρουσιάζουν συνεχώς την Τουρκία ως απειλή, ακολουθώντας – όπως είπε – «μια φθηνή πολιτική» που εγκυμονεί κινδύνους για την ίδια τη χώρα τους.

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα ζητήματα που σχετίζονται με την Τουρκία μπαίνουν πάντα στην κορυφή της ατζέντας. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη: αν υπάρχει πρόβλημα, τότε επαναφέρουν στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Φιντάν έκανε λόγο για «πολιτική εξαρτημένης αντίδρασης» απέναντι στην Άγκυρα και προειδοποίησε ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν σε γεωστρατηγικό κόστος για την Ελλάδα και τον λαό της.

«Έχει δημιουργηθεί μια πολιτική εξαρτημένη αντίδραση, παρόμοια με το πείραμα του Πάβλοφ. Με το άκουσμα της λέξης “Τουρκία” ακολουθεί αυτόματα μια προβλέψιμη αντίδραση στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί στο εσωτερικό της ελληνικής πολιτικής» κατέληξε.

Αναφερόμενος στον Νίκο Δένδια, τον κατηγόρησε ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή για την ελληνική κυβέρνηση, προχωρά σε δηλώσεις περί «τουρκικής απειλής». «Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική που μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε κρίσεις με γεωστρατηγικό κόστος. Για μικροπολιτικά οφέλη, δημιουργούν στρατηγικές συνέπειες που τελικά θα πληρώσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός και το κράτος τους», τόνισε.