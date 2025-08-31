Η Χαμάς επιβεβαίωσε επισήμως τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, ενός από τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες της οργάνωσης, τρεις μήνες μετά την αρχική ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εξοντώθηκε στη διάρκεια αεροπορικού πλήγματος στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ, επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα και αδελφός του Γιαχία Σινουάρ – πρώην ανώτατου ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος – φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση. Ο Γιαχία θεωρείται ως ο βασικός αρχιτέκτονας της πρωτοφανούς επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Επιβεβαίωση απωλειών ηγετικών στελεχών

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ο Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από πυρά στρατιωτών στη νότια Γάζα, ενώ ο Μοχάμεντ Σινουάρ “εξοντώθηκε” στις 13 Μαΐου 2025, “ενώ κρυβόταν σε υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου”, όπως ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ.

Σε μια ένδειξη επιβεβαίωσης απωλειών, η Χαμάς δημοσιοποίησε φωτογραφίες δικών της σημαντικών στελεχών που έχουν πέσει νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα. Σε αυτές εμφανίζονται, εκτός του Μοχάμεντ και του Γιαχία Σινουάρ, ο Ισμαήλ Χανίγια – πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης – και ο Μοχάμεντ Ντέιφ, επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων της Χαμάς (Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ), μαζί με τα μέλη του στρατιωτικού συμβουλίου Μπάσεμ Ίσα και Ραέντ Ταμπέτ. Όλα τα πρόσωπα προβάλλονται ως “μάρτυρες μέλη του στρατιωτικού συμβουλίου”, αποκαλύπτοντας το μέγεθος των απωλειών στη διοικητική δομή της Χαμάς.

Μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Ντέιφ, δύο πηγές προσκείμενες στη Χαμάς επιβεβαιώνουν ότι ο Μοχάμεντ Σινουάρ ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ.

Στις 8 Ιουνίου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως κατάφερε να ταυτοποιήσει το πτώμα του Μοχάμεντ Σινουάρ, “που εντοπίστηκε κοντά σε υπόγεια σήραγγα κάτω από το ευρωπαϊκό νοσοκομείο της Χαν Γιούνις”.

Το χρονικό της αιματοχυσίας στη Γάζα

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 οδήγησε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, στον θάνατο 1.219 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, με την πλειονότητα να είναι άμαχοι. Από τους 251 απαχθέντες Ισραηλινούς εκείνη τη μέρα, 47 συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, ενώ για 25 από αυτούς το Ισραήλ έχει επιβεβαιώσει ότι είναι νεκροί.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Γάζα έχουν οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 63.025 ανθρώπων, κυρίως πολιτών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς.