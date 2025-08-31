Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέφρασε χθες έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο μαζικής απομάκρυνσης του πληθυσμού από την πόλη της Γάζας, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν την πολιορκία ενόψει της επικείμενης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Χαμάς.

Ύστερα από 23 μήνες πολέμου που έχουν καταστρέψει τη Λωρίδα της Γάζας, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι μόνο το Σάββατο καταγράφηκαν 66 θάνατοι από αλλεπάλληλα ισραηλινά πλήγματα, κυρίως μέσα στην ίδια την πόλη.

Παρά τις πιέσεις από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό του Ισραήλ για τερματισμό των εχθροπραξιών, η κυβέρνηση Νετανιάχου παραμένει αμετακίνητη στην απόφασή της να συνεχίσει τις επιχειρήσεις, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να θεωρούν πλέον “αναπόφευκτη” την εκκένωση της πόλης.

«Είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί μια μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή, υπό τις παρούσες συνθήκες», αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Μιριάνα Σπόλιαριτς, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Πολλοί πολίτες έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Γάζα, που αποτελεί το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Εκτιμάται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι διαμένουν στο διοικητικό διαμέρισμα που περιλαμβάνει την πόλη και τα προάστιά της.

Στόχος η εξουδετέρωση της Χαμάς και η απελευθέρωση ομήρων

Με την αναμενόμενη επίθεση στη Γάζα, ο Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί σύμμαχοί του στοχεύουν στην εξαφάνιση της Χαμάς, η οποία στις 7 Οκτωβρίου 2023 εξαπέλυσε επίθεση με πρωτοφανή βιαιότητα στο Ισραήλ, πυροδοτώντας τον πόλεμο. Παράλληλα, επιδιώκεται η απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν εκείνη τη μέρα και παραμένουν αιχμάλωτοι.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, ανέφερε πως 66 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταξύ των οποίων 12 σε επίθεση εναντίον αντίσκηνων εκτοπισμένων στην περιοχή αλ-Νασρ.

Η Ουμ Ιμάντ Καχίλ, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε σκηνές πανικού: «Παιδιά ήταν ανάμεσα στα θύματα αυτής της επίθεσης που έκανε τη γη να τρέμει». Όπως πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι φώναζαν, όλος ο κόσμος έτρεχε, προσπαθώντας να σώσει τους τραυματίες και να τραβήξει τους μάρτυρες που κείτονταν στο έδαφος».

Η Πολιτική Προστασία, υπό τον έλεγχο της Χαμάς από το 2007, επισημαίνει συνεχή και σφοδρά πλήγματα στην πόλη. «Οι βομβαρδισμοί ήταν σφοδροί, δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο, δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε», περιγράφει ο Αμπού Μοχαμάντ Κίσκο από τη συνοικία Ζεϊτούν, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη καθώς «δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος» στη Λωρίδα της Γάζας.

Λόγω των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης και της δυσκολίας πρόσβασης στο πεδίο, δεν είναι δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αναφορών της Πολιτικής Προστασίας.

Νέες απώλειες και διχασμός στην ισραηλινή κοινωνία

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε έναν σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς στην περιοχή της πόλης της Γάζας», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την ταυτότητά του. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, πρόκειται για τον εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, τον Αμπού Ομπέιντα.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, πληθαίνουν οι φωνές πολιτών που διαφωνούν με τη γενική επίθεση στη Γάζα, εκφράζοντας φόβους για μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των στρατιωτών και κινδύνους για τους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου που εξακολουθούν να κρατούνται. Χιλιάδες διαδήλωσαν σε Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις, απαιτώντας τερματισμό του πολέμου και επιστροφή των ομήρων.

Η Είνάβ Ζανγκάουκερ, ηγετική φυσιογνωμία από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων, προειδοποίησε χαρακτηριστικά: «Νετανιάχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…) θα φροντίσω προσωπικά να κατηγορηθείτε για φόνο», αναφερόμενη στον γιο της.

Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι ταυτοποίησε το πτώμα ενός εκ των δύο ομήρων που εντοπίστηκαν πρόσφατα από τις δυνάμεις του στρατού στη Γάζα. Πρόκειται για τον Ιντάν Στίβι, νεαρό άνδρα που είχε απαχθεί από το μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova.