Δυναμικά εισέρχεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο νέο εκκλησιαστικό έτος από αύριο Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου. Η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, η Αρχή της Ινδίκτου, βρίσκει το επιτελείο του Πρώτου της Ορθοδοξίας να προετοιμάζεται πυρετωδώς τόσο για τη μετάβαση του Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ (15- 24 Σεπτεμβρίου) όσο και για την επικείμενη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, τον προσεχή Νοέμβριο, του Πάπα της Ρώμης, Λέοντος ΙΔ’.

Η επίσκεψη του ρωμαιοκαθολικού Ποντίφικα θεωρείται εξόχως σημαντική από θρησκευτικής πλευράς, καθώς επιθυμία του Λέοντος ΙΔ‘ είναι η επίσκεψή του στο Φανάρι να γίνει μετά το πέρας των εκδηλώσεων στη Νίκαια της Βιθυνίας για τα 1.700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, κατά την επιστροφή του στη Ρώμη, και να παραστεί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ανήμερα της θρονικής εορτής του Αγίου Ανδρέου στις 30 Νοεμβρίου. Μόνο επτά Ποντίφικες από την ημέρα που ο Απόστολος Πέτρος ίδρυσε την Εκκλησία της Ρώμης το 42 μ.Χ. επισκέφθηκαν την Κωνσταντινούπολη. Οι τρεις πρώτοι πριν από το Σχίσμα του 1054 μ.Χ. Ο Λέων ΙΔ‘ θα είναι ο όγδοος «Επίσκοπος Ρώμης» που επισκέπτεται το Φανάρι.

Συνάντηση με τον Τραμπ

Την ίδια στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, προετοιμάζει το 10ήμερο πρόγραμμα της επίσκεψης Βαρθολομαίου. Κορυφαίο γεγονός της επίσκεψης του Πατριάρχη στις ΗΠΑ είναι η συνάντησή του, στις 16 Σεπτεμβρίου, με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Οι διαθρησκειακές πρωτοβουλίες του Βαρθολομαίου, οι πρωτοβουλίες του αμερικανού προέδρου για την ειρήνευση στην Ουκρανία και κυρίως η προστασία των χριστιανών και των χριστιανικών προσκυνημάτων στη Μέση Ανατολή αναμένεται να είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια των 34 ετών πατριαρχίας του, ο 85χρονος Βαρθολομαίος έχει συναντηθεί με όλους τους αμερικανούς προέδρους.

Η συγκυρία της επίσκεψης Βαρθολομαίου στο Οβάλ Γραφείο γίνεται στη σκιά της συνόδου κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα και εξελίσσεται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για ειρήνευση στην Ουκρανία, ζήτημα για το οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ξεκάθαρη θέση: «Ο πόλεμος είναι πάντα ήττα της ανθρωπότητας, είναι αντίθετος με τη θέληση του Θεού που μας δημιούργησε για αγάπη, για ειρήνη, για χαρά. Γι’ αυτό συνεχίζω να λέω και θα λέω μέχρι την τελευταία μου πνοή: “Οχι στον πόλεμο! Ναι στην ειρήνη!“».

Τα «χαμένα» ουκρανόπουλα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκτιμάται, ότι ίσως θέσει υπ’ όψιν του αμερικανού προέδρου και το θέμα των απαχθέντων και μη, ορφανών ή όχι ουκρανόπουλων (η σύζυγος του αμερικανού προέδρου, Μελάνια Τραμπ, είχε δώσει επιστολή για το θέμα αυτό στον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν), για τα οποία προ διμήνου είχε τονίσει απευθυνόμενος προς 80 μικρούς Ουκρανούς που τον επισκέφθηκαν στο Φανάρι: «Προσεύχομαι για τους γενναίους μπαμπάδες και μαμάδες που στέκονται φρουροί της δικαιοσύνης προστατεύοντας ό,τι πιο ιερό υπάρχει: το σπίτι, την οικογένεια, τη γη σας»…

Σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θέμα για το οποίο αναμένεται να συνομιλήσουν οι δύο άνδρες, ο Βαρθολομαίος έχει σταθερή και πάγια θέση ασφαλώς υπέρ της ειρήνευσης και της συνύπαρξης των λαών, χωρίς να μπορεί να κρύψει τον «αποτροπιασμό» του για «τις σκηνές των αμάχων και των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα».