Οι Παλαιστίνιοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα την στιγμή που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δώσει το πράσινο φως για τη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατάληψης της Γάζας και κηδεύουν τους νεκρούς τους από τις ισραηλινές επιχειρήσεις που δεν έχουν σταματημό.

Πάνω από 100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 24 ώρες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

«Η πόλη της Γάζας σφυροκοπείται. Το Ισραήλ λέει τακτικά πως κάνει βήματα για να αποφεύγει να χτυπά αμάχους. Ανάμεσα σε αυτούς που κηδεύονται απόψε, παιδιά», μεταδίδει το CHANNEL 4.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται και ο αγώνας για μία μπουκιά φαγητό.

«Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Μας λένε ‘μας πατάτε, δεν σταματάτε για εμάς’. Μας έχουν δώσει οδηγίες να σταματήσουμε ένα χιλιόμετρο μακριά από τον στρατό, ώστε να μην πυροβολούν τα παιδιά και τους ανθρώπους που προσπαθούν να πάρουν τη βοήθεια», λέει ο Χανί Σορούρ, οδηγός φορτηγού με ανθρωπιστική βοήθεια.

Οκτώ παιδιά έχουν πεθάνει τις τελευταίες ώρες από ασιτία στη Γάζα. 235 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 106 παιδιά, έχουν πεθάνει από την πείνα από την αρχή του ισραηλινού αποκλεισμού.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στην δημοσιότητα ένα ακόμα βίντεο. Είναι η στιγμή της σύλληψης πέντε αντρών. Σύμφωνα με τον IDF είναι τρομοκράτες που υποδύονταν τους Αμερικανούς ακτιβιστές ανθρωπιστικής οργάνωσης.